Predplatitelia Netflixu by mali zbystriť pozornosť. Streamovací gigant sa pripravuje na jednu z najväčších obsahových čistiek za posledné roky.
Ako informuje portál What‘s on Netlflix, už od januára začnú zo známej streamovacej platformy miznúť stovky filmov a seriálov, vrátane známych hollywoodskych trhákov aj titulov, ktoré doteraz niesli označenie Netflix Original.
Dôvod je prozaický: končiace licenčné zmluvy so štúdiami, ako Warner Bros., Sony či Universal. Netflix síce väčšinu svojich originálov vlastní, no stovky titulov má iba prenajaté. A práve tie sa budú z ponuky vytrácať.
Najmasívnejšia vlna odchodov príde 1. januára 2026, keď z knižnice zmiznú desiatky ikonických filmov. Medzi nimi sú napríklad Mad Max: Fury Road, Aquaman & The Lost Kingdom, Zelená míľa, Taxi Driver, Scarface, The Hangover, Terminátor 2, Tenet, Marťan, Kung Fu Panda (celá trilógia) či Hriešny tanec.
Fanúšikovia blockbusterov sa rozlúčia aj s titulmi, ako Baby Driver, Godzilla: King of the Monsters, Elvis, Paddington 2, Training Day, Zero Dark Thirty či The Curious Case of Benjamin Button.
Odchádzajú aj seriálové legendy
Bolestivá bude čistka aj v seriálovej ponuke. Už začiatkom januára Netflix vyradí seriál Lost, neskôr zmiznú aj Mr. Robot, Prison Break, House of Lies, Tacoma FD či Star Trek: Prodigy.
V priebehu roka zo streamovacej platformy odídu aj tituly, ktoré mnohí považovali za istotu: The Last Kingdom, Arrested Development, The End of the F*ing World**, Deadwind, Gilmore Girls: A Year in the Life, Paranoid či Secret City.
Čistka zasiahne aj rodinné a animované tituly. Končia The Boss Baby: Back in Business!, Dragons: Rescue Riders, Pinky Malinky, World of Winx, Rhyme Time Town či Mr. Peabody and Sherman.
Netflix upozorňuje, že zoznam sa môže meniť. Niektoré tituly môžu dostať predĺženie licencie alebo sa na platformu v budúcnosti vrátiť. Napriek tomu je jasné, že rok 2026 bude pre divákov jedným z najväčších rozlúčkových období v histórii Netflixu.