Hollywoodska herečka známa z filmu Pretty Woman či Notting Hill navštívila vianočnú Prahu. Pri návšteve našich susedov však nezabudla ani na nakupovanie a navštívila známy secondhand 1981.
Julia Roberts navštívila pražský secondhand 1981 úplne nenápadne a možno práve to viedlo k tomu, že mladá zamestnankyňa sekáča známu herečku nespoznala. A tam vznikla situácia, ktorú secondhand neskôr opísal slovami: „Pretty Woman part 2.“
Julia si totiž pri pokladni chcela kúpiť aj vec, ktorá nemala cenovku. Predavačka bola však nekompromisná. Oblečenie bez visačky s cenou nepredávajú, nech je zákazník ktokoľvek. Ani fakt, že herečka vraj povedala, že zaplatí hocičo, nepomohol. Celá situácia sa však vyriešila. Oblečenie nacenili a jej asistentka si poň prišla.
K návšteve sa vyjadril aj samotný secondhand, ktorý neskrýval nadšenie. „Ten deň, keď si vezmete voľno a Julia Roberts príde do obchodu nakupovať. Not kidding. A nepreháňame, keď hovoríme, že Julia zažila v našom obchode Pretty Woman 2,“ napísali v príspevku.