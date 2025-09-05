Speváčka sa dostane do kín v pripravovanom životopisnom filme.
Herečka Julia Garner potvrdila, že stvárni Madonnu v pripravovanom životopisnom filme. Juliu môžeš poznať z niekoľkých úspešných snímok, ako je seriál Inventing Anna, Ozark či Weapons.
Americká hviezda uviedla, že film je stále „v procese tvorby“ a že sa teší na stvárnenie kráľovnej popu na plátne. Julia sa vyjadrila: „Áno! Nemôžem prezradiť veľa, ale áno, film sa stále pripravuje.“
Garner prezradila aj svoje obľúbené piesne Madonny. Medzi ne patrí Borderline, Papa Don’t Preach, Burning Up, ale samozrejme aj Vogue a Ray of Light. Herečka uviedla, že v podstate miluje všetko, čo Madonna robí, informuje portál Deadline.
Si fanúšik/čka Madonny?
