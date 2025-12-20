Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Telekom.
dnes 20. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 1:42
Sponzorovaný obsah

Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza

Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza
Zdroj: Telekom
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najštedrejšie Vianoce s Telekomom pokračujú v plnom prúde.

Zákaznícka platforma Magenta Moments sa v tomto roku stala symbolom radosti, prekvapení a výnimočných zážitkov. Jej Vianočný kalendár prináša každý deň bohatú nádielku darčekov, exkluzívnych odmien a výhod, ktoré dávajú zákazníkom Telekomu každý deň dôvod na radosť.  

Magnetom vianočnej ponuky v Magenta Moments sú tombolové hry, ktoré pribúdajú každý pondelok a ponúkajú až päťdesiat lukratívnych výhier. Jedna z najlákavejších,  elektromobil Volvo EX30 v exkluzívnej výbave a k nemu ročná nabíjacia karta ZSE Drive, už pozná svojho víťaza.

Výhra putuje do Horoviec

Za účasti zástupcov Slovak Telekomu a partnera tombolovej hry T.O.P Auto Slovakia si kľúče od štýlového elektromobilu prevzal Matej Cíbik z obce Horovce pri Púchove.  ,,Som aktívny športovec a mojou vášňou je futbal. Hra je pre mňa skvelou zábavou, a tak som skúsil šťastie a to nielen v jednej  tombole v aplikácii Telekomu. Samozrejme, bral som to s nadhľadom, ale teraz keď tu stojím s kľúčmi od auta, som rád, že som poslal 10 tombolových lístkov. No že mi príde takýto darček doslova pod stromček a zároveň k narodeninám, ktoré oslavujem presne na Štedrý deň, je niečo, v čo som možno dúfal, ale možno až tak neveril. A navyše je to elektromobil!,” nadšene sa podelil o svoje pocity M. Cíbik.     

Telekom
Zdroj: Telekom

Obrovský záujem zákazníkov o tombolové hry potvrdil, že Telekom presne vystihol ich záujem zabávať sa a skúšať šťastie. Veď len do tej o lákavú výhru v podobe štýlového automobilu prišlo za šesť týždňov viac ako 850-tisíc virtuálnych tombolových lístkov. 

„Magenta Moments rastie každým dňom a oslovuje čoraz širšie spektrum zákazníkov – od milovníkov zábavy až po tých, ktorí oceňujú výhodné ponuky stoviek partnerov. Mimoriadny záujem aj prvú veľkú tombolu je pre nás jasným signálom, že robíme radosť správnym spôsobom. Podľa počtu tisícov rozdaných darčekov a odmien sa nám darí napĺňať náš cieľ – priniesť zákazníkom tie najštedrejšie Vianoce,“ uviedla Martina Kandera, riaditeľka komerčnej mass market divízie Slovak Telekom. 

„Magenta Moments a Volvo spája dôraz na inovácie, konektivitu a jedinečný užívateľský zážitok. Sme radi, že spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. môže priniesť výnimočný moment prekvapenia a radosti výhercovi vianočnej súťaže Magenta Moments,“ povedal Andrej Kurej, člen predstavenstva spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s.

Telekom
Zdroj: Telekom

Vianočný kalendár  Magenta  Moments  ide do svojho finále 

 Pre zákazníkov sa aj naďalej každý deň otvára prekvapenie či špeciálna ponuka. V tombolovej hre čakajú na svojich výhercov okrem stoviek iných aj dve veľké výhry – výhercovia budú môcť vďaka nim stráviť dovolenku v atraktívnej destinácii Maldivy alebo navštíviť domov Santa Clausa vo vianočnej dedinke v čarovnom Laponsku (Laplande).  

Užiť si výhody vianočnej ponuky je stále čas, stačí byť zákazníkom Telekomu a v jeho aplikácii si bezplatne aktivovať výhody Magenta Moments. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TELEKOM VOLVO
Odporúčame
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
dnes o 09:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred hodinou
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
pred 2 dňami
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
včera o 08:00
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Storky
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Lifestyle news
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
pred hodinou
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred hodinou
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
pred 2 hodinami
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
včera o 17:56
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
včera o 16:53
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
včera o 15:51
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
včera o 14:50
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
včera o 13:42
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
včera o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
včera o 11:39
Spravodajstvo
Polícia SR Ukrajina Počasie Politika
Viac
Tibor Gašpar chce trestať poslancov novým spôsobom: Za vykázanie z rokovacej sály môžu prísť o mesačný plat
pred 37 minútami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 hodinami
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
pred 3 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
pred 2 dňami
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
12. 12. 2025 14:00
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred 3 dňami
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
pred 3 dňami
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
12. 12. 2025 19:03
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
15. 12. 2025 14:06
Viac z Osobnosti Všetko
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
Youtube a influenceri
pred 2 dňami
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
pred 2 dňami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
pred 4 dňami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
16. 12. 2025 11:22
1
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
včera o 11:00
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
včera o 11:39
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
14. 12. 2025 7:40
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
refresher+
Prvýkrát absolvovali Menučko dve nádherné ženy. Energia bola brutálna a takto dopadol ich date
pred hodinou
Ema a Tara sú dve kreatívne, otvorené a láskavé osoby. Preto sme ich posadili za jeden stôl, aby sme zistili, či vedia vytvoriť pár
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred hodinou
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
V spolupráci
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
pred 2 hodinami
Ber lyže, snowboard a poď na hory. Toto je 5 miest, kde si užiješ dokonalú lyžovačku (+ TIPY NA UBYTOVANIE)
Ber lyže, snowboard a poď na hory. Toto je 5 miest, kde si užiješ dokonalú lyžovačku (+ TIPY NA UBYTOVANIE)
pred 3 hodinami
Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza
PR správa
Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
včera o 08:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
včera o 11:39
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
včera o 17:56
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
včera o 12:41
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
včera o 08:00
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 4 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia