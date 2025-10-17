Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. októbra 2025 o 7:30
Čas čítania 7:00

Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov

Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
Zdroj: Unsplash/Oana Cristina
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Prudký úbytok hmotnosti, nízka váha či veľmi intenzívne tréningy môžu súvisieť so stratou menštruácie. Mnohé ženy to berú ako normu, no odborníci varujú, že ignorovanie tohto stavu môže viesť k vážnejším problémom.

Kult ženskej krásy v 21. storočí už dlhé roky udržiava popularitu diét od výmyslu sveta. Hoci sa v posledných rokoch viac hovorí o rizikách nízkeho kalorického príjmu a prudkého chudnutia, predstava ideálneho tela je pre mnohé ženy a najmä mladšie dievčatá stále spojená so štíhlou postavou.

Nízka váha či rýchly úbytok hmotnosti však nesúvisia len s poruchami príjmu potravy alebo nezdravým vzťahom k jedlu. Často prinášajú aj zdravotné komplikácie. U žien je najčastejším prejavom strata menštruácie, spôsobená nízkym príjmom kalórií alebo extrémnou fyzickou záťažou.

Anketa:
Riešila si niekedy vo svojom živote telesnú hmotnosť?
Jasné, odkedy si pamätám. 
Mala som také obdobia.
Sem-tam, keď som nebola spokojná.
Nikdy to u mňa nebola temá.
Jasné, odkedy si pamätám. 
0 %
Mala som také obdobia.
0 %
Sem-tam, keď som nebola spokojná.
0 %
Nikdy to u mňa nebola temá.
0 %

Problémy s cyklom Romana riešila osem rokov

„Prešla som obdobím, keď môj cyklus nebol ‚učebnicový‘. V čase intenzívnych tréningov, nízkeho energetického príjmu a neustáleho tlaku na výkon sa môj cyklus najprv predlžoval, potom vynechával, a mala som epizódy funkčnej amenorey (výpadky krvácania),“ hovorí bývalá reprezentačná hokejová brankárka a výživová poradkyňa Romana Kiapešová, ktorá dnes aj vďaka osobnej skúsenosti ženám pomáha obnoviť cyklus. 

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.

Odporúčané
Menštruácia na dovolenke je nočnou morou väčšiny žien: Existujú spôsoby, ako ju posunúť. Ako fungujú a čo by si mala vedieť? Menštruácia na dovolenke je nočnou morou väčšiny žien: Existujú spôsoby, ako ju posunúť. Ako fungujú a čo by si mala vedieť? 12. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Lekári mi neverili, počas sexu som sa od bolesti rozplakala: Ženy s endometriózou prezradili, čo zažívajú Lekári mi neverili, počas sexu som sa od bolesti rozplakala: Ženy s endometriózou prezradili, čo zažívajú 4. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Trend Instagram Face kradne tvoju jedinečnosť a diktuje, ako máš vyzerať: Ako sa nepoddať nerealistickým ideálom krásy? Trend Instagram Face kradne tvoju jedinečnosť a diktuje, ako máš vyzerať: Ako sa nepoddať nerealistickým ideálom krásy? 26. mája 2025 o 7:00

Strata menštruácie bola v Romaninom prípade dôsledkom viacerých faktorov, ktoré sa navzájom posilňovali. „Jedla som síce ‚čisto‘, ale objektívne málo vzhľadom na vysoký objem a intenzitu tréningu. Zároveň som preťažovala telo bez adekvátnej regenerácie a žila pod chronickým stresom – školské aj športové ambície, tlak na výkon a perfekcionizmus brali telu pocit bezpečia,“ opisuje Romana. 

Problémy s cyklom u nej nastali na prahu dospelosti a ťahali sa približne osem rokov. Romana tiež otvorene priznáva, že mala problém aj s obrazom vlastného tela. „Chcela som vyzerať ako ‚športovkyňa z časopisu‘, hoci moja kostra a stavba tela tomu nikdy nebudú zodpovedať, ani keby som sa vyhladovala. Ďalším problémom bolo, že som čerpala nepodložené informácie z fitnes časopisov, ktoré neboli aplikovateľné na môj tréning ani moje potreby ako športovkyne. V hlave som nosila mýtus, že čím budem chudšia, tým budem rýchlejšia a lepšia.“

Menštruácia je u žien v reprodukčnom veku indikátorom zdravia a jej strata ukazuje, že organizmus nefunguje správne. Signalizuje, že telo je v strese a vypína niektoré funkcie, aby šetrilo energiu. Strata alebo vynechanie cyklu však neovplyvňuje iba reprodukčné zdravie, ale vplýva aj na mnohé ďalšie aspekty. 

Čo sa deje v tele ženy, keď dôjde k strate menštruácie pri chudnutí alebo nízkej hmotnosti?„Menštruačný cyklus je výsledkom koordinovanej činnosti osi hypotalamus – hypofýza – vaječníky. Pri výraznom úbytku hmotnosti alebo nízkom množstve tukového tkaniva telo znižuje tvorbu hormónu GnRH (gonadoliberínu) v hypotalame.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo sa deje v ženskom tele počas straty menštruácie v dôsledku chudnutia a intenzívneho tréningu.
  • Čo bolo dôvodom straty menštruácie u Romany Kiapešovej.
  • Ako sa Romane podarilo navrátiť cyklus a čo odporúča svojim klientkám.
  • Aké ďalšie zdravotné problémy so sebou prináša strata menštruácie.
  • Po akom čase je nutné vyhľadať odbornú pomoc.
  • Prečo nasadenie hormonálnej antikoncepcie nie je definitívne riešenie.
  • Aký je rozdiel medzi stratou menštruácie u profesionálnych športovkýň a bežných žien.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190494 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (10)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
včera o 07:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
včera o 18:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred 4 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Storky
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Lifestyle news
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny pred 17 minútami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol pred hodinou
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia pred 2 hodinami
Myslíš si, že vieš uvariť čaj? Odborníčka varuje, že ak ho pripravíš nesprávne, môže ti skôr uškodiť pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley pred 3 hodinami
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene včera o 18:42
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom včera o 17:37
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva včera o 16:41
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? včera o 15:21
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Sociálna poisťovňa Rusko
Viac
Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov
pred 42 minútami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred hodinou
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
1. 10. 2025 17:00
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
13. 10. 2025 10:33
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
3. 10. 2025 18:36
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
včera o 08:35
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
pred 3 dňami
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
pred 3 dňami
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
včera o 13:48
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 4 dňami
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
pred 4 dňami
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
pred 2 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
pred 28 minútami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
Hudba
pred 31 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
pred 31 minútami
Hudobná scéna opäť pulzuje čerstvou energiou.
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
PR správa
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
pred hodinou
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
pred 2 hodinami
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
dnes o 07:30
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
včera o 10:22
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
včera o 12:51
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
včera o 11:14
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia