Porota zložená aj zo zahraničných odborníkov ocenila šesť výnimočných diel, ktoré reprezentujú modernú, no zodpovednú architektúru.
Súťaž CE ZA AR patrí medzi najprestížnejšie ocenenia v slovenskej architektúre a tento rok už pozná svojich víťazov. V Starej tržnici v Bratislave sa uskutočnil slávnostný galavečer, počas ktorého porota, zložená aj zo zahraničných odborníkov, vybrala spomedzi 23 nominácií celkovo šesť víťazných diel.
Cieľom aktuálneho ročníka bolo zdôrazniť budúcnosť slovenskej architektúry v úzkom prepojení s európskym kultúrnym kontextom, kde sa spájajú tradícia, inovácia a zodpovednosť voči budúcnosti. Tu je zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách.
Porota vyberala diela v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér, Fenomény architektúry.
Rodinné domy
- Rekonštrukcia rekonštruovaného domu (ateliér Kilo / Honč)
Porota ocenila citlivú prácu s kontextom a rešpektovanie pôvodného priestoru.
Bytové domy
- Nová Vajnorská (ateliér Compass Architekti)
Tento dom dopĺňa blokovú zástavbu kvalitných bytových domov z polovice 20. storočia. Každý z domov v najbližšom okolí má svoj architektonický charakter a je zároveň skromným dielom väčšej skladačky.
Občianske a priemyselné budovy
- Vinárstvo S Strekov (ateliér What architects.)
Projekt reflektuje charakter okolitých vinárskych domov malej mierky. Tvorí ho šesť menších objemov, ktoré spolu vytvárajú dva funkčne aj vizuálne odlišné priestory.
Interiér
- Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (ateliér DOXA & bistan architekti)
Knižnica, pozostávajúca z troch pamiatkovo chránených meštianskych domov, pracuje s palácovou mierkou hlavných siení a zachováva ich priestorovú veľkoleposť.
Exteriér
- Obnova sídliskového dvora Agátka (architekti Ivana Štigová Kučírková, Michal Štiga)
Projekt priniesol oživenie verejného priestoru a ukázal, ako možno aj sídliskové dvory premeniť na príjemné komunitné miesta.
Fenomény architektúry
- SJK Pavilón – Kaviareň Ferdinand (ateliér studený architekti, Peter Stec, GRAU)
Cieľom prestavby bolo vytvoriť univerzálny vnútorný priestor pre kaviareň a malé spoločenské podujatia, ktorý zároveň dopĺňa chýbajúce zázemie kultúrnych akcií mesta.
Okrem hlavných cien sa udeľovala aj Cena verejnosti, ako aj Cena Patrón architektúry 2025, ktorú získal festival DAAD - Dni architektúry a dizajnu.