Za necelé štyri hodiny streamovania sa Fattymu a Jiřímu Procházkovi podarilo získať vysokú sumu. Prispelo aj niekoľko influencerov.
Streamer FattyPillow a známy MMA zápasník Jiří Procházka sa v sobotu večer zapojili do charitatívneho streamovania, ktorého cieľom bola pomoc onkologicky chorým deťom, píše Grunex.
Napriek tomu, že stream prebiehal v nočných hodinách, sledovalo ho veľké množstvo ľudí a výsledkom bola suma presahujúca 2,6 milióna korún (t.j. približne 107 000 eur).
Počas niekoľkohodinového vysielania sa do podpory zapojili nielen fanúšikovia, ale aj viacerí influenceri či osobnosti zo sveta hudby. Finančný príspevok vo výške 150-tisíc korún poslali napríklad raper Viktor Sheen/BUKA či youtuber Duklock. Najväčšiu jednorazovú sumu však daroval anonymný používateľ vystupujúci pod prezývkou MALYPIPINEK, ktorý prispel 300-tisíc korunami (t.j. 12 334,05 eur).
Stream sa niesol v uvoľnenej atmosfére. FattyPillow a Jiří Procházka sa podelili o zábavné príhody zo svojho života a neskôr si spolu zahrali hru Mortal Kombat. Po približne štyroch hodinách vysielanie ukončili poďakovaním všetkým, ktorí sa do pomoci zapojili, pričom obaja prispeli sumou vo výške 50-tisíc korún.