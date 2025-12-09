Druh rakoviny, ktorý sa kedysi týkal hlavne starších ľudí, sa čoraz častejšie objavuje u ľudí pod 50 rokov. Výskum ukazuje, že generácia X a mileniáli majú až niekoľkonásobne vyššie riziko rakoviny slepého čreva.
Presnú príčinu nárastu však nepoznáme a naďalej ostáva záhadou. V USA si vedci všimli, že narastajú prípady rakoviny slepého čreva u mladých ľudí. Kým v minulosti sa tento typ rakoviny vyskytoval najmä u starších pacientov, dnes je každý tretí prípad diagnostikovaný u ľudí mladších ako 50 rokov, píše portál Science Alert.
Jednou z vedkýň, ktorá sa týmto trendom dlhodobo zaoberá, je Andreana Holowatyj z Vanderbiltovej univerzity. Podľa jej slov je situácia alarmujúca. Už v roku 2020 upozornila, že výskyt rakoviny slepého čreva v USA vzrástol medzi rokmi 2000 a 2016 až o neuveriteľných 232 percent. Nárast sa však objavoval v každej vekovej skupine.
Slepé črevo sa dlho považovalo za orgán bez významnej funkcie. Novšie poznatky však naznačujú opak. Pomáha totiž udržiavať zdravú črevnú mikroflóru a zároveň podporuje aj imunitu.
Problémom však je, že rakovina slepého čreva môže mať príznaky podobné obyčajnému zápalu slepého čreva, čo vedie k neskoršiemu odhaleniu. Vedci zatiaľ, žiaľ, nevedia, čo presne stojí za rastúcim počtom prípadov, no stále viac sa hovorí o vplyve dnešného životného štýlu.