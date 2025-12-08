Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 8. decembra 2025 o 16:05
Čas čítania 1:00
Ondřej Jarůšek

VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Pavel Tóth si vypočul nepríjemnú diagnózu, ktorú by nechcel počuť žiadny bojovník krátko pred zápasom. Napriek tomu však hovorí, že je odhodlaný nastúpiť do boja v zaplnenej O2 aréne na konci decembra.

K zraneniu došlo na jednom z nedávnych tréningov, pri ktorom si Pavel Tóth alias „Spicy Pája“ alebo „Prime“ poranil členok. Nové video, ktoré organizácia Oktagon MMA v pondelok zverejnila na YouTube, ukazuje Tóthovo vyšetrenie v pražskej Ave Clinic, kde vedúci lekár Jakub Avenarius zistil, že víťaz Survivora má poškodený jeden zo štyroch väzov pod členkom.

Štyri týždne liečby a zmena tréningov

Tóthovo zranenie lekár zhodnotil ako stredne vážne s dobou liečby asi štyri týždne. Už 28. decembra sa má influencer stretnúť na turnaji Oktagon 81 s Ondřejom Raškom. „Pravdepodobnosť, že sa tento typ zranenia zahojí za štyri týždne, je päťdesiat na päťdesiat,“ uviedol Avenarius.

Pavel Tóth alias Spicy Pája. pája raška vémola Pavel Tóth alias Spicy Pája. pája raška vémola
Zobraziť galériu
(7)

Kvôli poškodeniu väzu teraz Tótha čaká aj upravený tréningový plán. „Budeme musieť vynechať prudké zmeny smeru, rotačné pohyby a budeme musieť zredukovať tréningové dávky,“ dodal lekár.

Odporúčané
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún 5. októbra 2025 o 15:21

„Bolesti nepodľahnem“

Tóth si však aj tak zachoval štipku optimizmu a potešilo ho, že zranený má „len“ jeden zo štyroch väzov pod členkom. Do zápasu je tak odhodlaný nastúpiť.

„Cítim, že teraz je strašne ľahké sa vyhovoriť na to, keby som prehral. Ja to neurobím. Ja tej bolesti nepodľahnem. Budem bojovať až do konca. Som stále odhodlaný nastúpiť do zápasu,“ povedal Tóth.

Pavel Tóth a Ondřej Raška sa majú stretnúť 28. decembra v O2 aréne v rámci tzv. Celebrity Series. Turnaj Oktagon 81 okrem toho ponúkne aj dva titulové zápasy a nezaostáva ani očakávaný súboj bývalého šampióna Patrika Kincla s Robertom Pukačom. Nižšie sa môžeš pozrieť na zápasovú kartu.

Anketa:
Kto podľa teba vyhrá?
Pavel Tóth.
Ondřej Raška.
Pavel Tóth.
0 %
Ondřej Raška.
100 %
 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Odporúčané
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách 8. decembra 2025 o 13:53
Odporúčané
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku 8. decembra 2025 o 11:26
Odporúčané
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu 8. decembra 2025 o 15:43
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BOJOVÉ ŠPORTY FIGHT NIGHT CHALLENGE
Odporúčame
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky e
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
včera o 20:15
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
pred 2 dňami
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
včera o 15:00
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
Lifestyle news
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri včera o 17:04
VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone? včera o 16:05
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu včera o 15:43
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko včera o 14:39
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách včera o 13:53
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri včera o 12:18
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku včera o 11:26
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown včera o 10:08
Diddy vs. Netflix: Matka odsúdeného kritizuje nový dokument od 50 Centa, vraj poškodzuje reputáciu ich rodiny včera o 09:14
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby včera o 08:29
Spravodajstvo
Správy počasie Ministerstvo práce a sociálních věcí Dôchodky Podvod
Viac
Falošný facebookový účet Coop Jednota láka na podvodnú súťaž. Zapojili sa už tisíce Slovákov
včera o 18:42
Dôležitý zákon z dielne Erika Tomáša o sociálnych podnikoch presunú na január. Minister vysvetľuje zmeny
včera o 18:00
Úrad pre verejné obstarávanie pripravil konferenciu za takmer 92-tisíc eur. Organizovala ju bývalá miss
včera o 17:20

Viac z Šport

Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
3. 12. 2025 16:00
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
1. 12. 2025 11:18
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu
1. 12. 2025 16:19
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback
4. 12. 2025 12:06
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Kultúra Všetko
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
4. 12. 2025 9:04
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
26. 11. 2025 11:00
Viac z Móda Všetko
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
Oblečenie
1. 12. 2025 11:00
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
1. 12. 2025 11:00
10 neodolateľných vôní pre mužov. Daruj mu na Vianoce parfum, s ktorým bude voňať ako poloboh
29. 11. 2025 10:00
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
Zdravie
včera o 20:15
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
včera o 20:15
BBL zákrok pomocou vlastného tuku patrilo donedávna medzi najrizikovejšie estetické operácie vôbec. Plastický chirurg však dodáva, že dnes sa bezpečnostné štandardy výrazne zmenili. Aké sú medzi jednotlivými zákrokmi rozdiely?
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
včera o 15:00
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
PR správa
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
včera o 14:41
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
včera o 16:00
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
včera o 14:39
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia