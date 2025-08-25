Takéto šperky sa považujú za jedny z najcennejších artefaktov v histórii hip-hopu.
Drake opäť potvrdil, že patrí medzi najväčších obdivovateľov 2Paca. Kanadský raper už v minulosti investoval obrovské sumy do šperkov spojených s ikonou hip-hopu a teraz fanúšikom ukázal ďalší vzácny kúsok.
Počas koncertnej zastávky v Európe zverejnil na Instagrame fotku ikonickej reťaze Death Row Records, ktorá kedysi patrila 2Pacovi. Na zadnej strane šperku je vygravírovaný nápis „All eyez on YOU 1996“. Fotku Drake doplnil popisom: „COPENHAGEN NIGHT ONE LESSSGO.“
Nie je to pritom prvýkrát, čo ukázal svoju fascináciu šperkami spojenými s legendárnym raperom. V roku 2023 kúpil na aukcii Sotheby’s korunový prsteň zo zlata, rubínov a diamantov za viac než milión dolárov, informoval Complex. Krátko nato sa pochválil, že práve on bol anonymným kupcom. Presná cena tohto ikonického náhrdelníka však zatiaľ nie je známa.
Šperk sa stal predmetom sporu aj počas Drakeovho beefu s Kendrickom Lamarom. Ten na koncerte v Los Angeles zmenil text svojej diss skladby Euphoria a odkázal na Drakea slovami: „Vráť mi 2Pacov prsteň a možno ti prejavím trochu rešpektu.“ Drake sa už v roku 2020 dostal do pozornosti, keď si nechal vyrobiť dva diamantové reťazce s vyobrazením Tupaca. Každý mal hodnotu okolo 300-tisíc dolárov a bol osadený 70 karátmi diamantov.