TOP hudobné novinky tento týždeň: Cardi B stelesňuje ženský rap, Nik Tendo predstavil EP a Future s Metrom Boominom vydali album

Za posledných 7 dní vyšlo množstvo skvelej hudby, a to aj na domácej scéne.

Ako sme sľúbili pred týždňom, každý piatok vyberieme TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti.

Takýto bol uplynulý týždeň v zahraničnej aj domácej hudbe. Vypočuj si hot banger od takmer nahej Cardi B, poctivú rapovú nálož na albume od dvojice Future a Metro Boomin, ale aj Travisa Scotta na remixe singlu Water od Tyly alebo česko-slovenskú trapovú spoluprácu.

1. Cardi B – Enough (Miami)

Tento zoznam otvárame poriadne horúcou novinkou od Cardi B, ktorá ti ukáže, ako má vyzerať ženský rap bez zbytočných ozdôb. Interpretka z Bronxu, ktorá tvorí pár s raperom Offsetom, vydala singel Enough (Miami) so sexy vizuálom. Dvojnásobná mama s poriadne podrezaným jazykom diktuje jeden prísny riadok za druhým na pútavom beate, pričom vymení niekoľko extravagantných siluet, ktoré toho viac odhaľujú, ako zahaľujú.

Cardi B je v perfektnej forme a dôkazom je aj približne 6 miliónov videní na Youtube za necelý týždeň. Vychutnaj si túto rapovú nálož.

P. S. Vidíš aj ty podobu s Biankou Rumanovou?

2. Koky feat. PTK – V Kuchyni

O slovo sa hlási aj člen labelu Milion Plus Koky, ktorý vydal nový track s názvom V Kuchyni. Na spolupráci je populárny PTK.

Raperi predviedli svoje technické aj lyrické zručnosti, keď v priebehu približne troch minút zisťujeme, že Koky v minulosti zarábal peniaze v uliciach a v hudbe sa obaja cítia ako doma. Typický reprezentatívny videoklip plný luxusných módnych kúskov, návykových látok a flexu perfektne dotvára pointu skladby.

3. Tyla feat. Travis Scott – Water (Remix)

Podarený videoklip dostal aj remix singlu Water od speváčky Tyly, na ktorom nájdeš Travisa Scotta. Chytľavá záležitosť v rytmoch popu, R&B a charakteristického rapu v podaní houstonského interpreta ťa na chvíľu prenesie do letných mesiacov, keď si užívame uvoľnenú atmosféru.

Vizuál prišiel niekoľko dní pred vydaním debutového albumu Tyly, ktorý je od dnešnej polnoci na streamovacích platformách. Cactus Jack má oblečený pretekársky oblek Balenciaga, pričom obaja začínajú na rôznych stranách sklenenej sprchy, keď Tyla prednáša prvú slohu a refrén. Nemáme žiadne výhrady.

4. Freez247 feat. Erne100 & Luca Brassi10x – SOSA

Ďalší track v zozname predstavuje česko-slovenskú spoluprácu raperov Freez247, Erne100 a Luca Brassi10x, ktorí na tvrdej trapovej produkcii doručili prvotriednu kvalitu s chytľavým refrénom. Trojica interpretov vo videoklipe veľmi kvetnato opisuje trap life, pričom všetkým táto tematika náramne sedí. Vypočuj si skladbu SOSA a rýchlo pochopíš prečo.

P. S. Luca Brassi10x len pred niekoľkými hodinami oznámil vydanie svojho druhého sólového albumu Ghettoven, ktorý bude na streamoch v apríli.

5. Chief Keef x Mike WiLL Made It – DIRTY NACHOS

Zabudnúť nemôžeme ani na spoločný album dvojice Chief Keef a Mike WiLL Made It, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred týždňom. LP s názvom DIRTY NACHOS obsahuje 18 plnohodnotných skladieb a má skoro hodinu čistého času. Medzi hosťami nájdeš mená ako 2 Chainz alebo Sexyy Red. Ak ti je blízka doterajšia tvorba rapera z Chicaga, táto fresh novinka poteší tvoje uši.

Chief Keef svojim fanúšikom sľúbil, že sólový album Almighty So 2 vydá tento rok. Veríme, že dodrží plánovaný termín.

6. Future x Metro Boomin – We Don’t Trust You

Najväčší hudobný release za posledných 7 dní má na svojom konte hviezdny tandem Future a Metro Boomin, ktorí predstavili spoločný album We Don’t Trust You.

LP obsahuje 17 skladieb a trvá presne 60 minút, pričom ti nedovolí ani na chvíľu poľaviť z pozornosti, a to aj vďaka hosťom, ako sú Travis Scott či Playboi Carti. Očakávanú novinku sme zatiaľ počuli len raz, ale splnila naše predstavy o spoločnom projekte dvoch veľkých mien najpočúvanejšieho hudobného žánru v posledných rokoch.

Vypočuj si celý album We Don’t Trust You a v komentároch nám napíš, či sa ti novinka páči. My ju považujeme za jeden z najlepších ucelených projektov v tomto roku.

7. Nik Tendo – 777

O najprekvapivejší release tohto týždňa sa postaral Nik Tendo, keď dnes o polnoci vydal EP s názvom 777. Novinku oznámil len niekoľko hodín predtým, ako sa objavila na všetkých streamovacích platformách.

Člen Milion Plus novým projektom nadviazal na singel Randal, ktorý má len na Spotify skoro 1,4 milióna vypočutí. Úspešný hit sa nachádza na EP vo verzii bass edit. Novinka 777 obsahuje celkovo 4 skladby, ktoré potešia všetkých fanúšikov Nik Tenda.