TOP hudobné novinky týždňa: Drake dostal diss od Kendricka Lamara, Beyoncé vydala country album a Luca Brassi10x teasuje LP

Prinášame ti niekoľko horúcich tipov na novú hudbu, ktorú môžeš počúvať počas veľkonočných sviatkov.

Spríjemni si sviatočný čas fresh singlami, ale aj celými projektmi. Nižšie nájdeš TOP tohtotýždňové hudobné novinky, ktoré vydali svetovo známe mená ako Beyoncé, Metro Boomin, Future, Kendrick Lamar či Camila Cabello, ale tiež domáci interpreti Luca Brassi10x a Sergei Barracuda.

1. Big Sean – Tiny Desk Concert

Big Sean nikdy nepatril medzi najväčšie hviezdy na rapovej scéne, aj keď z nášho pohľadu ide o jedného z najkreatívnejších interpretov s jedinečným prejavom, frázovaním aj lyrikou vycibrenou do detailov.

Svoje majstrovstvo predviedol v ateliéri NPR, keď počas šou Tiny Desk Concert odohral setlist poskladaný zo svojich najväčších hitov. Nájdi si približne 25-minút času a uži si túto reklamu na rap. Skladby ako Finally Famous, Hall of Fame či Dark Sky Paradise zneli v tomto aranžmáne perfektne.

P. S. Nezabudni si vypočuť singel Precision, ktorý je predzvesťou nového albumu tohto skúseného interpreta z Detroitu.

2. Metro Boomin x Future feat. Kendrick Lamar – Like That

Album We Don't Trust You od dvojice Metro Boomin a Future sme si predstavili v minulotýždňovom súhrne, v ktorom sme trochu zabudli spomenúť najkontroverznejší moment, a to skladbu Like That.

Na chytľavej produkcii sa predviedol Kendrick Lamar, ktorý bez nároku na honorár, vyslal sériu zjavne ostrých a štipľavých slov na adresu dvoch hviezdnych kolegov, ktorými sú Drake a J. Cole.

Lamar priamo odkazuje na bars zo skladby First Person Shooter, keď rapuje: „Yeah get up with me, f*ck sneak dissing / ‘First Person Shooter,’ I hope they came with three switches,“ a ďalej pokračuje ešte ostrejším veršom: „Motherf*ck the big three, n—a, it’s just big me.“

Po vydaní skladby sa ihneď strhli debaty v komentároch, ktoré podporil fakt, že viacero raperov vrátane Rick Rossa či Nava dalo Drakeovi unfollow na Instagrame. Champagne Papi reagoval slovami: „They rather go to war with me than admit they are their own worst enemy,“ a emotikonom s úsmevom na konci.

3. 6LACK – No More Lonely Nights

Nesmiernú radosť nám urobil R&B spevák 6LACK, ktorý vydal krátke EP s názvom No more Lonely Nights so 6 skladbami, čím oslávil svoju nomináciu na ocenenie Grammy za minuloročný album Since I Have A Lover.

Projekt obsahuje dve verzie troch skladieb – originál a akustickú verziu. Novinka ponúka nový pohľad na dielo, ktoré zachytáva surové emócie a interpretovu osobnú cestu za duševným zdravím či hľadaním lásky.

6LACK vo svojom vyhlásení uviedol, že EP je darčekom pre fanúšikov aj pre neho samotného.

4. Luca Brassi10x – Chlapec z panela

Luca Brassi10x je jedným z najaktívnejších raperov na domácej scéne, pričom len minulý týždeň oznámil vydanie svojho druhého sólového albumu Ghettoven, ktorý bude na streamoch niekedy v apríli.

Predzvesťou projektu je prvý singel s názvom Chlapec z panela, ktorý produkoval Mjay Beatz, a ukazuje nám Brassiho vo svojej charakteristickej polohe v uliciach Bratislavy. Raper v texte hovorí, že v minulosti predával kokaín, ale aj to, že si ide po tučný balík peňazí a všetkým pochybovačom zatvoril ústa.

Ak bude Luca Brassi10x pokračovať v nastolenom trende, vieme, kto bude kráľom domácej rapovej scény v najbližších rokoch.

5. Sergei Barracuda – Směj se teď

Českú scénu v tohtotýždňovom zozname reprezentuje Sergei Barracuda, ktorý sa prihlásil o pozornosť po kratšej prestávke, a ihneď ovládol domáce trendy na YouTube aj Spotify.

Singel Směj se teď má perfektnú produkciu od samotného interpreta, silné bars a originálny filmový videoklip, v ktorom si Sergei B. ľahol do vlastnej truhly. Ostravský raper nás opätovne presvedčil o svojom talente na hity, ktoré ničia kluby naprieč krajinami.

Ide o prvú ukážku z albumu 713 až na věky, ktorý zatiaľ nemá dátum vydania.

6. Camila Cabello feat. Playboi Carti – I LUV IT

Speváčka Camila Cabello sa vrátila na hudobnú scénu, a to po boku hosťa, ktorému ide v posledných mesiacoch karta ako máloktorému interpretovi. Na mysli máme, samozrejme, Playboia Cartiho, ktorý hviezdil na vlastných skladbách, ale napríklad aj na virálnom hite Carnival.

Track s výstižným názvom I LUV IT produkoval El Guincho v spolupráci s Jasperom Harrisom a obsahuje prominentný sample zo singla Lemonade od Gucciho Manea z roku 2009 a signalizuje, že nový projekt Camily Cabello by mohol smerovať do iných žánrov. Vychutnaj si túto sviežu popovo-rapovú záležitosť.

7. Beyoncé – Cowboy Carter

Najväčší hudobný release za posledných 7 dní má na svojom konte Beyoncé, ktorá vydala svoj 8. sólový album Cowboy Carter, známy aj ako Act II. Spevácka diva, ktorá pravidelne láme rekordy, tentokrát opustila svet popu, respektíve R&B a vyskúšala si country. Výsledok nás posadil na zadok.

Už prvá ukážka v podobe singlu Texas Hold' Em bola signálom, že Bey sa v týchto rytmoch cíti ako ryba vo vode – možno vďaka jej pôvodu v Houstone. Jej projekt ti nedovolí znížiť pozornosť ani na sekundu. Medzi hosťami nájdeš mená ako Dolly Parton, Miley Cyrus či Post Malone, ktorí perfektne sukundujú hlavnej hviezde albumu.

Všetko spolu funguje na jednotku. Vypočuj si album Cowboy Carter, ktorý má až neuveriteľných 27 skladieb.