Bojová organizácia Oktagon MMA v sobotu usporiadala v Bratislave veľký turnaj, na ktorom sme sa, okrem iného, dozvedeli aj mená postupujúcich do finálového kola miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.
Hlavný zápas turnaja Oktagon 77 priniesol skutočne vzrušujúcu bitku. Český profesionálny vojak Dominik Humburger sa postavil proti hviezdnemu Kerimu Engizekovi, ktorého už viac ako 10 rokov nikto neporazil, a to sa nezmenilo ani teraz.
Finále o milióny korún
Humburger čelil svojej zatiaľ najväčšej výzve, ale napriek tomu, že bol outsiderom, predviedol divoký výkon. V troch kolách však bodujúcich rozhodcov presvedčil Engizek, ktorý postupuje do finále, kde bude bojovať o celkovo sedem miliónov českých korún.
Druhým finalistom bol bývalý bojovník UFC Krzysztof Jotko. Ten v troch kolách zdolal Hojata Khajevanda a zabezpečil si tak účasť vo finálovom súboji. O svoju životnú výhru zabojuje s Engizekom na konci roka 28. decembra v pražskej O2 Aréne.
Desivé vykĺbenie
Na turnaji však došlo aj k desivému zraneniu. Slovenský favorit Samuel Krištofič utrpel v prvom kole vykĺbenie ruky. Krištofiča museli v bolestiach vyniesť z klietky na nosidlách, ale domáce publikum skandovalo jeho meno, aby mu vyjadrilo podporu.
Pre Krištofičovho súpera Jamieho Cordera to bolo trpké víťazstvo. „Je mi to ľúto. Dúfam, že sa čoskoro zotaví, mám pred ním rešpekt. Myslím si však, že dovtedy som bol lepší a víťazstvo som si zaslúžil," povedal po zápase.
Návrat legendy
V sobotu sa do akcie vrátil aj legendárny slovenský bojovník Ivan Buchinger, ktorý v treťom kole ukončil írskeho súpera Richieho Smullena.
Víťazstvo medzi domácimi bojovníkmi slávil aj Vlasto Čepo, ktorý v prvom kole knokautoval svojho nemeckého protivníka. Rovnako aj Slovák Marco Novák, ktorý zvíťazil v treťom kole.
Ruku nad hlavu po zápase zdvihli aj obidve slovenské zápasníčky, ktoré sa turnaja zúčastnili. Veronika Smolková aj Monika Chochlíková porazili svoje súperky na body. Nižšie si môžete pozrieť kompletné výsledky turnaja.
A nezabudnite! Ďalší turnaj Oktagon sa uskutoční už o dva týždne 18. októbra. Organizácia vycestuje do nemeckého Kolína nad Rýnom, ktorý privíta nemeckú hviezdu Christiana Eckerlina a množstvo ďalších zvučných mien. O podrobnostiach turnaja vás budeme čoskoro informovať.
Kompletné výsledky turnaja Oktagon 77
Kerim Engizek porazil Dominika Humburgera na body
Vlasto Čepo porazil Daniela Schwindta KO v 1. kole
Krzysztof Jotko porazil Hojata Khajevanda na body
Ivan Buchinger porazil Richieho Smullena v 3. kole
Jaime Corder porazil Samuela Krištofiča TKO v 1. kole (zranenie)
Marco Novák porazil Danijela Solaja TKO v 3. kole
Konrad Dyrschka porazil Tomáša Cigánika na body
Veronika Smolková porazila Anu Araujo na body
Ayton De Paepe porazil Karola Ryšavého na body
Monika Chochlíková porazila Ateneu Floresovú na body
Jorick Montagnac porazil Mateusza Duczmala na body