Vo veku 46 rokov zomrel herec James Ransone, známy ako Ziggy Sobotka zo seriálu The Wire.
Podľa informácií súdneho lekára herec zomrel v piatok 19. decembra vlastnou rukou. Polícia našla jeho telo v kôlni jeho domu v Los Angeles.
Ransone sa narodil v roku 1979 v Baltimore a kariéru začal menšími rolami, než sa presadil ako Ziggy Sobotka v seriáli The Wire. Zahral si aj v ďalších seriáloch, ako Generation Kill, Bosch alebo Poker Face a objavil sa vo filmoch It: Chapter Two a novinke na Netflixe The Black Phone 2.
Herec v minulosti verejne priznal, že bol v detstve obeťou sexuálneho zneužívania svojím bývalým učiteľom Timothym Rualem. V roku 2021 zverejnil na Instagrame list určený svojmu násilníkovi. Trauma bola základom jeho celoživotných problémov s duševným zdravím a závislosťami, vrátane užívania heroínu.