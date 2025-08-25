Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. augusta 2025 o 8:04
Čas čítania 0:49
Karolína Uličná

Drake si kúpil jeden z najikonickejších šperkov hip-hopu. Vlastní luxusný chain, ktorý kedysi nosil 2Pac

Drake si kúpil jeden z najikonickejších šperkov hip-hopu. Vlastní luxusný chain, ktorý kedysi nosil 2Pac
Zdroj: Instagram/@champagnepapi
ZAUJÍMAVOSTI DRAKE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Takéto šperky sa považujú za jedny z najcennejších artefaktov v histórii hip-hopu.

Drake opäť potvrdil, že patrí medzi najväčších obdivovateľov 2Paca. Kanadský raper už v minulosti investoval obrovské sumy do šperkov spojených s ikonou hip-hopu a teraz fanúšikom ukázal ďalší vzácny kúsok.

Počas koncertnej zastávky v Európe zverejnil na Instagrame fotku ikonickej reťaze Death Row Records, ktorá kedysi patrila 2Pacovi. Na zadnej strane šperku je vygravírovaný nápis „All eyez on YOU 1996“. Fotku Drake doplnil popisom: „COPENHAGEN NIGHT ONE LESSSGO.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by champagnepapi (@champagnepapi)

Nie je to pritom prvýkrát, čo ukázal svoju fascináciu šperkami spojenými s legendárnym raperom. V roku 2023 kúpil na aukcii Sotheby’s korunový prsteň zo zlata, rubínov a diamantov za viac než milión dolárov, informoval Complex. Krátko nato sa pochválil, že práve on bol anonymným kupcom. Presná cena tohto ikonického náhrdelníka však zatiaľ nie je známa.

Šperk sa stal predmetom sporu aj počas Drakeovho beefu s Kendrickom Lamarom. Ten na koncerte v Los Angeles zmenil text svojej diss skladby Euphoria a odkázal na Drakea slovami: „Vráť mi 2Pacov prsteň a možno ti prejavím trochu rešpektu.“ Drake sa už v roku 2020 dostal do pozornosti, keď si nechal vyrobiť dva diamantové reťazce s vyobrazením Tupaca. Každý mal hodnotu okolo 300-tisíc dolárov a bol osadený 70 karátmi diamantov.

Odporúčané
VIDEO: Drakeovi vytopilo dom. Rick Ross si z jeho nešťastia uťahuje a opäť naráža na obvinenia z pedofílie VIDEO: Drakeovi vytopilo dom. Rick Ross si z jeho nešťastia uťahuje a opäť naráža na obvinenia z pedofílie 17. júla 2024 o 10:09
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom 25. augusta 2025 o 7:00
Odporúčané
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film 25. augusta 2025 o 7:16
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DRAKE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Prince Williams/Wireimage, Instagram/@oldschoolrap1980
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
pred 3 dňami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Storky
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Lifestyle news
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi pred 26 minútami
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo pred hodinou
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe pred 2 hodinami
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav pred 3 hodinami
Drake si kúpil jeden z najikonickejších šperkov hip-hopu. Vlastní luxusný chain, ktorý kedysi nosil 2Pac dnes o 08:04
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film dnes o 07:16
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišli ľudia z celého Slovenska včera o 15:00
Ďalšie klubové MS sa uskutočnia v lete 2029. Katar vypadol z hry včera o 13:09
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO včera o 11:25
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Cestovanie Vojna na Ukrajine
Viac
Izrael zasiahol raketami nemocnicu. Na mieste zomrelo 15 ľudí vrátane novinárov
pred 2 minútami
VIDEO: Vietnam bojuje s obrovským tajfúnom Kadžiki. 9-metrové vlny nútia evakuovať 325 000 ľudí
pred 48 minútami
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
včera o 11:25
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
dnes o 07:16
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie
pred 2 dňami
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
Oblečenie
včera o 16:00
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
včera o 16:00
TOP produkty na obočie: Zaručia ti tvar, výdrž aj komplimenty. Za niektoré dáš len 5 €, ich kúpu nebudeš ľutovať
pred hodinou
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
pred 3 hodinami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Viac z Tech Všetko
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
dnes o 07:16
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
včera o 10:00
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
Móda
pred 2 hodinami
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
pred 2 hodinami
Využi silu doplnkov inšpirovaných estetikou divokého západu ako svoj módny triumf, a to nielen počas festivalov.
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
refresher+
Odporúčané
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
pred 2 hodinami
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
včera o 11:00
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
včera o 11:25
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 3 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia