Ako natáčanie porna. Madonnu žalujú za pornografiu na koncerte

„Mal som pocit, akoby som sledoval natáčanie pornografického filmu,“ povedal žalobca.

Madonnu zažaloval na jej svetovom turné Celebration návštevník koncertu. Muž sa sťažuje na to, že bol nútený sledovať polonahú ženu predstierajúcu sexuálny akt. Speváčka podľa neho stvárňovala pornografiu bez toho, aby na to akokoľvek upozornila. Informoval o tom denník The Guardian.

Ide o koncert, ktorý sa konal 7. marca v Los Angeles. Žalobca Justen Lipeles si kúpil štyri vstupenky za približne 1 840 eur. Okrem iného sa sťažuje na to, že vystúpenie sa začalo až o hodinu a pol neskôr, čo speváčka divákom vopred neoznámila.

Štadión údajne odmietla klimatizovať

Ďalšou výhradou bolo, že v aréne, kde sa koncert uskutočnil, bolo nepríjemne horúco a žalobcovi sa z toho údajne dokonca urobilo fyzicky nevoľno. Madonna vraj odmietla použiť klimatizáciu, a keď sa niekto na vysokú teplotu sťažoval, jednoducho mu odpovedala, nech si vyzlečie oblečenie.

Lipeles uvádza, že po väčšinu predstavení Madonna spievala na playback. No a v neposlednom rade sa mu nepáčila už spomínaná pornografia. „Žalobca mal pocit, akoby sledoval nakrúcanie pornografického filmu.“

Divákom vraj úmyselne spôsobila „vážne emočné rozrušenie“

Lipeles speváčku žaluje za porušenie zmluvy, nedbalé uvedenie do omylu, nekalú súťaž, klamlivú reklamu a emocionálnu úzkosť. Žaloba hovorí, že konanie Madonny bolo extrémne a poburujúce, „kráľovná popu“ dokonca vraj vystúpila s úmyslom spôsobiť vážne emočné rozrušenie divákov. Žalobca tak požaduje náhradu škody spolu s právnymi nákladmi a vrátením peňazí za vstupenky. Madonna sa ku kauze nevyjadrila.