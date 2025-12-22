Kategórie
dnes 22. decembra 2025 o 9:22
Čas čítania 0:39
Sofia Angušová

Jiří Procházka a FattyPillow usporiadali charitatívny stream. Vyzbierali na ňom 100 000 eur pre detských onkologických pacientov

Jiří Procházka a FattyPillow usporiadali charitatívny stream. Vyzbierali na ňom 100 000 eur pre detských onkologických pacientov
Zdroj: IG / @fattypilloww
Za necelé štyri hodiny streamovania sa Fattymu a Jiřímu Procházkovi podarilo získať vysokú sumu. Prispelo aj niekoľko influencerov.

Streamer FattyPillow a známy MMA zápasník Jiří Procházka sa v sobotu večer zapojili do charitatívneho streamovania, ktorého cieľom bola pomoc onkologicky chorým deťom, píše Grunex.

Napriek tomu, že stream prebiehal v nočných hodinách, sledovalo ho veľké množstvo ľudí a výsledkom bola suma presahujúca 2,6 milióna korún (t.j. približne 107 000 eur).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FattyPillow (@fattypilloww)

Počas niekoľkohodinového vysielania sa do podpory zapojili nielen fanúšikovia, ale aj viacerí influenceri či osobnosti zo sveta hudby. Finančný príspevok vo výške 150-tisíc korún poslali napríklad raper Viktor Sheen/BUKA či youtuber Duklock. Najväčšiu jednorazovú sumu však daroval anonymný používateľ vystupujúci pod prezývkou MALYPIPINEK, ktorý prispel 300-tisíc korunami (t.j. 12 334,05 eur).

Stream sa niesol v uvoľnenej atmosfére. FattyPillow a Jiří Procházka sa podelili o zábavné príhody zo svojho života a neskôr si spolu zahrali hru Mortal Kombat. Po približne štyroch hodinách vysielanie ukončili poďakovaním všetkým, ktorí sa do pomoci zapojili, pričom obaja prispeli sumou vo výške 50-tisíc korún.

