Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 9:48
Michaela Kedžuchová

Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story

Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
FILMY A SERIÁLY NETFLIX NOVINKY NA NETFLIXE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na aké novinky sa môžeš tešiť v októbri?

Po poslednom letnom dni koncom septembra prichádza jeseň – a s ňou aj cozy večery pri Netflixe. Je to ideálny čas objaviť nové filmy a seriály, ktoré ti spríjemnia chladné dni.

Od očakávaných návratov obľúbených hitov až po premiéry nových sérií, ktoré rozhodne stoja za pozornosť – október prináša množstvo nových trhákov, ktoré spríjemnia tvoje leňošenie pri telke a zároveň ťa vtiahnu do deja plného zvratov, o ktorých sa určite budeš musieť porozprávať s kamošmi.

Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Novinky na Netflixe a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Odporúčané
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi 31. augusta 2025 o 12:00
Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich v októbri 2025:
Love is Blind (Sezóna 9) – Nová sezóna populárnej reality show o láske bez vzhľadu.
Mr. & Mrs. Smith (2005) – Manželia-zabijaci sú najatí, aby sa navzájom zabili.
Scarface (1983) – Kultová kriminálna dráma o drogovom impériu Tonyho Montanu.
The Mask (1994) – Komédia s Jimom Carreym, ktorý sa mení na bláznivého hrdinu.
Monster: The Ed Gein Story (Limitovaná séria) Netflix Originál – Tretia časť antológie Ryana Murphyho a Iana Brennana, tentokrát o zločinoch Eda Geina.
The Martian (2015) – Sci-fi dráma o astronautovi (Matt Damon), ktorý zostane uviaznutý na Marse a musí využiť vedu a šikovnosť na prežitie.
Dirty Dancing (1987) – Romantický tanečný film s Patrickom Swayzem a Jennifer Grey.
Kolekcia The Maze Runner
The Witcher (Sezóna 4) Netflix Original – Predposledná sezóna s Liamom Hemsworthom (predtým Henry Cavillom) ako Geraltom.

1. október

About My Father (2023) – Komédia so Sebastianom Maniscalcom a Robertom De Nirom o stretnutí tradičného otca so snúbenicou svojho syna.

Kolekcia Austin Powers:

Austin Powers in Goldmember (2002)
Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)

Kolekcia Beverly Hills Cop:

Beverly Hills Cop (1984)
Beverly Hills Cop II (1987)
Beverly Hills Cop III (1994)

Blue Crush (2002) – Športová dráma o mladej surferke, ktorá chce preraziť na Havaji.
Casper (1995) – Rodinná komédia o priateľskom duchovi a temných plánoch v strašidelnom sídle.
Coach Carter (2005) – Inšpiratívna dráma o trénerovi, ktorý uprednostní vzdelanie pred výhrami.
Dirty Dancing (1987) – Romantický tanečný film s Patrickom Swayzem a Jennifer Grey.
Coming to America (1988) – Princ z Afriky hľadá lásku v New Yorku. Klasická komédia s Eddiem Murphym.
Daddy Day Care (2003) – Dvaja nezamestnaní otcovia otvoria neobyčajnú škôlku.
Death Becomes Her (1992) – Čierna komédia o márnivosti a nesmrteľnosti s Meryl Streep a Goldie Hawn.
Dr. Seuss’ The Lorax (2012) – Animovaný príbeh s ekologickým posolstvom.
Dracula (1931) – Klasický horor s Bélom Lugosim, ktorý si zahral legendárneho upíra.
Eddie Murphy: Raw (1987) – Kultový stand-up špeciál plný ostrého humoru.
Ejen Ali: The Movie (2019) a Ejen Ali: The Movie 2 (2025) – Animované akčné filmy z Indie.
Elysium (2013) – Sci-fi o nerovnosti medzi Zemou a elitnou orbitálnou stanicou.

Kolekcia Fifty Shades:

Fifty Shades of Grey (2015)
Fifty Shades Darker (2017)
Fifty Shades Freed (2018)

50 Shades of Grey
Zdroj: Universal Pictures

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) – Pokračovanie s Nicolasom Cageom ako pekelným jazdcom.
Hacksaw Ridge (2016) – Príbeh vojenského medika, ktorý zachraňoval životy bez zbrane.
Halo (Sezóny 1-2) – Sci-fi séria podľa populárnej videohry s Master Chiefom.
Happy Halloween Playlist (Sezóna 1) – Výber strašidelných epizód pre deti z Netflix knižnice.
I Still Know What You Did Last Summer (1998) – Pokračovanie slasher hororu, kde sa vrah vracia.
Law Abiding Citizen (2009) – Triler o mužovi, ktorý sa mstí za smrť svojej rodiny.
Love is Blind (Sezóna 9) – Nová sezóna populárnej reality show o láske bez vzhľadu.
Meet Joe Black (1998) – Smrť v ľudskej podobe spoznáva život a lásku.
Molly’s Game (2017) – Príbeh ženy, ktorá viedla nelegálnu pokerovú hru.
Mr. & Mrs. Smith (2005) – Manželia-zabijaci sú najatí, aby sa navzájom zabili.
NCIS (Sezóny 18-19) – Nové epizódy kriminálneho seriálu o námorných vyšetrovateľoch.
One Piece (Sezóna 25) – Pokračovanie populárneho anime.
Pineapple Express (2008) – Stoner komédia o dvoch mužoch na úteku po vražde.
Point Break (1991) – FBI agent v utajení medzi surfujúcimi lupičmi.
Red Dragon (2002) – Prequel k Silence of the Lambs s Hannibalom Lecterom.
Scarface (1983) – Kultová kriminálna dráma o drogovom impériu Tonyho Montanu.
Sinister 2 (2015) – Pokračovanie hororu o démonovi Bughuulovi.
Spooky Halloween Playlist (Sezóna 1) – Strašidelné rozprávky pre deti z Netflix knižnice.
Riv4lries (Sezóna 1) – Taliansky seriál o rivalite na základnej škole v Pise.
Sister Act (1992) – Speváčka sa schováva v kláštore, kde rozvíri pokojný život mníšok.
Sister Act 2: Back in the Habit (1993) – V druhej časti pomáha s hudobným vzdelaním na problémovej škole.

Slender Man (2018) – Horor inšpirovaný internetovým mýtom.
Taxi Driver (1976) – Psychologická dráma o osamelom taxikárovi v New Yorku.
Training Day (2001) – Kriminálny triler o skorumpovanom policajtovi a jeho nováčikovi.
The Book Club Murders (2024) – Kriminálny film o žene pátrajúcej po vrahovi členiek svojho knižného klubu.
The Christmas Contract (2018) – Sviatočná romantická komédia z produkcie Lifetime.
The Goonies (1985) – Dobrodružstvo detí, ktoré hľadajú pirátsky poklad.
The Hurt Locker (2008) – Napínavý vojnový film o odvážnych pyrotechnikoch v Iraku.
The Lincoln Lawyer (2011) – Právnik z auta rieši nebezpečný prípad.
The Mask (1994) – Komédia s Jimom Carreym, ktorý sa mení na bláznivého hrdinu.
The Strangers (2008) – Horor o páre, ktorý terorizujú traja maskovaní votrelci.
The Way Home (Sezóny 1-2) – Cestovanie časom a rodinné tajomstvá v sérii od Hallmarku.
The Wrath of Becky (2023) – Násilná pomsta tínedžerky proti extrémistom.
When a Stranger Calls (1979) – Klasický horor o babysitterke a hrozivých telefonátoch.

