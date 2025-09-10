Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 18:13
Čas čítania 0:36
Anja Samardžija Sofia Angušová

Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie

FILMY A SERIÁLY
Seriál The Penguin získal už osem ocenení Creative Arts Emmy Awards. Kriminálna dráma má celkovo 24 nominácií.

HBO spin-off Batmana, The Penguin, si na tohtoročnom udeľovaní cien Creative Arts Emmy vybudoval impozantný náskok a pred hlavným večerom získal celkovo osem cien len v technických a kreatívnych kategóriách.

Práve dôraz na detail a technické spracovanie boli jednou z najsilnejších stránok seriálu. Bolo to vidieť napríklad na práci maskérov, ktorí premenili Colina Farrella na ikonického zloducha Oswalda Cobblepota.

Vďaka tomu tvorcovia získali cenu za najlepší protetický make-up, ktorý bol jedným z najviditeľnejších prvkov celej produkcie.

Kriminálna dráma zo sveta DC má celkovo 24 nominácií. To je druhý najvyšší počet po Severance s 27 nomináciami a zároveň je to najvyšší počet nominácií medzi limitovanými seriálmi.

Hlavný ceremoniál v nedeľu ukáže, ako sa The Penguin darí v prestížnej kategórii limitovaných seriálov. Konkurencia je silná.

Po vyradení The White Lotus z kategórie je najväčším súperom Adolescence, úspešný titul spoločnosti Netflix, ktorý zaujal divákov aj kritikov svojím príbehom o dospievaní tínedžera.

Anja Samardžija
Anja Samardžija
Reporter
Všetky články
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: HBO/ propagační materiál
Aj tebe už chýbajú horúce slnečné lúče a dovolenková atmosféra?
