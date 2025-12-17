Spoločnosť Meta testuje verziu Instagramu pre televízie, ktorá umožní prehrávať Reels priamo na veľkej obrazovke.
Spoločnosť Meta, ktorá spravuje sociálnu sieť Instagram prichádza s novinkou v podobe prehrávania obsahu priamo na televíznej obrazovke. Podľa nich je dôvodom snaha podporiť spoločné sledovanie videí, ktoré má byť zábavnejšie než samostatné scrollovanie na mobile.
Zatiaľ ide len o test, ktorý má ukázať, ktoré funkcie fungujú na televízii najlepšie. Instagram pre televíziu je momentálne dostupný v USA na zariadeniach Amazon Fire TV. Meta zároveň avizuje, že aplikáciu plánuje postupne rozšíriť aj do ďalších krajín a na iné platformy.
Do aplikácie je možné pridať až päť účtov, vďaka čomu si každý člen domácnosti môže nastaviť vlastné odporúčania a sledovať obsah podľa seba.
Po prihlásení sa automaticky zoskupia reelska do tematických kanálov, ako je hudba, šport, cestovanie či trendové momenty. Videá sa prehrávajú plynulo jedno za druhým s plným zvukom, bez nutnosti neustáleho scrollovania, čo má zo sledovania urobiť pohodlnejší a uvoľnenejší zážitok.