2. október

After School Doctor (Nová epizóda) – Japonská dráma.
Dodgeball: A TRUE Underdog Story (2004) – Ben Stiller a Vince Vaughn bojujú v tejto komédii pomocou loptičiek.
Dudes (Sezóna 1) Netflix Original – Nemecký komediálny seriál, spin-off španielskeho "Alpha Males", sleduje skupinu mužov hľadajúcich svoju úlohu v modernej maskulinite.
Rockstar: Duki From The End of the World (2025) Netflix Original – Argentínska hudobná dokumentárna snímka.
The Game: You Never Play Alone (Sezóna 1) Netflix Original – Indická kriminálna dráma o ambicióznej vývojárke hier, ktorá bojuje proti mizogýnii po tom, čo sa stane terčom brutálnych útokov online aj v reálnom svete.
The Martian (2015) – Sci-fi dráma o astronautovi (Matt Damon), ktorý zostane uviaznutý na Marse a musí využiť vedu a šikovnosť na prežitie.
The Pride of the Temp (Sezóny) – Japonská dramatická séria.
Winx Club: The Magic Is Back (Sezóna 1) – Bloom objaví svoju mágiu, pripojí sa k Alfei a spolu s ďalšími dievčatami tvoria Winx, aby čelili temným tajomstvám a nebezpečným nepriateľom.

the winx club
Zdroj: Rainbow

3. október

Genie, Make a Wish (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská romantická komédia o džinovi, ktorý sa po tisícročí prebudí a objavuje lásku v modernom svete.
Goodbye, Farewell (2024) – Indonézska romantická dráma od režiséra Adriyanta Dewa.
Monster: The Ed Gein Story (Limitovaná séria) Netflix Original – Tretia časť antológie Ryana Murphyho a Iana Brennana, ktorá sa tentoraz zameria na zločiny Eda Geina, s Charliem Hunnamom v hlavnej úlohe.
Old Dog, New Tricks (Sezóna 1) Netflix Original – Španielsky sitcom o veterinárovi, ktorý musí opustiť vidiek a začať pracovať v mestskom obchode s domácimi miláčikmi.
Rhythm + Flow France (After The Beat) Netflix Original – Dokument pokračujúci po skončení rapovej súťaže.
Steve (2025) Netflix Original – Dráma s Cillianom Murphym ako problémovým stredoškolským učiteľom, inšpirovaná románom Shy.
The New Force (Sezóna 1) Netflix Original – Švédska historická dráma o prvých ženských policajtkách v krajine počas začiatku 20. storočia.

4. október

404 (2024) – Thajská hororová komédia o podvodnom predajcovi nehnuteľností, ktorý sa snaží získať opustený hotel, ale narazí na jeho duchovného majiteľa.
Despicable Me 3 (2017) – Gru a jeho dlho stratený dvojník Dru sa spoja, aby zastavili zloducha Balthazara Bratta, bývalú detskú hviezdu.

Ip Man Kolekcia:

Ip Man
Ip Man 2
Ip Man 3
Ip Man 4: The Finale

Ranma ½ (Sezóna 2) Netflix Original – Pokračovanie chaosu v Dojo Tendo, kde Akane a Ranma čelia šialenej snúbenici, súbojom a perverznému majstrovi bojových umení.
Rurouni Kenshin (Sezóna 2) – Anime séria.

6. október

A Nation of Tteok (Sezóna 1 – Nové epizódy týždenne) – Kórejský dokument o jedle zameraný na tradičné ryžové koláče "tteok".
Dr. Seuss’s Horton! – Animovaná adaptácia príbehu o slonovi Hortonovi.

7. október

Matt McCusker: A Humble Offering (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
Nurse Jackie (Sezóny 1–7) – Temná nemocničná dráma o skvelej, no problematickej zdravotnej sestre, ktorá zápasí so závislosťou.
True Haunting (Sezóna 1) Netflix Original – Hororová dokumentárna séria o ľuďoch, ktorí zažili paranormálne javy.
We Have Always Lived in the Castle (2018) – Triler s Taissou Farmigou a Alexandrou Daddario o dvoch sestrách, ktoré žijú po tragédii v izolácii.

