dnes 2. októbra 2025 o 18:47
Čas čítania 0:50
Michaela Kedžuchová

Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry

Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry
Zdroj: BBC One
FILMY A SERIÁLY NETFLIX PEAKY BLINDERS
Peaky Blinders sa vracia s novou generáciou Shelbyovcov.

Netflix a BBC objednali dve nové série pokračovania legendárneho seriálu „Peaky Blinders“, ktorého tvorcom je opäť Steven Knight. BBC informovali, že dej sa odohráva v Británii v roku 1953, a hoci herecké obsadenie zatiaľ nebolo odhalené, Cillian Murphy sa vracia ako výkonný producent.

Oficiálny popis deja: 
„Po ťažkom bombardovaní počas 2. svetovej vojny Birmingham stavia novú budúcnosť z betónu a ocele. V novej ére ‘Peaky Blinders’ sa boj o kontrolu nad prestavbou mesta stáva brutálnym a mýtickým zápasom. Mesto plné príležitostí aj nebezpečenstva – a Shelbyovci sú opäť v jeho krvavom centre.“
Peaky Blinders Peaky Blinders Peaky Blinders Cillian Murphy hrá v seriáli ústrednou postavou. Dramatický seriál má 6 sérií. Je o Thomasovi Shelbym, ktorý je na čele gangu v Birminghame. Dej sa odohráva krátko po prvej svetovej vojne.
Zobraziť galériu
(5)

Nový seriál bude mať dve série a každá bude mať šesť 60-minútových epizód. Natáčať sa bude v Birminghame v štúdiách Digbeth Loc. Produkujú ho spoločnosti Kudos („SAS Rogue Heroes“) a Garrison Drama (pôvodné série „Peaky Blinders“ aj pripravovaný film).

Súvisiace témy
NETFLIX PEAKY BLINDERS
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: BBC One
