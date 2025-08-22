Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed

Vybrali sme kúsky pre každý rozpočet.
Hľadáš priestrannú, praktickú a štýlovú kabelku do školy či do práce, do ktorej sa ti zmestí všetko potrebné? Aby sme ti ušetrili čas (aj peniaze), prescrollovali sme sa stovkami produktov a vybrali sme pre teba 8 štýlových modelov, s ktorými tento rok rozhodne neurobíš chybu. V našom výbere nájdeš trendy kúsky pre každý rozpočet, v ktorých môžeš ráno vyraziť do školy a poobede do mesta.
Hnedá shopper kabelka
Štýlová kabelka z imitácie semišu s dvoma pevnými rúčkami je ideálna na každodenné nosenie do školy aj do práce. Taška je vybavená niekoľkými vnútornými vreckami, takže ak si potrpíš na dokonalo zorganizované vnútro kabelky, budeš ju milovať. Priestranná taška má nadčasový a univerzálny dizajn, takže ju ľahko zladíš so svojimi jesennými outfitmi. Príjemným bonusom je nízka cena.
Látková taška
Hľadáš veľkú kabelku, ktorá je ako stvorená na prenášanie všetkých potrebných vecí do školy, ale aj do práce? Do pozornosti ti dávame látkovú tašku, ktorá nápadne pripomína Longchamp, avšak ty ju môžeš mať za zlomok ceny. Vybrať si môžeš z dvoch farebných prevedení. Čierna aj béžová kabelka sú doplnené hnedými rúčkami a ďalšími detailmi.
Nylonová taška ÖLEND
Španielska značka ÖLEND vyrába doplnky, s ktorými sa rozhodne nestratíš v dave. My sme pre teba vybrali priestrannú kabelku z vodeodpudivého nylonu, ktorá je ideálna aj na upršané jesenné dni. Vďaka praktickým rozmerom (42x28x16) do nej zmestíš naozaj všetko potrebné. Nás zaujal najmä jej nevšedný dizajn, ktorý okamžite pritiahne pozornosť. Ak hľadáš kabelku, akú nemá každá druhá, toto môže byť cesta. K dispozícii je opäť niekoľko farebných prevedení.
Shopper bag Calvin Klein
Niet nad čiernu klasiku. Ďalšou v našom zozname je preto veľká kabelka z eko kože má jedno vnútorné vrecko na zips a poskytuje tak množstvo priestoru na všetko potrebné. Zmestíš do nej notebook, knihy, obedár aj ďalšie nevyhnutné predmety.
Hnedá taška
Elegantná minimalistická kabelka dodá tvojim outfitom parížsky vibe (a nie len preto, že pripomína francúzsku Polène). Kabelka má dve praktické rúčky a jeden dĺžkovo nastaviteľný popruh, vďaka čomu ju môžeš nosiť na ramene, ale aj v ruke. Vo vnútri nájdeš jedno vrecko, kabelka má magnetické zapínanie.
Denimová taška
Ak si aj ty podľahla denimovému trendu, túto tašku budeš milovať. Má absolútne jednoduchý dizajn, vďaka čomu ju skombinuješ s čímkoľvek. Je dostatočne veľká, má praktické magnetické zapínanie a pevný popruh, takže toho odnesie naozaj veľa.
Bordová semišová kabelka
Bordová kabelka zo semišu dodá tvojim outfitom štipku sofistikovanej elegancie, zároveň však dokáže zachovať punc ležérnosti. Nemusíš sa obávať ani malých škrabancov, na ktoré je tento materiál náchylný. Nedokonalosti mu totiž dodajú jemne opotrebovaný retro nádych.
Kožená taška & Other Stories
Do nášho výberu sme pridali ešte jednu kabelku z vyššej cenovej kategórie, opäť však ide o kvalitný kožený kúsok, ktorý ti vydrží roky. Ak teda hľadáš kvalitnú nadčasovú kabelku, do ktorej sa ti zmestí úplne všetko potrebné, táto čokoládovohnedá taška môže byť tým pravým kúskom. K dispozícii je aj v čiernej farbe.