8. október

Caramelo (2025) Netflix Original – Brazílska dráma o šéfkuchárovi, ktorému diagnóza obráti život naruby. Vďaka priateľstvu s karamelovým psíkom objaví nové životné hodnoty.
Néro The Assassin (Sezóna 1) Netflix Original – Francúzska historická séria zo 16. storočia o nájomnom vrahovi na úteku so svojou odcudzenou dcérou.
The Golden Egg (Nové epizódy týždenne) – Japonská dráma o novinárke, ktorá hľadá senzácie pre bulvárny magazín.

9. október

Boots (Sezóna 1) Netflix Original – LGBTQ coming-of-age príbeh inšpirovaný pamäťami Grega Cope Whitea o vstupe do armády v 80. rokoch.
Only We Know (2025) – Filipínska dráma.

The Maze Runner Kolekcia – Sci-fi trilógia o mladých preživších v dystopickom svete:

The Maze Runner (2014)
Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
Maze Runner: The Death Cure (2018)

The Resurrected (Sezóna 1) Netflix Original – Čínska dráma o živote, strate a druhej šanci, s herečkami Shu Qi a Sinje Lee.
Victoria Beckham (Limitovaná séria) Netflix Original – Dokumentárna séria o živote bývalej Spice Girl a módnej návrhárky.

Victoria a David Beckham
Zdroj: Getty Images/Victoria a David Beckham

10. október

Kurukshetra: The Great War of Mahabharata (2025) Netflix Original – Indický animovaný epos rozprávajúci príbeh veľkej vojny z rôznych perspektív.
My Father, the BTK Killer (2025) Netflix Original – Dokument o skutočnom prípade sériového vraha, ktorého identita šokovala jeho rodinu.
Old Money (Sezóna 1) Netflix Original – Turecká dráma o rodinných intrigách a bohatstve.
Nouvelle Vague (2025) Netflix Original – Biografický film Richarda Linklatera o vzniku francúzskeho filmu Na konci s dychom režiséra Jeana-Luca Godarda.
Swim to Me (Sezóna 1) Netflix Original – Čilská dráma o nebezpečnom vzťahu medzi mladým dievčaťom a jej opatrovníčkou.
The Woman in Cabin 10 (2025) Netflix Original – Kriminálny triler s Keirou Knightley na motívy bestselleru Ruth Ware.

11. október

Typhoon Family (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská rodinná dráma.

12. október

Some Other Woman (2023) – Žena sa presťahuje na tropický ostrov, krátky pobyt sa zmení na roky odlúčenia. Hrajú Amanda Crew, Tom Felton, Ashley Greene.

13. október

Vacation (2015) – Rodinná komédia o bláznivom výlete, reboot klasických filmov s Chevy Chaseom.

14. október

Everybody Loves Me When I’m Dead (2025) Netflix Original – Thajská dráma o sláve a samote.
Splinter Cell: Deathwatch (Sezóna 1) Netflix Original – Akčný seriál podľa populárnej videohry so Samom Fisherom.

15. október

Held Hostage in my House (2024) – Triler o žene uväznenej vo vlastnom dome.
Inside Furioza (2025) Netflix Original – Poľská kriminálna väzenská dráma.
No One Saw Us Leave (Limitovaná séria) Netflix Original – Mexická dráma podľa skutočného príbehu o matke, ktorej odobrali deti.
Six Kings Slam 2025 (LIVE) Netflix Original – Tenisová šou v Rijáde s top svetovými hráčmi.
Taken in Plain Sight (2017) – Dráma podľa skutočných udalostí o únose mladého dievčaťa známym rodiny.

Odporúčané
Liam Payne sa objaví v novej šou na Netflixe ako porotca. Natáčali ju dva mesiace pred jeho smrťou Liam Payne sa objaví v novej šou na Netflixe ako porotca. Natáčali ju dva mesiace pred jeho smrťou 13. júna 2025 o 17:36

16. október

Bad Shabbos (2024) – Komédia o chaotickej židovskej večeri s Kyrou Sedgwick.
Confessions of a Shopaholic (2009) – Romantická komédia o nákupnej maniačke.
Thomas & Friends: Sodor Sings Together – Hudobný špeciál pre deti s mašinkami zo Sodoru.
The Diplomat (Sezóna 3) Netflix Original – Politický triler s Keri Russell a novými krízami.
Romantics Anonymous (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská romantická komédia o dvoch sociálne uzavretých ľuďoch.
Starting 5 (Sezóna 2) Netflix Original – NBA dokument o hviezdach, ako Jaylen Brown a Kevin Durant.
The Time That Remains (2025) Netflix Original – Staršia žena spomína na temnú zápletku so záhadným mužom.
The A-Team (2010) – Akčný reboot so známou partiou žoldnierov.

