dnes 27. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 6:59

Najlepšie seriály roka 2025 od všetkých streamovacích služieb. Garantujeme ti, že o niektorých si ani nepočul

Najlepšie seriály roka 2025 od všetkých streamovacích služieb. Garantujeme ti, že o niektorých si ani nepočul
Zdroj: HBO Max, Instagram/@emmaroberts
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Toto je to najlepšie zo seriálového sveta, čo rok 2025 ponúkol.

Vidieť všetky kvalitné seriály, ktoré vyšli v roku 2026, je asi nemožné. My sme to však skúsili, videli sme ich desiatky a teraz prinášame TOP 10 z nich. Sú medzi nimi akčné seriály, drámy, sci-fi, komédie, ale aj animované počiny.

Mnohí diváci dajú šancu seriálom z tohto článku už len preto, že ide o nové projekty od tvorcov seriálov ako BoJack Horseman, Mare of Easttown či Scavengers Reign. 

10. Mobland (SkyShowtime)

Tom Hardy má toľko charizmy, že mu fakt občas stačí len zazerať, kývať hlavou, vydávať drsné zvuky a mať pár cool dialógov. Mobland oplýva všetkým tým a navyše zábavnou premisou s dejovými prekvapeniami. 

Sledovanie Hardyho postavy Harryho, ktorý pre mafiánsku rodinu Harriganovcov robí „consiglieriho“ 21. storočia, sa stáva pútavejšie s každou ďalšou epizódou. Je tak ich poradcom, vybavuje všetky možné problémy, no neváha si ani zašpiniť ruky a zabíjať.

Rodina Harriganovcov sa dostane do konfliktu s druhým najväčším gangom v meste a je na Harrym, aby zažehnal nebezpečenstvo vojny. Okrem Hardyho v seriáli herecky excelujú aj Pierce Brosnan, Paddy Considine či Hellen Mirren. Ak máš rád drsné gangsterky so super postavami, Mobland by ti mohol sadnúť.


9. Adolescence (Netflix)

O netflixáckom seriáli sa hovorilo ako o najhorúcejšom seriáli roka. Prišiel z ničoho nič a ponúkol vycibrené herecké výkony a jedno z najdokonalejších technických prevedení, keďže každú jednu zo štyroch epizód tvorcovia nakrútili na jeden záber. Nebolo to len formálne cvičenie zdatných filmárov, ale príbeh si niesol aj silné posolstvo. 

 

Zameral sa totiž na vraždu mladého dievčatka v Anglicku. Naprieč štyrmi epizódami diváci sledovali to, čo k tomu viedlo, či to bol skutočne jej 11-ročný kamarát a ako to celé zvládali jeho rodičia. Adolescence bol tak trochu štúdiou súčasnej generácie detí, ktoré sa formujú mimo zrak svojich rodičov.

Škola, kamaráti, sociálne siete, zraniteľnosť na internete spôsobujú výrazné odklony medzi výchovou rodičov a tým, čo deti ovplyvňuje zvonka. Význam seriálu sa zapáčil aj britskej vláde, ktorá seriál nariadila púšťať aj v školách. 

8. Stranger Things (Netflix)

Posledná séria obrovského seriálového fenoménu potešila fanúšikov so všetkým, čo mali radi na predošlých sériách. Skvelá atmosféra 80. rokov, dobové kostýmy, popkultúrne odkazy či vzťahy medzi sympatickými postavami, ktoré ťa hneď nabudia. Seriál exceluje v budovaní atmosféry, v dialógoch a práci s postavami, a podarili sa aj akčné scény a vizuálne efekty.

Bohužiaľ, so všetkými pozitívami prišli aj negatíva, a to najmä stereotypná dejová štruktúra a opakujúce sa témy. Človek má pocit, akoby to všetko už videl v predošlých sériách, akurát v inom kabáte.

 

Aj napriek tomu sme si vyvrcholenie tohto príbehu užili, a to aj vďaka Willovi, ktorému konečne tvorcovia dopriali poriadnu dejovú líniu a charakterový vývin, keďže v predošlej sérii plnil skôr rolu navyše a nasilu pôsobiace LGBTI postavy. 

