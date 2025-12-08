Pavel Tóth si vypočul nepríjemnú diagnózu, ktorú by nechcel počuť žiadny bojovník krátko pred zápasom. Napriek tomu však hovorí, že je odhodlaný nastúpiť do boja v zaplnenej O2 aréne na konci decembra.
K zraneniu došlo na jednom z nedávnych tréningov, pri ktorom si Pavel Tóth alias „Spicy Pája“ alebo „Prime“ poranil členok. Nové video, ktoré organizácia Oktagon MMA v pondelok zverejnila na YouTube, ukazuje Tóthovo vyšetrenie v pražskej Ave Clinic, kde vedúci lekár Jakub Avenarius zistil, že víťaz Survivora má poškodený jeden zo štyroch väzov pod členkom.
Štyri týždne liečby a zmena tréningov
Tóthovo zranenie lekár zhodnotil ako stredne vážne s dobou liečby asi štyri týždne. Už 28. decembra sa má influencer stretnúť na turnaji Oktagon 81 s Ondřejom Raškom. „Pravdepodobnosť, že sa tento typ zranenia zahojí za štyri týždne, je päťdesiat na päťdesiat,“ uviedol Avenarius.
Kvôli poškodeniu väzu teraz Tótha čaká aj upravený tréningový plán. „Budeme musieť vynechať prudké zmeny smeru, rotačné pohyby a budeme musieť zredukovať tréningové dávky,“ dodal lekár.
„Bolesti nepodľahnem“
Tóth si však aj tak zachoval štipku optimizmu a potešilo ho, že zranený má „len“ jeden zo štyroch väzov pod členkom. Do zápasu je tak odhodlaný nastúpiť.
„Cítim, že teraz je strašne ľahké sa vyhovoriť na to, keby som prehral. Ja to neurobím. Ja tej bolesti nepodľahnem. Budem bojovať až do konca. Som stále odhodlaný nastúpiť do zápasu,“ povedal Tóth.
Pavel Tóth a Ondřej Raška sa majú stretnúť 28. decembra v O2 aréne v rámci tzv. Celebrity Series. Turnaj Oktagon 81 okrem toho ponúkne aj dva titulové zápasy a nezaostáva ani očakávaný súboj bývalého šampióna Patrika Kincla s Robertom Pukačom. Nižšie sa môžeš pozrieť na zápasovú kartu.