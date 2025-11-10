Máš okolo 25 rokov a pocit, že sú všetci tvoji rovesníci popredu? Prežívaš krízu, ktorá trápi tisícky mladých ľudí.
Pojem „Quarter-life crisis“ (QLC) alebo kríza štvrtiny života si už pravdepodobne zachytil. Trenduje na sociálnych sieťach a aktuálne zasahuje do života mladých ľudí, ktorý patria ku generáciI Z. Nie je to len internetový pojem, ale ide o psychologický termín, s ktorým sa vo svojej praxi stretávajú aj odborníci. Psychologička Helena Tlachačová z platformy K Sebe pre Refresher vysvetľuje, čo znamená kríza dospelosti, ktorá sa prejavuje u ľudí vo veku približne od 20 do 30 rokov. O tomto fenoméne sme sa okrem odborníčky porozprávali aj s mladými ľuďmi, ktorí krízu štvrťživota prežili na vlastnej koži. Porozprávali nám, čo ich trápi a ako sa s tým vyrovnávajú.
Fáza experimentovania sa predlžuje
Quarter Life Crisis sa podľa psychologičky prejavuje primárne úzkosťami. Tie pramenia z veľkého množstva otvorených možností. Na základe nejednoznačnosti výberu sa často cítia zmätení alebo nespokojní s tým, akým smerom sa ich život uberá.
To, že tieto problémy prichádzajú práve okolo 25. roku života podľa nej nie je náhoda. „Mladý človek musí čeliť výzvam reálneho života, dokončuje prípravu na povolanie, hľadá si zamestnanie, osamostatňuje sa od rodičov, buduje si dlhodobé intímne vzťahy a stanovuje životné ciele. Prichádza frustrácia, často ako dôsledok rozporu medzi očakávaniami a reálnym životom,“ hovorí Helena Tlachačová.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa kríza prejavuje.
- Akým problémom čelia mladí ľudia, ktorí ňou trpia.
- Aké psychické problémy kríza spôsobuje.
- Čo je fáza experimentovania a prečo sa predlžuje.
- Kedy vyhľadať odbornú pomoc.