17. október

27 Nights (2025) Netflix Original – Argentínska dráma o bohatej žene, ktorú dcéry dajú na psychiatriu.
Good News (2025) Netflix Original – Kórejský triler zo 70. rokov o špionáži a politike.
She Walks in Darkness (2025) Netflix Original – Španielsky akčný triler o tajnej operácii proti teroristom z ETA.
Teenage Mutant Ninja Turtles Kolekcia:

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Out of the Shadows (2016)
Mutant Mayhem (2023)

The Perfect Neighbor (2025) Netflix Original – Dokument o tom, ako susedský konflikt prerástol do vraždy.
The Twits (2025) Netflix Original – Animovaný film podľa Roalda Dahla o zlomyseľnom manželskom páre.
Turn of the Tide (Sezóna 2) Netflix Original – Portugalská kriminálna dráma pokračuje.
Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe (2025) Netflix Original – Dokument o skutočnom príbehu, ktorý inšpiroval seriál.

18. október

Don’t Say A Word (2001) – Triler s Michaelom Douglasom o psychiatrovi a ukradnutej informácii.

21. október

Michelle Wolf: The Wolf (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
The Walking Dead: Daryl Dixon (Sezóna 2) – Pokračovanie zombie série s Normanom Reedusom.
Who Killed the Montreal Expos? (2025) Netflix Original – Dokument o páde kanadského baseballového tímu.

22. október

Baby Bandito (Sezóna 2) Netflix Original – Po troch rokoch sa Kevin a Mística vracajú s novou partiou, aby získali späť ukradnuté peniaze.
Mob War: Philadelphia vs. The Mafia (Limitovaná séria) Netflix Original – Dokument o brutálnom mafiánskom konflikte z 90. rokoch.
The Monster of Florence (Limitovaná séria) Netflix Original – Taliansky true-crime o sériových vraždách vo Florencii.
Tokyo Tarareba Girls (Viac sezón) – Japonská dráma podľa manga predlohy o ženách, ktoré riešia vzťahy a budúcnosť.

23. október

Nobody Wants This (Sezóna 2) Netflix Original – Komediálny seriál s Adamom Brodym a Kristen Bell sa vracia s ďalšími trápnymi a dojímavými momentmi.
The Elixir (2025) Netflix Original – Indonézsky horor: elixír prebúdza nemŕtvych a rozhádaná rodina musí bojovať o prežitie.

24. október

A House of Dynamite (2025) Netflix Original – Triler o raketovej hrozbe proti USA, režíruje Kathryn Bigelow.
Parish (Sezóna 1) – Akčný seriál z dielne AMC s Giancarlom Espositom.

Odporúčané
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur 17. septembra 2025 o 8:41

25. október

The Dream Life of Mr. Kim (Sezóna 1) Netflix Original – Kórejská dráma.

27. október

Dark Winds (Sezóna 3) – Kriminálna dráma z dielne AMC sa vracia.
Sliding Doors (1998) – Romantická dráma sleduje dva alternatívne životné scenáre podľa toho, či žena stihne vlak.
The Asset (Sezóna 1) Netflix Original – Dánska kriminálka o agentke, ktorá prenikne do zločineckého gangu, no váha medzi misiou a pomocou žene vodcu.

