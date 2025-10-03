Bratislavská TIPOS Aréna sa v sobotu otrasie v základoch. Bojová organizácia Oktagon MMA sa vracia na Slovensko s kartou plnou očakávaných trhákov.
Oktagon oznamuje, že karta, ktorá čaká na divákov v Bratislave, bude najlepšou kartou, akú kedy organizácia do slovenskej metropoly priniesla, a to na základe hodnotenia jednotlivých bojovníkov v celosvetovom rebríčku.
Boj o milióny pokračuje
Všetci štyria semifinalisti miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger, ktorí patria medzi 100 najlepších zápasníkov strednej váhy na svete, sa v sobotu 4. októbra pustia do boja na turnaji Oktagon 77. Tesne za nimi nasledujú Samuel „Pirát“ Krištofič a Nemec Jamie Cordero, v druhej stovke svojej váhy sú aj legendárny Ivan Buchinger a Ír Richie Smullen.
Hlavný zápas večera bude patriť Kerimu Engizekovi, držiteľovi opasku v strednej váhe, proti českému bojovníkovi Dominikovi Humburgerovi, ktorý stojí pred najväčšou výzvou svojej kariéry. Engizek je už viac ako 10 rokov neporazený a je jasným favoritom na postup do ďalšieho kola miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger. Humburger však už vo svojom poslednom zápase ukázal, že ho netreba podceňovať.
Problémy s hmotnosťou?
Druhým naplánovaným zápasom v pyramíde je Jotko proti Chájevandovi. Pri oficiálnom vážení však Jotko na prvý pokus nesplnil požadovaný váhový limit. Momentálne nevieme, ako dopadne jeho ďalší pokus. Tento článok však pre teba budeme rozhodne aktualizovať hneď, ako organizácia zverejní stanovisko.
Okrem pyramídy sa však fanúšikovia bojových športov môžu tešiť aj na mnohé ďalšie prestrelky. V hlavnom prípravnom súboji si to obávaný pästiar Vlasto Čepo rozdá s nemeckým bojovníkom Danielom Schwindtom. V akcii bude aj spomínaný Samuel Krištofič proti knokautujúcemu Jamiemu Corderovi a jedného z najúspešnejších slovenských bojovníkov Ivana Buchingera vyzve Ír Richie Smullen.
V neposlednom rade sa môžeš tešiť na ženské zápasy. V klietke opäť uvidíme populárnu bojovníčku Veroniku Smolkovú, ktorá sa stretne s brazílskou súperkou Anou Araujo, či ďalšiu slovenskú ikonu Moniku Chochlíkovú, ktorá si zmeria sily s Nemkou Ateneou Flores.
Celkovo sa na sobotňajšom turnaji odohrá 11 zápasov a kompletnú zápasovú kartu si môžeš pozrieť tu: