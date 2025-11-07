ADHD kedysi diagnostikovali ako „neposedné“ deti.
„Vždy som cítila, že môj mozog funguje v mnohých ohľadoch inak ako mozgy ľudí okolo mňa. Ale nikdy som nenašla nič, čo by na mňa sedelo. A to ani počas štúdia psychológie,“ hovorí Alena, ktorej ADHD diagnostikovali až v dospelosti. Že by mohla mať tento problém, si začala všímať počas pandémie v roku 2021.
„Covid som trávila na TikToku a v jednom momente mi algoritmus začal ponúkať videá ľudí s ADHD. A ja som sa v nich videla tak, ako dovtedy v ničom inom. Začala som sa o to viac zaujímať a nakoniec to viedlo až k oficiálnej diagnóze od psychiatričky. Je trochu smutné, že mi v tomto prípade pomohol algoritmus TikToku viac než ktorákoľvek inštitúcia,“ konštatuje mladá žena, ktorá svoju cestu dokumentuje na Instagrame.
S podozrením vyhľadala odbornú pomoc. „Keď psychiatrička počula, že mám podozrenie na ADHD, povedala mi, že je to teraz taká ‚trendy‘ diagnóza a že uvidíme. Potom sme sa porozprávali o mojom živote, vyplnila som dotazník a ona mi povedala, že ‚som jasná‘,“ priblížila Alena diagnostiku.
Neposedné deti
ADHD kedysi označovali ako „neposedné deti“. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ako znie celý názov, je neurovývinová porucha, ktorá ovplyvňuje schopnosť človeka sústrediť sa, organizovať sa, kontrolovať impulzy a niekedy aj udržať pokoj.
