Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza

Najštedrejšie Vianoce s Telekomom pokračujú v plnom prúde.
Zákaznícka platforma Magenta Moments sa v tomto roku stala symbolom radosti, prekvapení a výnimočných zážitkov. Jej Vianočný kalendár prináša každý deň bohatú nádielku darčekov, exkluzívnych odmien a výhod, ktoré dávajú zákazníkom Telekomu každý deň dôvod na radosť.
Magnetom vianočnej ponuky v Magenta Moments sú tombolové hry, ktoré pribúdajú každý pondelok a ponúkajú až päťdesiat lukratívnych výhier. Jedna z najlákavejších, elektromobil Volvo EX30 v exkluzívnej výbave a k nemu ročná nabíjacia karta ZSE Drive, už pozná svojho víťaza.
Výhra putuje do Horoviec
Za účasti zástupcov Slovak Telekomu a partnera tombolovej hry T.O.P Auto Slovakia si kľúče od štýlového elektromobilu prevzal Matej Cíbik z obce Horovce pri Púchove. ,,Som aktívny športovec a mojou vášňou je futbal. Hra je pre mňa skvelou zábavou, a tak som skúsil šťastie a to nielen v jednej tombole v aplikácii Telekomu. Samozrejme, bral som to s nadhľadom, ale teraz keď tu stojím s kľúčmi od auta, som rád, že som poslal 10 tombolových lístkov. No že mi príde takýto darček doslova pod stromček a zároveň k narodeninám, ktoré oslavujem presne na Štedrý deň, je niečo, v čo som možno dúfal, ale možno až tak neveril. A navyše je to elektromobil!,” nadšene sa podelil o svoje pocity M. Cíbik.
Obrovský záujem zákazníkov o tombolové hry potvrdil, že Telekom presne vystihol ich záujem zabávať sa a skúšať šťastie. Veď len do tej o lákavú výhru v podobe štýlového automobilu prišlo za šesť týždňov viac ako 850-tisíc virtuálnych tombolových lístkov.
„Magenta Moments rastie každým dňom a oslovuje čoraz širšie spektrum zákazníkov – od milovníkov zábavy až po tých, ktorí oceňujú výhodné ponuky stoviek partnerov. Mimoriadny záujem aj prvú veľkú tombolu je pre nás jasným signálom, že robíme radosť správnym spôsobom. Podľa počtu tisícov rozdaných darčekov a odmien sa nám darí napĺňať náš cieľ – priniesť zákazníkom tie najštedrejšie Vianoce,“ uviedla Martina Kandera, riaditeľka komerčnej mass market divízie Slovak Telekom.
„Magenta Moments a Volvo spája dôraz na inovácie, konektivitu a jedinečný užívateľský zážitok. Sme radi, že spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. môže priniesť výnimočný moment prekvapenia a radosti výhercovi vianočnej súťaže Magenta Moments,“ povedal Andrej Kurej, člen predstavenstva spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s.
Vianočný kalendár Magenta Moments ide do svojho finále
Pre zákazníkov sa aj naďalej každý deň otvára prekvapenie či špeciálna ponuka. V tombolovej hre čakajú na svojich výhercov okrem stoviek iných aj dve veľké výhry – výhercovia budú môcť vďaka nim stráviť dovolenku v atraktívnej destinácii Maldivy alebo navštíviť domov Santa Clausa vo vianočnej dedinke v čarovnom Laponsku (Laplande).
Užiť si výhody vianočnej ponuky je stále čas, stačí byť zákazníkom Telekomu a v jeho aplikácii si bezplatne aktivovať výhody Magenta Moments.