Jane Goodall, známa svojím priekopníckym výskumom šimpanzov a angažovanosťou v environmentálnych témach, zomrela vo veku 91 rokov.
Len včera obletela svet správa o smrti renomovanej britskej biologičky Jane Goodall. Išlo o výnimočnú osobnosť, čo potvrdzuje aj fakt, že poctu a spomienky na ňu zdieľajú viaceré známe osobnosti, vrátane Leonarda DiCapria či Jessicy Alby.
„Dnes sme stratili skutočného hrdinu pre planétu, inšpiráciu pre milióny ľudí a priateľku. Jane Goodall zasvätila svoj život ochrane našej planéty a dala hlas divokým živočíchom a ekosystémom, ktoré obývajú,“ napísal Leonardo DiCaprio vo svojom najnovšom príspevku.
Leonarda a Jane spájal dlhoročný záujem o ochranu prírody a boj proti klimatickej kríze. Herec prezradil aj jeho poslednú správu pre Jane: „Si môj hrdina,“ napísal jej.
Svoj obdiv a smútok nad jej odchodom vyjadrili zdieľaním jej fotiek aj herečky ako Jessica Alba, Michelle Pfeiffer, Kate Hudson či Jane Fonda. „Každý z nás musí prevziať zodpovednosť za svoj život a prejaviť rešpekt a lásku k živým bytostiam okolo nás, najmä k druhým.“ napísala Pfeiffer k fotografii Jane.