Mama, manželka, youtuberka, vyštudovaná informatička a milovníčka zdravého životného štýlu aj šachu. K tomu všetkému patrí aj medzi ľudí s mimoriadne vysokým IQ 168. Lenka Králová rozhodne má čím vyniknúť aj inšpirovať.
Lenka Králová, na internete známa ako L3nik, patrí medzi prvé slovenské youtuberky. Svoje videá začala nakrúcať v roku 2011, ešte v čase, keď bola tvorba na sociálnych sieťach len v plienkach. Dnes má stabilné publikum, z ktorého veľká časť ju sleduje už od jej úplných začiatkov. „Je rýchlejšia doba a všetky sme už vyrástli. Ale niekedy podľa fotky presne viem, kto to je, a tie stálice si pamätám, aj keď mám už dosť sledovateliek,“ hovorí s úsmevom.
V rozhovore sme sa rozprávali aj o tom, ako sa podľa nej sociálne siete zmenili a prezradila tiež, ako vníma tvorcov, ktorí si svoju kariéru vybudovali na účasti v reality show. „Seriózne firmy, ktoré chcú budovať povedomie o značke, si podľa mojich skúsenosti a rozhovorov väčšinou nevyberú niekoho z reality show, kto tam nadával alebo robil zlú reklamu,“ hovorí.
Úspešná Slovenka s manželom vychováva dve dcérky a, ako sama hovorí, svojim sledovateľkám chce odovzdávať hodnoty, ktorým verí aj v osobnom živote. S komunitou má vytvorený zvyk, že im takmer každý deň zverejní krátku úlohu alebo hlavolam. Nie je to však len póza. Vyštudovaná ITčkárka má vysoké IQ potvrdené aj oficiálne. Certifikát Mensy s hodnotou 168 je niečo, čím sa môže pochváliť len málokto.
Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Prečítaj si napríklad článok o Jane, ktorá zažila vyhorenie, Lukášovi s tetániou či reportáž z bukálnej masáže. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.
- Prečo podľa nej influenceri z reality show nemusia byť pre firmy relevantní.
- Prečo sa pred rokmi stiahla zo sociálnych sietí a dala si od tvorby pauzu.
- Čo pre ňu znamená potvrdenie vysokého IQ.
Pamätáš si ešte, čo ťa pôvodne motivovalo začať tvoriť?
V tom období som písala bakalárku a zároveň som si založila blog, takže som mala pocit, že vlastne stále píšem – a tým pádom som nemala výčitky. Zároveň som stále sledovala zahraničné youtuberky a veľmi sa mi to páčilo. Povedala som si, že raz to skúsim aj ja. Moje úplne prvé video bolo o nechtoch a malo prekvapivo veľký úspech, takže som pokračovala. Bavilo ma to, spätná väzba bola fantastická a celé to bol úplne iný svet.
Ako by si porovnala YouTube spred rokov a dnes?
Vtedy bola veľmi dôležitá komunita. Vedeli sme medzi sebou komunikovať, ľudia dávali komentáre, reagovali, lajkli a bolo to super, lebo som videla, že sa to celé hýbe. Posielali mi nové nápady, čo by som mohla spraviť. Mne by napríklad v živote nenapadlo ukazovať niekomu moju zbierku kabeliek alebo podobné veci. Ale všetky tie videá a príspevky vznikali na žiadosť.
Ten smer mi teda vždy dávalo publikum. Doteraz sú so mnou stovky žien od mojich začiatkov. Tá komunita stále existuje, aj keď dnes už ľudia menej píšu, menej reagujú a komentujú. Je rýchlejšia doba a všetky sme už vyrástli. Ale niekedy podľa fotky presne viem, kto to je, a tie stálice si pamätám, aj keď mám už dosť sledovateliek.
Internetová tvorba bola na Slovensku ešte v plienkach. Ako na to vtedy reagovalo tvoje okolie? Mne to bolo úplne jedno. (úsmev) Rodina ma podporovala – otec mi dokonca dal takú vyklápaciu kameru, s ktorou som si natáčala prvé videá. Neskôr nám na Vianoce kúpili s bratom aj foťák. Rodina mi do toho nezasahovala, nekomentovala to, ale ani ma od toho neodhovárala. Vždy, keď som potrebovala, mi pomohli. Reakcie ostatných ľudí tiež neboli také, aby ma od toho odradili.
Vedela si si v tej dobe predstaviť, že to môže rásť a prinášať slušný zárobok?
Minule som to počítala, prvých šesť rokov som z toho absolútne nič nemala. Skôr výdavky a v podstate v úvodzovkách stratu času, lebo všetko to vyžadovalo veľa práce. Videla som však v zahraničí, ako dobre sa tým dá uživiť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo pre Lenku znamená absolvovanie IQ testu a jeho výsledok.
- Prečo podľa nej influenceri z reality show nemusia byť pre firmy relevantní.
- Prečo sa pred rokmi stiahla zo sociálnych sietí a dala si od tvorby pauzu.