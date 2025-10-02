Kategórie
dnes 2. októbra 2025 o 21:30
Čas čítania 1:11
Hana Divišová

CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave

CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave
Zdroj: CEZAAR / Alex Shoots Buildings
KULTÚRA ARCHITEKTI SLOVENSKA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY INTERIÉROVÝ DIZAJN
Porota zložená aj zo zahraničných odborníkov ocenila šesť výnimočných diel, ktoré reprezentujú modernú, no zodpovednú architektúru.

Súťaž CE ZA AR patrí medzi najprestížnejšie ocenenia v slovenskej architektúre a tento rok už pozná svojich víťazov. V Starej tržnici v Bratislave sa uskutočnil slávnostný galavečer, počas ktorého porota, zložená aj zo zahraničných odborníkov, vybrala spomedzi 23 nominácií celkovo šesť víťazných diel.

Cieľom aktuálneho ročníka bolo zdôrazniť budúcnosť slovenskej architektúry v úzkom prepojení s európskym kultúrnym kontextom, kde sa spájajú tradícia, inovácia a zodpovednosť voči budúcnosti. Tu je zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách. 

Porota vyberala diela v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér, Fenomény architektúry.

Rodinné domy

  • Rekonštrukcia rekonštruovaného domu (ateliér Kilo / Honč)

Porota ocenila citlivú prácu s kontextom a rešpektovanie pôvodného priestoru.

Rekonštrukcia rekonštruovaného domu
Rekonštrukcia rekonštruovaného domu Zdroj: CEZAAR / Matej Hakár
Rekonštrukcia rekonštruovaného domu Rekonštrukcia rekonštruovaného domu Rekonštrukcia rekonštruovaného domu Rekonštrukcia rekonštruovaného domu
Zobraziť galériu
(7)

Bytové domy

  • Nová Vajnorská (ateliér Compass Architekti)

Tento dom dopĺňa blokovú zástavbu kvalitných bytových domov z polovice 20. storočia. Každý z domov v najbližšom okolí má svoj architektonický charakter a je zároveň skromným dielom väčšej skladačky.

Nová Vajnorská
Nová Vajnorská Zdroj: CEZAAR / Matej Hakár
Nová Vajnorská Nová Vajnorská Nová Vajnorská Nová Vajnorská
Zobraziť galériu
(4)

Občianske a priemyselné budovy

  • Vinárstvo S Strekov (ateliér What architects.)

Projekt reflektuje charakter okolitých vinárskych domov malej mierky. Tvorí ho šesť menších objemov, ktoré spolu vytvárajú dva funkčne aj vizuálne odlišné priestory.

Vinárstvo S Strekov
Vinárstvo S Strekov Zdroj: CEZAAR / Matej Hakár
Vinárstvo S Strekov Vinárstvo S Strekov Vinárstvo S Strekov Vinárstvo S Strekov
Zobraziť galériu
(4)

Interiér

  • Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (ateliér DOXA & bistan architekti)

Knižnica, pozostávajúca z troch pamiatkovo chránených meštianskych domov, pracuje s palácovou mierkou hlavných siení a zachováva ich priestorovú veľkoleposť.

Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Zdroj: CEZAAR / Alex Shoots Buildings
Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
Zobraziť galériu
(5)

Exteriér

  • Obnova sídliskového dvora Agátka (architekti Ivana Štigová Kučírková, Michal Štiga)

Projekt priniesol oživenie verejného priestoru a ukázal, ako možno aj sídliskové dvory premeniť na príjemné komunitné miesta.

Obnova sídliskového dvora Agátka
Obnova sídliskového dvora Agátka Zdroj: CEZAAR / Lukáš Patrik
Obnova sídliskového dvora Agátka Obnova sídliskového dvora Agátka Obnova sídliskového dvora Agátka Obnova sídliskového dvora Agátka
Zobraziť galériu
(6)
Fenomény architektúry

  • SJK Pavilón – Kaviareň Ferdinand (ateliér studený architekti, Peter Stec, GRAU)

Cieľom prestavby bolo vytvoriť univerzálny vnútorný priestor pre kaviareň a malé spoločenské podujatia, ktorý zároveň dopĺňa chýbajúce zázemie kultúrnych akcií mesta.

SJK Pavilón Kaviareň Ferdinand
SJK Pavilón Kaviareň Ferdinand Zdroj: CEZAAR / Alex Shoots Buildings
Kaviareň Ferdinand Kaviareň Ferdinand Kaviareň Ferdinand Kaviareň Ferdinand
Zobraziť galériu
(4)

Okrem hlavných cien sa udeľovala aj Cena verejnosti, ako aj Cena Patrón architektúry 2025, ktorú získal festival DAAD - Dni architektúry a dizajnu. 

Súvisiace témy
ARCHITEKTI SLOVENSKA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY INTERIÉROVÝ DIZAJN
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Matej Hakár
