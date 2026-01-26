Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. januára 2026 o 15:35
Čas čítania 0:47
Marcela Laura Mrvová

Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi

Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
Zdroj: Warner Bros.
Predstaviteľ Voldemorta Ralph Fiennes počas rozhovoru naznačil, že tvorcovia pripravovanej seriálovej adaptácie Harryho Pottera majú hlavné roly už obsadené.

Herec Ralph Fiennes, ktorý sa preslávil najmä svojou filmovou rolou Lorda Voldemorta v úspešnej filmovej sérii Harry Potter, sa nečakane preriekol a odhalil tak meno možného nasledovníka, ktorý by po ňom mohol túto legendárnu postavu v prevziať v novom seriáli o slávnom čarodejníkovi.

HBO preberá vedenie čarodejníckej série a chce filmy rozvíjať do samostatnej televíznej série. Množia sa tak špekulácie, kto by mohol legendárne postavy z filmu stvárňovať.

Práve Ralph sa v nedávnom rozhovore na červenom koberci vyjadril ku castingu. Uviedol, že podľa jeho informácií sú hlavné herecké roly už obsadené, čím naznačil, že tvorcovia majú kľúčové postavy pravdepodobne vybrané. 

Na otázku, kto si myslí, že by zvládol jeho filmovú rolu, odpovedal: „Už som povedal, že si myslím, že Cillian Murphy je veľmi dobrý.“ Krátko nato však pôsobil zaskočeným dojmom, obrátil sa na svoj tím a rozhovor rýchlo presmeroval k iným témam.

Peaky Blinders
Zdroj: BBC One
Fanúšikom však tento detail neušiel a začali diskutovať, či Cillian Murphy bude tou správnou voľbou. Herec je známy najmä vďaka seriálu Peaky Blinders, kde stvárnil postavu Thomasa Shelbyho. Objavil sa však aj v iných svetoznámych filmoch ako Oppenheimer či 28 Days Later.

Ak ťa zaujíma, kto stvárni troch hlavných čarodejníkov, klikni na tento článok.

Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
pred 2 hodinami
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
pred 3 hodinami
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
pred 3 hodinami
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
dnes o 15:35
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
dnes o 14:52
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
dnes o 14:04
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
dnes o 13:17
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
dnes o 12:39
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
dnes o 11:51
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
dnes o 11:04
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
pred 24 minútami
Pomoc s plynom krok za krokom: Komu štát prizná pomoc a čo k tomu potrebuješ
pred hodinou
Podvodníci na Slovensku čoraz častejšie využívajú AI. Zneužitie osobných údajov pribúda
pred hodinou

