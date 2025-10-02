Peaky Blinders sa vracia s novou generáciou Shelbyovcov.
Netflix a BBC objednali dve nové série pokračovania legendárneho seriálu „Peaky Blinders“, ktorého tvorcom je opäť Steven Knight. BBC informovali, že dej sa odohráva v Británii v roku 1953, a hoci herecké obsadenie zatiaľ nebolo odhalené, Cillian Murphy sa vracia ako výkonný producent.
„Po ťažkom bombardovaní počas 2. svetovej vojny Birmingham stavia novú budúcnosť z betónu a ocele. V novej ére ‘Peaky Blinders’ sa boj o kontrolu nad prestavbou mesta stáva brutálnym a mýtickým zápasom. Mesto plné príležitostí aj nebezpečenstva – a Shelbyovci sú opäť v jeho krvavom centre.“
Nový seriál bude mať dve série a každá bude mať šesť 60-minútových epizód. Natáčať sa bude v Birminghame v štúdiách Digbeth Loc. Produkujú ho spoločnosti Kudos („SAS Rogue Heroes“) a Garrison Drama (pôvodné série „Peaky Blinders“ aj pripravovaný film).
Steven Knight povedal: „Som nadšený, že môžem oznámiť novú kapitolu príbehu ‘Peaky Blinders’. Opäť bude zasadený do Birminghamu, tentoraz povojnového. Nová generácia Shelbyovcov preberá kormidlo – a bude to poriadna jazda.“
Dobrou správou pre fanúšikov je aj pripravovaný film s názvom „The Immortal Man“, ktorý má vyjsť začiatkom roku 2026. Cillian Murphy sa v ňom vráti ako hlavná postava, po jeho boku budú hrať aj Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth a Barry Keoghan. Film režíruje Tom Harper.