Prudký úbytok hmotnosti, nízka váha či veľmi intenzívne tréningy môžu súvisieť so stratou menštruácie. Mnohé ženy to berú ako normu, no odborníci varujú, že ignorovanie tohto stavu môže viesť k vážnejším problémom.
Kult ženskej krásy v 21. storočí už dlhé roky udržiava popularitu diét od výmyslu sveta. Hoci sa v posledných rokoch viac hovorí o rizikách nízkeho kalorického príjmu a prudkého chudnutia, predstava ideálneho tela je pre mnohé ženy a najmä mladšie dievčatá stále spojená so štíhlou postavou.
Nízka váha či rýchly úbytok hmotnosti však nesúvisia len s poruchami príjmu potravy alebo nezdravým vzťahom k jedlu. Často prinášajú aj zdravotné komplikácie. U žien je najčastejším prejavom strata menštruácie, spôsobená nízkym príjmom kalórií alebo extrémnou fyzickou záťažou.
Problémy s cyklom Romana riešila osem rokov
„Prešla som obdobím, keď môj cyklus nebol ‚učebnicový‘. V čase intenzívnych tréningov, nízkeho energetického príjmu a neustáleho tlaku na výkon sa môj cyklus najprv predlžoval, potom vynechával, a mala som epizódy funkčnej amenorey (výpadky krvácania),“ hovorí bývalá reprezentačná hokejová brankárka a výživová poradkyňa Romana Kiapešová, ktorá dnes aj vďaka osobnej skúsenosti ženám pomáha obnoviť cyklus.
Strata menštruácie bola v Romaninom prípade dôsledkom viacerých faktorov, ktoré sa navzájom posilňovali. „Jedla som síce ‚čisto‘, ale objektívne málo vzhľadom na vysoký objem a intenzitu tréningu. Zároveň som preťažovala telo bez adekvátnej regenerácie a žila pod chronickým stresom – školské aj športové ambície, tlak na výkon a perfekcionizmus brali telu pocit bezpečia,“ opisuje Romana.
Problémy s cyklom u nej nastali na prahu dospelosti a ťahali sa približne osem rokov. Romana tiež otvorene priznáva, že mala problém aj s obrazom vlastného tela. „Chcela som vyzerať ako ‚športovkyňa z časopisu‘, hoci moja kostra a stavba tela tomu nikdy nebudú zodpovedať, ani keby som sa vyhladovala. Ďalším problémom bolo, že som čerpala nepodložené informácie z fitnes časopisov, ktoré neboli aplikovateľné na môj tréning ani moje potreby ako športovkyne. V hlave som nosila mýtus, že čím budem chudšia, tým budem rýchlejšia a lepšia.“
Menštruácia je u žien v reprodukčnom veku indikátorom zdravia a jej strata ukazuje, že organizmus nefunguje správne. Signalizuje, že telo je v strese a vypína niektoré funkcie, aby šetrilo energiu. Strata alebo vynechanie cyklu však neovplyvňuje iba reprodukčné zdravie, ale vplýva aj na mnohé ďalšie aspekty.
