Seriál The Penguin získal už osem ocenení Creative Arts Emmy Awards. Kriminálna dráma má celkovo 24 nominácií.
HBO spin-off Batmana, The Penguin, si na tohtoročnom udeľovaní cien Creative Arts Emmy vybudoval impozantný náskok a pred hlavným večerom získal celkovo osem cien len v technických a kreatívnych kategóriách.
Práve dôraz na detail a technické spracovanie boli jednou z najsilnejších stránok seriálu. Bolo to vidieť napríklad na práci maskérov, ktorí premenili Colina Farrella na ikonického zloducha Oswalda Cobblepota.
Vďaka tomu tvorcovia získali cenu za najlepší protetický make-up, ktorý bol jedným z najviditeľnejších prvkov celej produkcie.
Kriminálna dráma zo sveta DC má celkovo 24 nominácií. To je druhý najvyšší počet po Severance s 27 nomináciami a zároveň je to najvyšší počet nominácií medzi limitovanými seriálmi.
Hlavný ceremoniál v nedeľu ukáže, ako sa The Penguin darí v prestížnej kategórii limitovaných seriálov. Konkurencia je silná.
Po vyradení The White Lotus z kategórie je najväčším súperom Adolescence, úspešný titul spoločnosti Netflix, ktorý zaujal divákov aj kritikov svojím príbehom o dospievaní tínedžera.