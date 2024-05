Časová os beefu Kendrick Lamar verzus Drake: Takto prebieha najväčší rapový konflikt desaťročia

Ktorý z interpretov má zatiaľ navrch?

Najväčší rapový beef desaťročia nabral v posledných dňoch na obrátkach a Kendrick Lamar aj Drake vypúšťajú disstracky ako na počkanie. Ak v tomto konflikte strácaš prehľad, ale chceš vedieť všetko podstatné, pokračuj v čítaní.

Zostavili sme časovú os všetkých (zatiaľ) vydaných trackov z oboch táborov, pričom sme vynechali dissy ďalších zainteresovaných umelcov beefu, ako sú napríklad Rick Ross či J. Cole pre lepší prehľad. Sú však spomenuté v texte.

1. Future x Metro Boomin feat. Kendrick Lamar – Like That

Celý beef sa začal skladbou Like That z albumu We Don't Trust You od dvojice Future a Metro Boomin, na ktorú doručil slohu aj Kendrick Lamar.

36-ročný umelec z Comptonu v texte priamo odkazuje na časť zo skladby First Person Shooter, keď rapuje: „Yeah get up with me, f*ck sneak dissing. ‘First Person Shooter,’ I hope they came with three switches,“ a ďalej pokračuje ešte ostrejším veršom: „Motherf*ck the big three, n—a, it’s just big me.“

2. Drake – Push Ups/Taylor Made Freestyle

Odpoveď zo strany kanadského rapera prišla o niekoľko dní neskôr, najprv v podobe leaku na Instagrame a potom ako oficiálny disstrack s názvom Push Ups, v ktorom okrem iných zazneli slová: „You ain’t in no Big Three, SZA got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you wiped down. Like your label, boy, you in a scope right now. And you gon’ feel the aftermath of what I write down. I’m at the top of the mountain, so you tight now. Just to have this talk with yo’ ass, I had to hike down. Big difference between Mike then and Mike now.“

Drake sa pustil aj do Ricka Rossa, ktorý sa pridal na opačnú strany barikády a začal ho urážať na Instagrame – venoval mu tieto bars: „I might take your latest girl and cuff her like I’m Ricky. Can’t believe he jumpin’ in, this n**** turnin’ 50. Every song that made it on the chart, he got from Drizzy.“ Ross mu poslal štipľavý odkaz v disstracku Champagne Moments, v ktorom si robí srandu z raperovej rasovej príslušnosti a nazval ho bielym chlapcom.

Track Taylor Made Freestyle bol stiahnutý zo streamov pre neschválené použitie AI s hlasom Tupaca.

3. Kendrick Lamar – Euphoria

Beef pokračoval a slovo si vzal K. Dot, ktorý predložil obsiahly zoznam dôvodov, prečo nemá rád kanadskú superhviezdu. Okrem iného (pravdepodobne) prezradil, že odmietol spoluprácu, a zopakoval názory, že Drake má ghostwriterov, nemá rád ženy a je kultúrnym príživníkom, ktorý má problémy so svojou identitou.

Champagne Papiho viackrát nazýva „majstrom manipulátorom“. Rapuje: „Don’t tell no lie ’bout me, and I won’t tell truths ’bout you,“ a naznačuje, že má pripravených viac rovnakých barov ako Champagne Papi v skladbe Push Ups, v ktorej vyslovil meno Kendrickovej manželky.

Spomenúť musíme aj bars, v ktorých svojmu sokovi odkazuje, že nevydal žiadnu rapovú klasiku: „Yeah, my first one like my last one, it's a classic, you don't have one. Let your core audience stomach that. Didn't tell 'em where you get your abs from,“ alebo aby prestal používať slovo ni**a: „We don't wanna hear you say 'nigga' no more. Stop.“

Oveľa osobnejšia je časť, v ktorej Lamar hovorí o výchove svojho syna, čím poukázal na fakt, že Drake dlhé obdobie zatajoval svojho potomka Adonisa: „Why would I try to call around and try to get dirt on you? You think my life is rap? That’s ho shit. I got a son to raise. But I can see you don’t know nothin’ ‘bout that.“

4. Kendrick Lamar – 6:16 in LA

Beef v posledných dňoch znovu rozbehol Lamar, keď publikoval disstrack 6:16 in LA na Instagrame. Bývalý člen labelu TDE si v texte robí srandu z Drizzyho záľuby v používaní časov a miest v názvoch skladieb, pričom splnil svoj sľub zo skladby Euphoria, že pôjde „back-to-back“.

K. Dot okrem tohto v tracku tvrdí, že má agentov vo vnútri vydavateľstva OVO (October's Very Own), ktorý patrí Drakeovi: „Have you ever thought that OVO was working for me? Fake bully, I hate bullies. You must be a terrible person. Everyone inside your team is whispering that you deserve it.“

Príspevok, ktorý zdieľa Kendrick Lamar (@kendricklamar)

5. Drake – Family Matters

V rovnaký deň vydal odpoveď aj Champagne Papi. Track s názvom Family Matters má skoro 8 minút a kanadský raper v ňom okrem iného naznačil, že Lamarovo dieťa v skutočnosti splodil jeho manažér Dave Free, čím posunul osobnú rovinu celého konfliktu na úplne nový level.

Drake sa obtrel aj o Lamarov vzťah s jeho snúbenicou Whitney Alford, pričom ju obvinil z nevery a zo zneužívania: „You the Black messiah wifing up a mixed queen. And hit vanilla cream to help out with your self-esteem. On some Bobby shit, I wanna know what Whitney need,“ a pokračoval slovami: „When you put your hands on your girl, is it self-defense ’cause she’s bigger than you?“, čím si opätovne rypol do útlej postavy svojho nepriateľa, rovnako ako keď použil na obal tracku Push Ups veľkostnú tabuľku obuvi s označením EUR 40.

6. Kendrick Lamar – Meet the Grahams

Posledný víkend bol poriadne rušný a hneď dvojicu skladieb vydal K. Dot – najprv predstavil odpoveď v podobe tracku s názvom Meet the Grahams (Graham je priezvisko kanadského rapera, pozn. red.), aby o niekoľko hodín neskôr odhalil disstrack Not Like Us.

Kendrick Lamar pokračoval v „rodinnej“ téme bez akýchkoľvek skrytých metafor a hovorí, že mu je ľúto Drakeovho syna Adonisa. V disse tiež tvrdí, že jeho oponent má tajnú dcéru, na čo Drake reagoval prostredníctvom príbehu na Instagrame, keď napísal: „Nahhhhh hold on can someone find my hidden daughter pls and send her to me... these guys are in shambles 🤣🤣🤣.“

Lamar sa tiež vrátil k odkazom na kozmetické zákroky, keď rapuje: „Get some discipline, don’t cut them corners like your daddy did. Fuck what Ozempic did. Don’t pay to play with them Brazilians, get a gym membership.“ Ide o jeden z najvtipnejších momentov celého beefu.

7. Kendrick Lamar – Not Like Us

V ten istý deň (4. mája) uzrel svetlo sveta aj skvelý track Not Like Us. Raper so 17 cenami Grammy mal toho veľa na srdci a počas približne 4 a pol minúty je poriadne tvrdý.

V tracku prináša výbušné obvinenia na adresu Drakea s textami ako: „Certified Lover Boy, certified pedophiles,“ alebo: „Say, Drake, I hear you like ‘em young. You better not ever go to cell block one,“ čo sú už veci na hrane. O produkciu sa v tomto prípade postaral producent Mustard. Sprievodná grafika k tracku zobrazuje letecký pohľad na Drizzyho sídlo mimo Toronta, na ktorom sú umiestnené červené symboly sexuálnych delikventov.

Po tomto tracku množstvo ľudí označilo Lamara za víťaza beefu.

8. Drake – The Heart Part 6

Zatiaľ poslednú odpoveď tohto beefu predstavil Drake. Ide o track s názvom The Heart Part 6, pričom ide o odkaz na Lamarovu sériu The Heart, ktorá sa tiahne naprieč jeho albumami. Posledná skladba The Heart Part 5 vyšla na albume Mr. Morale & the Big Steppers a mala videoklip, v ktorom sa objavili AI deepfakes OJ Simpsona, Kanyeho Westa, Willa Smitha, Kobeho Bryanta či Nipseyho Hussla. AI bude zrejme opakovaným motívom tohto ostro sledovaného sporu.

Drake v tracku tvrdí, že fámu o skrytej dcére spustil jeho vlastný tím v rámci akejsi operácie pod falošnou vlajkou: „You gotta learn to fact check things and be less impatient.“ Veľmi nás baví aj sampel speváčky Arethy Franklin v úvode či časť, v ktorej rapuje: „I'm a fucking hitmaker, dog, not a peacemaker. Yeah, bullets that I'm stuffin' in each chamber, your ass in extreme danger. Stop buyin' views and bot comments, you may as well keep the paper.“

Už teraz sa tešíme na pokračovanie najväčšieho rapového beefu desaťročia a pevne veríme, že bude gradovať každým ďalším vydaným trackom. Nepochybujeme o tom, že obaja hviezdni umelci majú v talóne pripravených ešte niekoľko citlivých informácií.