28. október

Babo: The Haftbefehl Story (2025) Netflix Original – Nemecký dokument o známom raperovi.
Mo Amer: Wild World (2025) Netflix Original – Stand-up špeciál.
Nightmares of Nature (Sezóna 2 – Lost in the Jungle) Netflix Original – Prírodopisný horor z džungle, rozpráva Maya Hawke.
Physical: Asia (Sezóna 1) Netflix Original – Reality šou o fyzických výzvach v ázijskej verzii populárneho formátu.

29. október

Ballad of a Small Player (2025) Netflix Original – Colin Farrell ako zadlžený hazardér v Macau, ktorému zmení život záhadná žena (Fala Chen).
NOS4A2 (Sezóny 1–2) – Hororový seriál o nesmrteľnom netvorovi, ktorý sa živí dušami detí, hrá Zachary Quinto.
Rulers of Fortune (Sezóna 1) Netflix Original – Brazílska kriminálna dráma.
Selling Sunset (Sezóna 9) Netflix Original – Reality séria o luxusných nehnuteľnostiach a osobných drámach.

30. október

Aileen: Queen of the Serial Killers (2025) Netflix Original – Dokument o Aileen Wuornos, jednej z mála sériových vráždiacich žien.
Amsterdam Empire (Sezóna 1) Netflix Original – Kriminálna dráma o impériu kaviarní v Holandsku, ktoré sa môže rozpadnúť.

amsterdam empire
Zdroj: Netflix / Curtis Baker

Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will (Limitovaná séria) Netflix Original – Miniséria o mexickej hudobnej legende Juanovi Gabrielovi.
Son of a Donkey (Sezóna 1) Netflix Original – Austrálska komédia o mladíkovi, ktorý sa snaží zachrániť svoje auto a otcovi nájsť obličku.
The Rats: A Witcher Tale (2025) Netflix Original – Spin-off  seriálu The Witcher.
The Witcher (Sezóna 4) Netflix Original – Predposledná sezóna s Liamom Hemsworthom (predtým Henrym Cavillom) ako Geraltom.

31. október

Bad Influencer (Sezóna 1) Netflix Original – Juhoafrická dráma o temnej stránke online slávy.
Breathless (Sezóna 2) Netflix Original – Pokračovanie španielskej nemocničnej drámy.
Rhythm + Flow France (Sezóna 4) Netflix Original – Rapová súťaž sa vracia s novou sezónou.
The White House Effect (2025) Netflix Original – Dokument o klimatickej politike USA za vlády Georgea H.W. Busha a jej dôsledkoch.

Odporúčané
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy 22. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce 26. septembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne 25. septembra 2025 o 15:00
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
NETFLIX NOVINKY NA NETFLIXE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: REFRESHER / Daniel Tichý
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
pred 2 dňami
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
včera o 08:10
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku pred hodinou
Kai Cenat prekonal rekord na Twitchi. Dosiahol 1 milión odberateľov pred 3 hodinami
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo dnes o 11:32
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame dnes o 08:01
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj včera o 16:25
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci včera o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice včera o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 dňami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 2 dňami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Dopravné správy Vojna na Ukrajine Doprava
Viac
Fico v Maďarsku hovoril o spolupráci V4. Pochválil „suverénne postoje“ orbánovej vlády
pred 48 minútami
V podniku sa odohral útok s mačetou. V obci pri Košiciach zasahovala polícia
pred hodinou
Na Slovensku začne snežiť aj mimo Tatier. Ochladenie prinesie mrazy až do nížin
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
Zahraničné
pred 3 dňami
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
pred 3 dňami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
včera o 12:40
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi
pred 2 dňami
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
23. 9. 2025 14:40
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
23. 9. 2025 11:36
Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
PR správa
Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
24. 9. 2025 13:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
pred hodinou
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Hudba Všetko
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
Zahraničné
dnes o 08:01
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
dnes o 08:01
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
pred 2 dňami
PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
pred hodinou
Aké sú Dominikine must-haves?
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
dnes o 11:00
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
PR správa
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
dnes o 09:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
PR správa
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
včera o 14:09
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
pred hodinou
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
včera o 12:40
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 4 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 3 dňami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia