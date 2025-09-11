Kategórie
dnes 11. septembra 2025 o 9:04
Čas čítania 0:50
Hana Divišová

Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky

Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
Zdroj: Youtube/@Katie Miller Pod
OSOBNOSTI BOJOVÉ ŠPORTY MIKE TYSON ŠPORT
Tyson prirovnal jeho účinky k heroínu a opísal ťažké abstinenčné príznaky, ktoré po ňom zažíval.

Jeden z najznámejších športovcov sveta a žijúca legenda boxu Mike Tyson priznal, že počas svojej kariéry používal fentanyl ako liek proti bolesti. V krvi profesionálneho športovca sa však v tom čase nesmel objaviť. Tyson o tom otvorene prehovoril v Katie Miller Podcast.

V 40-minútovom rozhovore sa úprimne rozprával s moderátorkou aj o svojich závislostiach. Ako informuje portál The Sun, s fentanylom vraj začal kvôli zranenému prstu na nohe. „Bol to liek proti bolesti a používal som ho na ošetrenie prsta,“ povedal sám Tyson.

„Bolo to ako s heroínom – keď účinok pominie a odstránite náplasť, začnete mať abstinenčné príznaky, vraciate, rovnako ako keby ste boli na heroíne,“ opísal legendárny boxer. Priznal tiež, že počas kariéry bojoval aj so závislosťou od kokaínu.

Fentanyl sa síce používa ako liek proti bolesti, no jeho účinky a dostupnosť z neho robia čoraz rozšírenejšiu drogu, píše drogovy-test.cz. Je až 50-krát silnejší než heroín a dokonca 100-krát silnejší než morfín. V čase, keď ho Tyson užíval, sa pritom ani nesmel objaviť v krvi profesionálneho športovca.

Mike má za sebou dlhú drogovú minulosť už od detstva. V desiatich rokoch vraj experimentoval s LSD. Dnes žije inak a dokonca sa pripravuje na exhibičný zápas proti Floydovi Mayweatherovi, ktorý by sa mal uskutočniť v roku 2026.

BOJOVÉ ŠPORTY MIKE TYSON ŠPORT
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Youtube/@Katie Miller Pod
