Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Reserved a About You.
dnes 22. augusta 2025 o 13:00
Čas čítania 2:07
Sponzorovaný obsah

Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed

MÓDA WISHLIST
Vybrali sme kúsky pre každý rozpočet.

Hľadáš priestrannú, praktickú a štýlovú kabelku do školy či do práce, do ktorej sa ti zmestí všetko potrebné? Aby sme ti ušetrili čas (aj peniaze), prescrollovali sme sa stovkami produktov a vybrali sme pre teba 8 štýlových modelov, s ktorými tento rok rozhodne neurobíš chybu. V našom výbere nájdeš trendy kúsky pre každý rozpočet, v ktorých môžeš ráno vyraziť do školy a poobede do mesta.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Hnedá shopper kabelka

Štýlová kabelka z imitácie semišu s dvoma pevnými rúčkami je ideálna na každodenné nosenie do školy aj do práce. Taška je vybavená niekoľkými vnútornými vreckami, takže ak si potrpíš na dokonalo zorganizované vnútro kabelky, budeš ju milovať. Priestranná taška má nadčasový a univerzálny dizajn, takže ju ľahko zladíš so svojimi jesennými outfitmi. Príjemným bonusom je nízka cena.

Reserved
Zdroj: Reserved
Shopper kabelka z imitácie semišu

Látková taška

Hľadáš veľkú kabelku, ktorá je ako stvorená na prenášanie všetkých potrebných vecí do školy, ale aj do práce? Do pozornosti ti dávame látkovú tašku, ktorá nápadne pripomína Longchamp, avšak ty ju môžeš mať za zlomok ceny. Vybrať si môžeš z dvoch farebných prevedení. Čierna aj béžová kabelka sú doplnené hnedými rúčkami a ďalšími detailmi. 

kabelky do školy
Zdroj: Reserved
Látková taška

Nylonová taška ÖLEND 

Španielska značka ÖLEND vyrába doplnky, s ktorými sa rozhodne nestratíš v dave. My sme pre teba vybrali priestrannú kabelku z vodeodpudivého nylonu, ktorá je ideálna aj na upršané jesenné dni. Vďaka praktickým rozmerom (42x28x16) do nej zmestíš naozaj všetko potrebné. Nás zaujal najmä jej nevšedný dizajn, ktorý okamžite pritiahne pozornosť. Ak hľadáš kabelku, akú nemá každá druhá, toto môže byť cesta. K dispozícii je opäť niekoľko farebných prevedení.

About You kabelka
Zdroj: About You
Ölend Shopper Ona

Shopper bag Calvin Klein

Niet nad čiernu klasiku. Ďalšou v našom zozname je preto veľká kabelka z eko kože má jedno vnútorné vrecko na zips a poskytuje tak množstvo priestoru na všetko potrebné. Zmestíš do nej notebook, knihy, obedár aj ďalšie nevyhnutné predmety. 

About You
Zdroj: About You
čierna kabelka Calvin Klein

Hnedá taška

Elegantná minimalistická kabelka dodá tvojim outfitom parížsky vibe (a nie len preto, že pripomína francúzsku Polène). Kabelka má dve praktické rúčky a jeden dĺžkovo nastaviteľný popruh, vďaka čomu ju môžeš nosiť na ramene, ale aj v ruke. Vo vnútri nájdeš jedno vrecko, kabelka má magnetické zapínanie.

Reserved
Zdroj: Reserved
hnedá kabelka

Denimová taška

Ak si aj ty podľahla denimovému trendu, túto tašku budeš milovať. Má absolútne jednoduchý dizajn, vďaka čomu ju skombinuješ s čímkoľvek. Je dostatočne veľká, má praktické magnetické zapínanie a pevný popruh, takže toho odnesie naozaj veľa.

About You
Zdroj: About You
denimová kabelka

Bordová semišová kabelka

Bordová kabelka zo semišu dodá tvojim outfitom štipku sofistikovanej elegancie, zároveň však dokáže zachovať punc ležérnosti. Nemusíš sa obávať ani malých škrabancov, na ktoré je tento materiál náchylný. Nedokonalosti mu totiž dodajú jemne opotrebovaný retro nádych.

Reserved
Zdroj: Reserved
bordová kabelka

Kožená taška & Other Stories 

Do nášho výberu sme pridali ešte jednu kabelku z vyššej cenovej kategórie, opäť však ide o kvalitný kožený kúsok, ktorý ti vydrží roky. Ak teda hľadáš kvalitnú nadčasovú kabelku, do ktorej sa ti zmestí úplne všetko potrebné, táto čokoládovohnedá taška môže byť tým pravým kúskom. K dispozícii je aj v čiernej farbe.

kabelky
Zdroj: About You
hnedá kožená kabelka
WISHLIST
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Reserved
