Film bude mať čoskoro premiéru a tvorcovia zverejnili nový trailer, aby prilákali čo najviac divákov. Rozhodne ho však neodporúčame pozerať slabším povahám.
Vrah je mŕtvy a telefón zničený. To však v tomto príbehu nemusí znamenať šťastný koniec. Finny a Gwen totiž čoskoro zistia, že smrť ich únoscu len tak nezastaví a že nočná mora, ktorú prežili, sa ani zďaleka neskončila. Grabber, ktorého hrá Ethan Hawke, sa vracia na plátno a v pokračovaní úspešného hororu Black Phone 2 plánuje hrozivú pomstu.
„Kým sedemnásťročný Finn bojuje so životom po svojom zajatí, tvrdohlavá pätnásťročná Gwen začne v snoch dostávať telefonáty z čierneho mobilu a má znepokojujúce vízie o troch chlapcoch, ktorých prenasledujú v zimnom tábore známom ako Alpine Lake. Odhodlaná vyriešiť záhadu a ukončiť utrpenie seba a svojho brata, Gwen presvedčí Finna, aby tábor navštívil počas zimnej búrky," uvádza sa v oficiálnom popise filmu.
„Tam odhalí šokujúce spojenie medzi Grabberom a históriou svojej vlastnej rodiny. Spolu s Finnom sa musia postaviť vrahovi, ktorý od svojej smrti získal ešte väčšiu moc a je pre nich oboch významnejší, než si dokázali predstaviť."
Film Black Phone 2 opäť režíroval Scott Derrickson a scenár napísal spolu s C. Robertom Cargillom. Do svojich úloh sa potom vrátili už spomínaní Ethan Hawke, Mason Thames a Madeleine McGraw. Tvorcovia sľubujú, že keďže sa vrah vracia v podobe nadprirodzenej bytosti, dostali ešte voľnejšiu ruku ako v minulosti, vďaka čomu je film ešte pôsobivejší a desivejší. Či sú ich tvrdenia pravdivé, sa dozvieme 17. októbra, keď film príde do kín.