Prípad Katarziny Zawody je jedným z najzáhadnejších kriminálnych prípadov poľskej histórie.

Krakov, 6. január 1999 – Tanker plaviaci sa po rieke Visla neďaleko brehu zrazu s rachotom zastaví. Skúsený kapitán lode nezúfa, okamžite mu je jasné, čo sa deje. Zo zvuku usúdi, že ide o bežnú závadu. Niečo sa zaseklo vo vrtuli lode.



Vo väčšine prípadov sú to opadané konáre zo stromov lemujúcich breh rieky, inokedy odpadky, ktoré ľudia vyhodia do vody. S pokojným hlasom preto zdvihne vysielačku a zavolá pomoc.



Rozhodne sa, že vrtuľu zatiaľ sám preskúma. Keď sa nahne cez palubu, všimne si niečo, čo mu pripomína ľudské telo. Po chrbte mu prebehnú zimomriavky. No najväčší šok zažije až vtedy, keď lodní mechanici vytiahnu zakliesnený predmet na tanker.



Vrtuľu lode zablokoval podivný kus oblečenia – akýsi overal z veľmi divného materiálu, ktorý sa podobá na kožu. Servisný tím ihneď privolá policajtov. Muži v uniformách nález zaistia a pošlú na expertízu.