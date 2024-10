Ed Gein sťahoval ľudí z kože a vyrábal z nej masky: veril, že keď sa oblečie do kože starej ženy, oživí svoju milovanú matku

Prípad „mäsiara z Plainfieldu“ položil základ pre najdesivejšie horory všetkých čias, vrátane filmov Psycho či Texaský masaker motorovou pílou.

Monštrum v tele človeka. Americký sériový vrah Ed Gein bol až natoľko brutálny, že inšpiroval viaceré hororové klasiky, ako napríklad Texaský masaker motorovou pílou, Mlčanie jahniat či slávny film od Alfreda Hitchcocka Psycho. Paradoxom je, že každý z menovaných filmov poukazuje na iný aspekt prebratý z Geinovho prípadu.

Gein mal rovnako ako Norman Bates – hlavný záporák z hororu Psycho, nezdravý vzťah s matkou. Bol ňou posadnutý a po jej smrti netúžil po ničom inom, iba ju prinavrátiť k životu. Myslel si, že sa mu to aspoň čiastočne podarí vďaka kostýmu, ktorý si chcel ušiť z ľudskej kože. Ako hlavný materiál pri jeho výrobe plánoval využiť telá svojich obetí. Kostým mu mal pripomínať jeho matku a preto veril, že keď si ho oblečie, prevtelí sa do nej.

Ed Gein prezývaný aj „mäsiar z Plainfieldu“, vyrábal z ľudských pozostatkov aj rôzne iné desivé predmety. Policajti pri prehliadke domu, ktorý zdedil po matke, našli mnohé lebky, stoličky čalúnené ľudskou kožou či dokonca tienidlá na lampy vyrobené z tvárí ľudí, ktorých stiahol z kože. Okrem tienidiel sa u neho doma našli aj viaceré masky ušité z ľudských pozostatkov – veľmi podobné tej, akú nosil zabijak prezývaný ‚Leatherface‘ vo filme Texaský masaker motorovou pílou.

Zločiny Eda Geina sú však omnoho mrazivejšie než zločiny akéhokoľvek zabijaka z hororov, pretože sa skutočne stali.

V tomto článku si prečítaš: V čom matka Eda Geina ovplyvnila duševný stav jej syna.

Čo všetko jemu a jeho bratovi Henrymu zakazovala.

Prečo sa mnohí ľudia domnievajú, že práve Henry bol Edova prvá obeť.

Ako sa polícii podarilo usvedčiť Geina a čo našli počas prehliadky jeho domu.

Aký najbizarnejší predmet vyrobil z ľudskej kože.

O Geinových nekrofilných sklonoch.

Či sa súdu podarilo Geina odsúdiť, a kde si odpykal trest za svoje zločiny.

Ťažké detstvo: „miloval ruku, ktorá ho bila“

Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v La Crosse v americkom Wisconsine. Už od útleho detstva to nemal vôbec jednoduché, keďže jeho otec George Gein bol utiahnutý alkoholik a jeho matka Augusta Wilhelmine fanatická kresťanka, píše portál Ati.

Zatiaľ čo George zostával pri výchove svojich dvoch detí – Eda a jeho staršieho brata Henryho, v ústraní, Augusta mohla naplno v rodine presadzovať svoje fanatické náboženské myšlienky a chlapcom vládnuť tvrdou rukou.

Zdroj: Bettmann Archive/Getty Images

Obom im od detstva vštepovala, že takmer všetci ľudia sú hriešnici. Neskôr, keď chlapci trochu vyrástli, otvorila aj tému sexu. Presviedčala ich, že je zlý, lebo ženy sú „nástrojom diabla“. Eda a Henryho pravidelne zosmiešňovala a trestala, keď porušili nelogické zákazy poháňané jej fanatickou vierou. Keďže otec chlapcov bol väčšinu času pod vplyvom, nemali nikoho, kto by si ich pred šialenou matkou zastal.

Henry sa občas dokázal matkiným výstrelkom postaviť a obrniť sa voči nim, Ed to však nikdy neurobil. Práve naopak, svoju matku miloval stále viac a to aj napriek tomu, že ho psychicky týrala, píše Biography.

Keď mal 9 rokov, Augusta rozhodla, že sa rodina musí presťahovať z La Crosse. Toto mesto totiž považovala za „semenisko hriechu“. Nový život so svojím manželom a synmi začala na izolovanom statku niekoľko kilometrov od vidi

eckeho mesta Plainfield.

Keďže sa ich pozemky nachádzali ďaleko od „hriešnych“ mešťanov, Augusta verila, že ide o ideálne miesto, na ktorom môže z Eda a Henryho vychovať čistých a nepoškvrnených mužov, píše Ati.

Ed Gein. Zdroj: Youtube/@100mphfilm

Zatiaľ čo Henrymu sa v Plainfielde podarilo aklimatizovať a nájsť si priateľov, Ed sa ešte viac utiahol do seba. Farmu svojich rodičov opúšťal len vtedy, keď išiel do školy, v ktorej taktiež nebol veľmi obľúbený.

V správe z Radfordskej univerzity sa píše, že bol vášnivým čitateľom. Hoci sa spočiatku snažil zapadnúť medzi ostatné deti, bol veľmi plachý, mal lenivé oko a rečovú vadu, kvôli čomu sa mu často jeho spolužiaci vysmievali. Keď sa s niektorým z nich aj pokúsil spriateliť a povedal o tom mame, vyhrešila ho. Socializovať sa s „hriešnikmi“ bolo totiž v ich domácnosti zakázané.

Kvôli jej vplyvu Ed stále viac potláčal prirodzené ľudské nutkania a potreby, až kým sa úplne neuzavrel pred cudzou spoločnosťou. Po smrti svojho otca v roku 1940 však boli on aj jeho brat aj tak nútení mať aspoň minimálny kontakt so svetom. Museli si totiž nájsť prácu a zarábať, aby uživili farmu.

Bol prvou obeťou Eda Geina jeho brat?

Obaja bratia v snahe priniesť do domácnosti nejaké peniaze a vyhnúť sa tak matkinej zlosti vystriedali viaceré práce a brigády. Ed si napríklad privyrábal tým, že strážil deti zo susedstva, píše Oxygen.

Takýmto spôsobom chlapci fungovali až do roku 1944, kedy rodinu poznačila ďalšia tragédia. Keď v jeden večer Ed a Henry spaľovali suchú burinu na pozemku, oheň sa im vymkol spod kontroly a vypukol obrovský požiar.