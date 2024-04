J. Cole vracia úder a posiela diss na Kendricka Lamara. Jeho posledný album označil za tragický

Konflikt odštartoval interpret z Comptonu, ktorý sa obul do slávnych kolegov na skladbe Like That na albume Futura a Metra Boomina.

Máme pred sebou najväčší americký rapový beef za poslednú dekádu? J. Cole dnes o polnoci vydal nový album Might Delete Later bez akéhokoľvek ohlásenia a na poslednej skladbe v trackliste s názvom 7 Minute Drill slovne útočí na Kendricka Lamara.

Vracia tak úder po tom, čo sa raper z Comptonu obul do kolegov (J. Cole a Drake) na skladbe Like That, ktorú najdeš na novom albume We Don’t Trust You od dvojice Metro Boomin a Future. Lamar priamo odkazuje na bars zo skladby First Person Shooter, keď rapuje: „Yeah get up with me, f*ck sneak dissing / ‘First Person Shooter,’ I hope they came with three switches,“ a ďalej pokračuje ešte ostrejším veršom: „Motherf*ck the big three, n—a, it’s just big me.“

J. Cole si v skladbe nedával servítku pred ústa a Lamarovi vracia úder veľmi tvrdým a ostrým spôsobom, keď napríklad jeho prvý album označil za klasiku, ale posledný ako tragický. Ďalej uviedol, že raper z labelu TDE má síce stále koncerty, ale odpadol ako Simpsonovci. Cole v celom texte neuviedol žiadne konkrétne meno, ale je jasné, komu venoval tieto riadky.

Vypočuj si túto viac ako 3-minútovú explozívnu rapovú nálož v podaní zakladateľa labelu Dreamville Records, ktorá má len na YouTube približne 1,5 milióna videní za niekoľko hodín od vydania. Celý album Might Delete Later, ktorý obsahuje 12 plnohodnotných skladieb, si možno vypočuť na Spotify. Tešíme sa na odpoveď a pokračovanie beefu, ktorý určite budeme sledovať.

„Your first sh*t was classic, your last shit was tragic.

Your second sh*t put ni**as to sleep, but they gassed it.

Your third shit was massive and that was your prime.“

J. Cole je americký raper a producent, ktorý vyrastal v Severnej Karolíne. Tridsaťdeväťročný interpret začal kariéru v roku 2007, keď vydal svoj debutový mixtape s názvom The Come Up. Neskôr podpísal zmluvu s vydavateľstvom Roc Nation, ktoré vlastní Jay-Z, a vydal niekoľko úspešných projektov vrátane albumov Born Sinner, 2014 Forest Hills Drive alebo 4 Your Eyez Only.

Umelec s jedinečným prejavom má na svojom konte množstvo multimiliónových hitov a spoločne s dlhoročnou partnerkou Melissou Heholto​vou vychováva dve deti.