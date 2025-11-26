Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:19

Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní

Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
Zdroj: Archív respondentky/ Jozef Buhaj
Radka Klučárová
Radka Klučárová
V dnešnej dobe sa musíme vyrovnať s tlakom na to, aby sme boli úspešní, neustále produktívni a ešte aj dobre vyzerali. Vyhorenie sa môže týkať každého. Problém majú najčastejšie tí, ktorí si nevedia dať stopku.

Jana pracovala v korporáte, kde viedla obchod a marketing. Robila vraj dvanásť hodín denne, cez víkendy a veľa cestovala. Po troch rokoch kolotoča začala pociťovať obrovskú únavu a „chaosiť“. 

Spúšťačom vyhorenia u nej bola prepracovanosť. Dlhodobá únava, neustály tlak na výkon a nedostatok oddychu ju postupne doviedli až do bodu, keď sa cítila úplne vyčerpaná. Vyhorenie sa na nej podpísalo výrazným úbytkom váhy.

„Pri jedle som začala mať pocit, že s každým ďalším sústom sa pozvraciam. Kým som ráno prišla do roboty, bola som prepotená tak, že som si musela brať so sebou ďalšie oblečko,“ tvrdí Jana Šimkovičová.

Zároveň úplne stratila sebavedomie. Neustále o sebe pochybovala, premýšľala, či správne napísala email alebo dobre rozdelila prácu v tíme. Nedokázala sa postaviť sama za seba, ani si byť istá vlastnými rozhodnutiami. Bežné úlohy, ako napríklad odoslanie emailu, jej trvali aj niekoľko dní, pretože sa obávala reakcie. Žila v neustálom napätí, ktoré postupne prerástlo do chronického stresu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké sú znaky vyhorenia podľa odborníčky a čo si všímať.
  • Čo Jane pomohlo vysporiadať sa so situáciou.
  • Prečo mesiace stresu nenahradí jedna dovolenka
  • Čo si Jana uvedomila a aké zásady aplikuje vo svojom živote.
Jana Šimkovičová
Zobraziť galériu
(5)

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.

Anketa:
Zažil/a si niekedy pocit, že už „nevládzeš“?
Jasné, viackrát.
Občas, keď je toho fakt veľa.
Ešte nie, ale mám k tomu blízko.
Zatiaľ nie. 
Iné.
Jasné, viackrát.
0 %
Občas, keď je toho fakt veľa.
0 %
Ešte nie, ale mám k tomu blízko.
0 %
Zatiaľ nie. 
0 %
Iné.
0 %
Jana Šimkovičová
Jana Šimkovičová Zdroj: Archív respondentky/ Natália Jakubcová

Vyhorenie sa môže týkať každého

Vyhorenie je stav dlhodobého fyzického a psychického vyčerpania, ktorý primárne spôsobuje stres. Vzniká, keď sú na ľudí kladené väčšie nároky, než dokážu uniesť.

Náš organizmus má určitú kapacitu zvládať nároky, ale ak je tlak dlhodobo väčší než naše zdroje, dôjde ku kolapsu,“ vysvetľuje pre Refresher psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy Ksebe.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje vyhorenie v medzinárodnej klasifikácii chorôb ICD-11 ako „fenomén spojený s pracovným prostredím“, nie ako duševnú poruchu či diagnózu. Ide o stav vyčerpania, ktorý vzniká v dôsledku dlhodobého pracovného stresu, s ktorým sa človek nedokáže vyrovnať.

„Najčastejšie príčiny vyhorenia sú práve spomínané preťaženie v práci, ale aj absencia uznania či pocit straty kontroly,“ približuje odborníčka. Varovné signály vyhorenia sa zvyknú objavovať nenápadne. Najskôr prichádza únava, ktorá neustupuje ani po dostatku spánku a človek sa ráno budí vyčerpaný.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
DUŠEVNÉ ZDRAVIE
