Na aké novinky sa môžeš tešiť v októbri?
Po poslednom letnom dni koncom septembra prichádza jeseň – a s ňou aj cozy večery pri Netflixe. Je to ideálny čas objaviť nové filmy a seriály, ktoré ti spríjemnia chladné dni.
Od očakávaných návratov obľúbených hitov až po premiéry nových sérií, ktoré rozhodne stoja za pozornosť – október prináša množstvo nových trhákov, ktoré spríjemnia tvoje leňošenie pri telke a zároveň ťa vtiahnu do deja plného zvratov, o ktorých sa určite budeš musieť porozprávať s kamošmi.
POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.
Love is Blind (Sezóna 9) – Nová sezóna populárnej reality show o láske bez vzhľadu.
Mr. & Mrs. Smith (2005) – Manželia-zabijaci sú najatí, aby sa navzájom zabili.
Scarface (1983) – Kultová kriminálna dráma o drogovom impériu Tonyho Montanu.
The Mask (1994) – Komédia s Jimom Carreym, ktorý sa mení na bláznivého hrdinu.
Monster: The Ed Gein Story (Limitovaná séria) Netflix Originál – Tretia časť antológie Ryana Murphyho a Iana Brennana, tentokrát o zločinoch Eda Geina.
The Martian (2015) – Sci-fi dráma o astronautovi (Matt Damon), ktorý zostane uviaznutý na Marse a musí využiť vedu a šikovnosť na prežitie.
Kolekcia The Maze Runner
The Witcher (Sezóna 4) Netflix Original – Predposledná sezóna s Liamom Hemsworthom (predtým Henry Cavillom) ako Geraltom.
1. október
About My Father (2023) – Komédia so Sebastianom Maniscalcom a Robertom De Nirom o stretnutí tradičného otca so snúbenicou svojho syna.
Kolekcia Austin Powers:
Austin Powers in Goldmember (2002)
Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Kolekcia Beverly Hills Cop:
Beverly Hills Cop (1984)
Beverly Hills Cop II (1987)
Beverly Hills Cop III (1994)
Blue Crush (2002) – Športová dráma o mladej surferke, ktorá chce preraziť na Havaji.
Casper (1995) – Rodinná komédia o priateľskom duchovi a temných plánoch v strašidelnom sídle.
Coach Carter (2005) – Inšpiratívna dráma o trénerovi, ktorý uprednostní vzdelanie pred výhrami.
Coming to America (1988) – Princ z Afriky hľadá lásku v New Yorku. Klasická komédia s Eddiem Murphym.
Daddy Day Care (2003) – Dvaja nezamestnaní otcovia otvoria neobyčajnú škôlku.
Death Becomes Her (1992) – Čierna komédia o márnivosti a nesmrteľnosti s Meryl Streep a Goldie Hawn.
Dr. Seuss’ The Lorax (2012) – Animovaný príbeh s ekologickým posolstvom.
Dracula (1931) – Klasický horor s Bélom Lugosim, ktorý si zahral legendárneho upíra.
Eddie Murphy: Raw (1987) – Kultový stand-up špeciál plný ostrého humoru.
Ejen Ali: The Movie (2019) a Ejen Ali: The Movie 2 (2025) – Animované akčné filmy z Indie.
Elysium (2013) – Sci-fi o nerovnosti medzi Zemou a elitnou orbitálnou stanicou.
Kolekcia Fifty Shades:
Fifty Shades of Grey (2015)
Fifty Shades Darker (2017)
Fifty Shades Freed (2018)
Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) – Pokračovanie s Nicolasom Cageom ako pekelným jazdcom.
Hacksaw Ridge (2016) – Príbeh vojenského medika, ktorý zachraňoval životy bez zbrane.
Halo (Sezóny 1-2) – Sci-fi séria podľa populárnej videohry s Master Chiefom.
Happy Halloween Playlist (Sezóna 1) – Výber strašidelných epizód pre deti z Netflix knižnice.
I Still Know What You Did Last Summer (1998) – Pokračovanie slasher hororu, kde sa vrah vracia.
Law Abiding Citizen (2009) – Triler o mužovi, ktorý sa mstí za smrť svojej rodiny.
Meet Joe Black (1998) – Smrť v ľudskej podobe spoznáva život a lásku.
Molly’s Game (2017) – Príbeh ženy, ktorá viedla nelegálnu pokerovú hru.
NCIS (Sezóny 18-19) – Nové epizódy kriminálneho seriálu o námorných vyšetrovateľoch.
One Piece (Sezóna 25) – Pokračovanie populárneho anime.
Pineapple Express (2008) – Stoner komédia o dvoch mužoch na úteku po vražde.
Point Break (1991) – FBI agent v utajení medzi surfujúcimi lupičmi.
Red Dragon (2002) – Prequel k Silence of the Lambs s Hannibalom Lecterom.
Sinister 2 (2015) – Pokračovanie hororu o démonovi Bughuulovi.
Spooky Halloween Playlist (Sezóna 1) – Strašidelné rozprávky pre deti z Netflix knižnice.
Riv4lries (Sezóna 1) – Taliansky seriál o rivalite na základnej škole v Pise.
Sister Act (1992) – Speváčka sa schováva v kláštore, kde rozvíri pokojný život mníšok.
Sister Act 2: Back in the Habit (1993) – V druhej časti pomáha s hudobným vzdelaním na problémovej škole.
Slender Man (2018) – Horor inšpirovaný internetovým mýtom.
Taxi Driver (1976) – Psychologická dráma o osamelom taxikárovi v New Yorku.
Training Day (2001) – Kriminálny triler o skorumpovanom policajtovi a jeho nováčikovi.
The Book Club Murders (2024) – Kriminálny film o žene pátrajúcej po vrahovi členiek svojho knižného klubu.
The Christmas Contract (2018) – Sviatočná romantická komédia z produkcie Lifetime.
The Goonies (1985) – Dobrodružstvo detí, ktoré hľadajú pirátsky poklad.
The Hurt Locker (2008) – Napínavý vojnový film o odvážnych pyrotechnikoch v Iraku.
The Lincoln Lawyer (2011) – Právnik z auta rieši nebezpečný prípad.
The Strangers (2008) – Horor o páre, ktorý terorizujú traja maskovaní votrelci.
The Way Home (Sezóny 1-2) – Cestovanie časom a rodinné tajomstvá v sérii od Hallmarku.
The Wrath of Becky (2023) – Násilná pomsta tínedžerky proti extrémistom.
When a Stranger Calls (1979) – Klasický horor o babysitterke a hrozivých telefonátoch.
2. október
After School Doctor (Nová epizóda) – Japonská dráma.
Dodgeball: A TRUE Underdog Story (2004) – Ben Stiller a Vince Vaughn bojujú v tejto komédii pomocou loptičiek.
Dudes (Sezóna 1) Netflix Original – Nemecký komediálny seriál, spin-off španielskeho "Alpha Males", sleduje skupinu mužov hľadajúcich svoju úlohu v modernej maskulinite.
Rockstar: Duki From The End of the World (2025) Netflix Original – Argentínska hudobná dokumentárna snímka.
The Game: You Never Play Alone (Sezóna 1) Netflix Original – Indická kriminálna dráma o ambicióznej vývojárke hier, ktorá bojuje proti mizogýnii po tom, čo sa stane terčom brutálnych útokov online aj v reálnom svete.
The Pride of the Temp (Sezóny) – Japonská dramatická séria.
Winx Club: The Magic Is Back (Sezóna 1) – Bloom objaví svoju mágiu, pripojí sa k Alfei a spolu s ďalšími dievčatami tvoria Winx, aby čelili temným tajomstvám a nebezpečným nepriateľom.
3. október
Genie, Make a Wish (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská romantická komédia o džinovi, ktorý sa po tisícročí prebudí a objavuje lásku v modernom svete.
Goodbye, Farewell (2024) – Indonézska romantická dráma od režiséra Adriyanta Dewa.
Old Dog, New Tricks (Sezóna 1) Netflix Original – Španielsky sitcom o veterinárovi, ktorý musí opustiť vidiek a začať pracovať v mestskom obchode s domácimi miláčikmi.
Rhythm + Flow France (After The Beat) Netflix Original – Dokument pokračujúci po skončení rapovej súťaže.
Steve (2025) Netflix Original – Dráma s Cillianom Murphym ako problémovým stredoškolským učiteľom, inšpirovaná románom Shy.
The New Force (Sezóna 1) Netflix Original – Švédska historická dráma o prvých ženských policajtkách v krajine počas začiatku 20. storočia.
4. október
404 (2024) – Thajská hororová komédia o podvodnom predajcovi nehnuteľností, ktorý sa snaží získať opustený hotel, ale narazí na jeho duchovného majiteľa.
Despicable Me 3 (2017) – Gru a jeho dlho stratený dvojník Dru sa spoja, aby zastavili zloducha Balthazara Bratta, bývalú detskú hviezdu.
Ip Man Kolekcia:
Ip Man
Ip Man 2
Ip Man 3
Ip Man 4: The Finale
Ranma ½ (Sezóna 2) Netflix Original – Pokračovanie chaosu v Dojo Tendo, kde Akane a Ranma čelia šialenej snúbenici, súbojom a perverznému majstrovi bojových umení.
Rurouni Kenshin (Sezóna 2) – Anime séria.
6. október
A Nation of Tteok (Sezóna 1 – Nové epizódy týždenne) – Kórejský dokument o jedle zameraný na tradičné ryžové koláče "tteok".
Dr. Seuss’s Horton! – Animovaná adaptácia príbehu o slonovi Hortonovi.
7. október
Matt McCusker: A Humble Offering (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
Nurse Jackie (Sezóny 1–7) – Temná nemocničná dráma o skvelej, no problematickej zdravotnej sestre, ktorá zápasí so závislosťou.
True Haunting (Sezóna 1) Netflix Original – Hororová dokumentárna séria o ľuďoch, ktorí zažili paranormálne javy.
We Have Always Lived in the Castle (2018) – Triler s Taissou Farmigou a Alexandrou Daddario o dvoch sestrách, ktoré žijú po tragédii v izolácii.
8. október
Caramelo (2025) Netflix Original – Brazílska dráma o šéfkuchárovi, ktorému diagnóza obráti život naruby. Vďaka priateľstvu s karamelovým psíkom objaví nové životné hodnoty.
Néro The Assassin (Sezóna 1) Netflix Original – Francúzska historická séria zo 16. storočia o nájomnom vrahovi na úteku so svojou odcudzenou dcérou.
The Golden Egg (Nové epizódy týždenne) – Japonská dráma o novinárke, ktorá hľadá senzácie pre bulvárny magazín.
9. október
Boots (Sezóna 1) Netflix Original – LGBTQ coming-of-age príbeh inšpirovaný pamäťami Grega Cope Whitea o vstupe do armády v 80. rokoch.
Only We Know (2025) – Filipínska dráma.
The Maze Runner Kolekcia – Sci-fi trilógia o mladých preživších v dystopickom svete:
The Maze Runner (2014)
Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
Maze Runner: The Death Cure (2018)
The Resurrected (Sezóna 1) Netflix Original – Čínska dráma o živote, strate a druhej šanci, s herečkami Shu Qi a Sinje Lee.
Victoria Beckham (Limitovaná séria) Netflix Original – Dokumentárna séria o živote bývalej Spice Girl a módnej návrhárky.
10. október
Kurukshetra: The Great War of Mahabharata (2025) Netflix Original – Indický animovaný epos rozprávajúci príbeh veľkej vojny z rôznych perspektív.
My Father, the BTK Killer (2025) Netflix Original – Dokument o skutočnom prípade sériového vraha, ktorého identita šokovala jeho rodinu.
Old Money (Sezóna 1) Netflix Original – Turecká dráma o rodinných intrigách a bohatstve.
Nouvelle Vague (2025) Netflix Original – Biografický film Richarda Linklatera o vzniku francúzskeho filmu Na konci s dychom režiséra Jeana-Luca Godarda.
Swim to Me (Sezóna 1) Netflix Original – Čilská dráma o nebezpečnom vzťahu medzi mladým dievčaťom a jej opatrovníčkou.
The Woman in Cabin 10 (2025) Netflix Original – Kriminálny triler s Keirou Knightley na motívy bestselleru Ruth Ware.
11. október
Typhoon Family (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská rodinná dráma.
12. október
Some Other Woman (2023) – Žena sa presťahuje na tropický ostrov, krátky pobyt sa zmení na roky odlúčenia. Hrajú Amanda Crew, Tom Felton, Ashley Greene.
13. október
Vacation (2015) – Rodinná komédia o bláznivom výlete, reboot klasických filmov s Chevy Chaseom.
14. október
Everybody Loves Me When I’m Dead (2025) Netflix Original – Thajská dráma o sláve a samote.
Splinter Cell: Deathwatch (Sezóna 1) Netflix Original – Akčný seriál podľa populárnej videohry so Samom Fisherom.
15. október
Held Hostage in my House (2024) – Triler o žene uväznenej vo vlastnom dome.
Inside Furioza (2025) Netflix Original – Poľská kriminálna väzenská dráma.
No One Saw Us Leave (Limitovaná séria) Netflix Original – Mexická dráma podľa skutočného príbehu o matke, ktorej odobrali deti.
Six Kings Slam 2025 (LIVE) Netflix Original – Tenisová šou v Rijáde s top svetovými hráčmi.
Taken in Plain Sight (2017) – Dráma podľa skutočných udalostí o únose mladého dievčaťa známym rodiny.
16. október
Bad Shabbos (2024) – Komédia o chaotickej židovskej večeri s Kyrou Sedgwick.
Confessions of a Shopaholic (2009) – Romantická komédia o nákupnej maniačke.
Thomas & Friends: Sodor Sings Together – Hudobný špeciál pre deti s mašinkami zo Sodoru.
The Diplomat (Sezóna 3) Netflix Original – Politický triler s Keri Russell a novými krízami.
Romantics Anonymous (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská romantická komédia o dvoch sociálne uzavretých ľuďoch.
Starting 5 (Sezóna 2) Netflix Original – NBA dokument o hviezdach, ako Jaylen Brown a Kevin Durant.
The Time That Remains (2025) Netflix Original – Staršia žena spomína na temnú zápletku so záhadným mužom.
The A-Team (2010) – Akčný reboot so známou partiou žoldnierov.
17. október
27 Nights (2025) Netflix Original – Argentínska dráma o bohatej žene, ktorú dcéry dajú na psychiatriu.
Good News (2025) Netflix Original – Kórejský triler zo 70. rokov o špionáži a politike.
She Walks in Darkness (2025) Netflix Original – Španielsky akčný triler o tajnej operácii proti teroristom z ETA.
Teenage Mutant Ninja Turtles Kolekcia:
Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Out of the Shadows (2016)
Mutant Mayhem (2023)
The Perfect Neighbor (2025) Netflix Original – Dokument o tom, ako susedský konflikt prerástol do vraždy.
The Twits (2025) Netflix Original – Animovaný film podľa Roalda Dahla o zlomyseľnom manželskom páre.
Turn of the Tide (Sezóna 2) Netflix Original – Portugalská kriminálna dráma pokračuje.
Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe (2025) Netflix Original – Dokument o skutočnom príbehu, ktorý inšpiroval seriál.
18. október
Don’t Say A Word (2001) – Triler s Michaelom Douglasom o psychiatrovi a ukradnutej informácii.
21. október
Michelle Wolf: The Wolf (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
The Walking Dead: Daryl Dixon (Sezóna 2) – Pokračovanie zombie série s Normanom Reedusom.
Who Killed the Montreal Expos? (2025) Netflix Original – Dokument o páde kanadského baseballového tímu.
22. október
Baby Bandito (Sezóna 2) Netflix Original – Po troch rokoch sa Kevin a Mística vracajú s novou partiou, aby získali späť ukradnuté peniaze.
Mob War: Philadelphia vs. The Mafia (Limitovaná séria) Netflix Original – Dokument o brutálnom mafiánskom konflikte z 90. rokoch.
The Monster of Florence (Limitovaná séria) Netflix Original – Taliansky true-crime o sériových vraždách vo Florencii.
Tokyo Tarareba Girls (Viac sezón) – Japonská dráma podľa manga predlohy o ženách, ktoré riešia vzťahy a budúcnosť.
23. október
Nobody Wants This (Sezóna 2) Netflix Original – Komediálny seriál s Adamom Brodym a Kristen Bell sa vracia s ďalšími trápnymi a dojímavými momentmi.
The Elixir (2025) Netflix Original – Indonézsky horor: elixír prebúdza nemŕtvych a rozhádaná rodina musí bojovať o prežitie.
24. október
A House of Dynamite (2025) Netflix Original – Triler o raketovej hrozbe proti USA, režíruje Kathryn Bigelow.
Parish (Sezóna 1) – Akčný seriál z dielne AMC s Giancarlom Espositom.
25. október
The Dream Life of Mr. Kim (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská dráma.
27. október
Dark Winds (Sezóna 3) – Kriminálna dráma z dielne AMC sa vracia.
Sliding Doors (1998) – Romantická dráma sleduje dva alternatívne životné scenáre podľa toho, či žena stihne vlak.
The Asset (Sezóna 1) Netflix Original – Dánska kriminálka o agentke, ktorá prenikne do zločineckého gangu, no váha medzi misiou a pomocou žene vodcu.
28. október
Babo: The Haftbefehl Story (2025) Netflix Original – Nemecký dokument o známom raperovi.
Mo Amer: Wild World (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
Nightmares of Nature (Sezóna 2 – Lost in the Jungle) Netflix Original – Prírodopisný horor z džungle, rozpráva Maya Hawke.
Physical: Asia (Sezóna 1) Netflix Original – Reality šou o fyzických výzvach v ázijskej verzii populárneho formátu.
29. október
Ballad of a Small Player (2025) Netflix Original – Colin Farrell ako zadlžený hazardér v Macau, ktorému zmení život záhadná žena (Fala Chen).
NOS4A2 (Sezóny 1–2) – Hororový seriál o nesmrteľnom netvorovi, ktorý sa živí dušami detí, hrá Zachary Quinto.
Rulers of Fortune (Sezóna 1) Netflix Original – Brazílska kriminálna dráma.
Selling Sunset (Sezóna 9) Netflix Original – Reality séria o luxusných nehnuteľnostiach a osobných drámach.
30. október
Aileen: Queen of the Serial Killers (2025) Netflix Original – Dokument o Aileen Wuornos, jednej z mála sériových vráždiacich žien.
Amsterdam Empire (Sezóna 1) Netflix Original – Kriminálna dráma o impériu kaviarní v Holandsku, ktoré sa môže rozpadnúť.
Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will (Limitovaná séria) Netflix Original – Miniséria o mexickej hudobnej legende Juanovi Gabrielovi.
Son of a Donkey (Sezóna 1) Netflix Original – Austrálska komédia o mladíkovi, ktorý sa snaží zachrániť svoje auto a otcovi nájsť obličku.
The Rats: A Witcher Tale (2025) Netflix Original – Spin-off seriálu The Witcher.
31. október
Bad Influencer (Sezóna 1) Netflix Original – Juhoafrická dráma o temnej stránke online slávy.
Breathless (Sezóna 2) Netflix Original – Pokračovanie španielskej nemocničnej drámy.
Rhythm + Flow France (Sezóna 4) Netflix Original – Rapová súťaž sa vracia s novou sezónou.
The White House Effect (2025) Netflix Original – Dokument o klimatickej politike USA za vlády Georgea H.W. Busha a jej dôsledkoch.