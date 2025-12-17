Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. decembra 2025 o 10:46
Čas čítania 0:34
Hana Divišová

Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky

Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
Zdroj: about.fb.com/news
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Spoločnosť Meta testuje verziu Instagramu pre televízie, ktorá umožní prehrávať Reels priamo na veľkej obrazovke.

Spoločnosť Meta, ktorá spravuje sociálnu sieť Instagram prichádza s novinkou v podobe prehrávania obsahu priamo na televíznej obrazovke. Podľa nich je dôvodom snaha podporiť spoločné sledovanie videí, ktoré má byť zábavnejšie než samostatné scrollovanie na mobile.

Zatiaľ ide len o test, ktorý má ukázať, ktoré funkcie fungujú na televízii najlepšie. Instagram pre televíziu je momentálne dostupný v USA na zariadeniach Amazon Fire TV. Meta zároveň avizuje, že aplikáciu plánuje postupne rozšíriť aj do ďalších krajín a na iné platformy.

Meta
Zdroj: about.fb.com/news

Do aplikácie je možné pridať až päť účtov, vďaka čomu si každý člen domácnosti môže nastaviť vlastné odporúčania a sledovať obsah podľa seba.

Meta Meta
Zobraziť galériu
(2)

Po prihlásení sa automaticky zoskupia reelska do tematických kanálov, ako je hudba, šport, cestovanie či trendové momenty. Videá sa prehrávajú plynulo jedno za druhým s plným zvukom, bez nutnosti neustáleho scrollovania, čo má zo sledovania urobiť pohodlnejší a uvoľnenejší zážitok.

Odporúčané
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval 15. decembra 2025 o 12:35
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex 16. decembra 2025 o 9:00
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex 16. decembra 2025 o 9:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
INSTAGRAM META (FIRMA) TV USA
Odporúčame
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
včera o 15:00
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
Sponzorovaný obsah
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
pred 2 dňami
Storky
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Lifestyle news
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
pred 5 minútami
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
pred hodinou
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred hodinou
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
V kauze smrti Matthewa Perryho padol ďalší rozsudok. Druhý lekár skončí v domácom väzení
dnes o 09:25
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
včera o 17:06
Spravodajstvo
Autá Študenti Vlaky Energie
Viac
Británia sa v roku 2027 vracia do programu Erasmus. V prvom roku môže prijať 100.000 ľudí
pred 28 minútami
V kresle riaditeľky národného múzea vydržala pol roka. Šimkovičová odvolala Predajňovú
pred hodinou
Študenti napísali otvorený list prorektorke. Jej politické pôsobenie je podľa nich v rozpore s hodnotami univerzity
pred hodinou
1

Viac z Tech

Všetko
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred hodinou
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
12. 12. 2025 14:00
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
pred 2 dňami
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
4. 12. 2025 15:00
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
12. 12. 2025 19:03
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
pred 3 dňami
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
12. 12. 2025 9:17
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
pred hodinou
S týmito darčekmi neurobíš chybu.
Jazdené auto ako darček pod stromček
PR správa
Jazdené auto ako darček pod stromček
pred 3 hodinami
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
včera o 14:02
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia