Spoznaj vychádzajúce hviezdy rapu. Toto je 10 interpretov, ktorí budú v roku 2024 najviac hot

Najpočúvanejší žáner v posledných rokoch prináša stále nové talenty. Sme si istí, že o týchto menách budeš ešte veľa počuť.

Hip-hop oslávil minulý rok 50. výročie a stále je na vzostupe. S tisíckami skladieb nahraných denne na Youtube, Spotify a iné platformy je čoraz ťažšie vyniknúť, no niektorí talentovaní raperi to dokážu.

Po tom, čo v minulom roku vydali svoje projekty stálice ako Drake, 21 Savage, Nicki Minaj, Meek Mill a Rick Ross, Gunna, Young Thug a ďalší, je čas, aby sa na scéne objavila nová partia umelcov.

Zatiaľ čo Ice Spice, Lola Brooke, Real Boston Richie alebo Destroy Lonely si upevnili svoju pozíciu v roku 2023, v najbližších 12 mesiacoch sa pokúsia dostať medzi hviezdy Hunxho, Rob49 či Karrahbooo. Vychádzajúci umelci zvolili jedinečné prístupy, ktoré im pomáhajú vybojovať si vlastný priestor.

4batz

Udržať si tajomnosť a zároveň budovať rozruch je pre nových umelcov v ére sociálnych médií náročné, ale interpret so pseudonymom 4batz a s lyžiarskou kuklou na hlave túto disciplínu zvláda perfektne.

Raper z Dallasu má na svojom konte zatiaľ len dve skladby na streamovacích platformách, ale napriek tomu má skoro 9 miliónov poslucháčov a o jeho akvizíciu sa uchádza viacero veľkých vydavateľstiev.

Vďaka hitu act ii: date @ 8, ktorý nájdeš nižšie, sa prvý raz dostal do prestížneho rebríčka Billboard Hot 100 a zaujal aj viacero áčkových kolegov vrátane Kanyeho Westa či SZA. 4batz má jedinečný flow, dobrú lyriku a cit pre výber hudieb a už teraz sa tešíme na jeho ďalšie novinky.

Hunxho

Ak ti je blízky atlantský zvuk, potom zbystri pozornosť. Na výslnie mieri ďalší raper z mesta, ktoré dostali na mapu hviezdy ako 21 Savage, Gucci Mane alebo Young Thug.

Hunxho má schopnosť zachovať si svoju pouličnú osobnosť a zároveň experimentovať s inými zvukmi, vďaka čomu sa zaradil medzi najdiskutovanejších nových umelcov. Je členom známeho vydavateľstva 300 Entertainment a v minulom roku vystupoval ako predskokan na celoštátnom turné jedného z najväčších mien súčasného rapu – Lil Babyho.

Na poslednom albume For Her (Deluxe) je drsný a romantický, pričom na skladbách s automatickou melódiou, ktoré sú základom aj nášho playlistu, spolupracoval s rapermi ako 21 Savage či Quavo, čo hovorí samo za seba.

Rob49

Rob49 je známy všetkým fanúšikom Travisa Scotta, keďže 24-ročný raper z New Orleans zahviezdil na skladbe Topia Twins z albumu Utopia. Okrem toho má vo svojom životopise aj spolupráce s interpretmi ako Lil Durk, Lil Wayne alebo Lil Baby a približne 6 miliónov mesačných poslucháčov.

Umelec, ktorý bol minulý rok súčasťou desivej streľby v Miami, kombinuje silný prejav a talent na stručné pouličné rapy. Rob49 nám zatiaľ ukázal niekoľko polôh, keď dokáže byť pokojný a rovnako aj zúrivý a agresívny, vďaka čomu vie vytvoriť bangre, ktoré na seba strhávajú pozornosť.

Lady London

Zastúpenie v zozname má tiež ženský rap, a to aj vďaka interpretke so pseudonymom Lady London. Rodáčka z Bronxu vystrelila vďaka remixu skladby Da Girls od Ciary, na ktorej rapuje po boku Loly Brooke. Singel bol úspešný najmä na Tiktoku a mladá raperka počas svojej pasáže ukázala svoje technické skills.

V nastolenom trende pokračovala vydaním freestylu Pop Ya Shit, ktorý je drzou iteráciou známeho hitu What Happened to That Boy od Birdmana a The Clipse. Okamžite si získala priazeň širokej verejnosti aj legiend, ako sú Nas či Big Daddy Kane.

Lady London minulý rok predstavila svoj debutový album S.O.U.L (Signs of Universal Love), na ktorom ponúkla svoj charakteristický tón hlasu, kadenciu slov aj životný príbeh. Ak sa ti páči ženský rap, táto umelkyňa by mala byť v tvojom pravidelnom vyhľadávaní.

That Mexican OT

O tvoju pozornosť sa uchádza aj That Mexican OT, ktorý sa na scéne objavil po vydaní freestyle singlu Johnny Dang v relácii From The Block, v ktorom držal živé kurča, zatiaľ čo s neuveriteľnou ľahkosťou sypal svoje verše.

Autenticky texaský a južanský ťah zmiešaný s trapovými beatmi vytvára neodmysliteľnú zmes, ktorú sa oplatí počúvať. Keď si pustíš tohto 24-ročného rapera, vidíš veľký kovbojský klobúk, oslepujúce grily, šperky či náušnice a hlavne pocit sebavedomia v každom jednom rýme, ktorý vypľuje.

That Mexican OT vydal v lete 2023 LP Lonestar Luchador s wrestlingovou tematikou a estetikou, na ktorom prezentoval svoje schopnosti a lásku k rodnému Texasu. Tento rok budeš o tomto talentovanom raperovi ešte veľa počuť.

Scar Lip

Ženskú rapovú ligu reprezentuje v dnešnom článku aj ďalšia rodáčka z Bronxu, ktorá je drsnejšia ako väčšina mužských kolegov na scéne.

Sierra Lucas, ako znie civilné meno umelkyne Scar Lip, vtrhla na scénu v roku 2022 a mnohí fanúšikovia newyorského rapu ju prirovnávajú k zosnulému raperovi DMX, pričom podporu jej vyjadrili napríklad Cardi B a Busta Rhymes.

Dvadsaťtriročná raperka s poriadne podrezaným jazykom, tvrdým flowom a jedinečným hlasom nás baví vo všetkých polohách, ktoré zatiaľ ukázala, a nepochybujeme o tom, že rok 2024 bude pre ňu prelomový. Postarať by sa o to malo najmä EP Scars and Stripes, ktoré uzrie svetlo sveta v blízkom časovom horizonte.

Zatiaľ si vypočuj skladby No Statements (videoklip nižšie) alebo banger This Is New York.

YTB FATT

Ak máš rád raperov, ako sú EST Gee alebo Moneybagg Yo, potom si do svojho playlistu pridáš skladby a projekty aj od umelca, ktorý si hovorí YTB FATT a má skvelý vibe, hlas, dravosť aj cool imidž.

YTB FATT je jedným z najnovších pouličných raperov z Memphisu, ktorí sa presadili v celej krajine. Rýchlo rastúci interpret upútal pozornosť spomínaného Moneybagg Yo a po pripojení k jeho vydavateľstvu sa mu podarilo raketovo vystreliť, a to aj vďaka hitu Shot Off Gumbo.

Pre tvorbu tohto drsného poeta sú charakteristické slizké flowy, chrapľavý hlas, poriadne tvrdé bars či varovné výstrely v pozadí, vďaka čomu si získal naše srdcia. Memphis má svoje čestné miesto na rapovej mape a YTB FATT bude nielen v tomto roku robiť mestu skvelú reklamu.

BigXthaPlug

Texas má nového šerifa – BigXthaPlug. MC z Dallasu neustále vytvára prominentné skladby vďaka svojmu perfektnému čuchu pre údernú produkciu s rozpoznateľnými samplami, ktoré mu pomohli prejsť z regionálnej hviezdy na národnú senzáciu.

BigXthaPlug absolvoval v roku 2023 svoje prvé turné ako headliner, pričom predtým sa pripojil k turné Kevina Gatesa ako predskokan. Umelec má nezabudnuteľný dunivý hlas, ktorý dokáže zvládnuť akýkoľvek beat. Jeho najväčšou prednosťou je však cit pre sample – BigX je vášnivým fanúšikom R&B a našiel úspech pri samplovaní sláčikov Shuggieho Otisa v skladbe Texas, Marvina Gaye v skladbe Climate a The Whispers v skladbe Mmhmm.

Vypočuj si bombu Climate s Offsetom, a ak sa ti prejav BigXthaPlug bude páčiť, odporúčame aj épečko THE BIGGEST, ktoré vydal minulý rok. Mladý raper je už teraz najväčším menom v tomto zozname a jeho hviezda bude ešte väčšia.

Veeze

Záhadný detroitský raper je celoživotným študentom žánru a po vydaní svojho debutového albumu Ganger v júni 2023 je pripravený dostať sa medzi rapovú elitu. My sme Veezeho objavili vďaka playlistu Couple Songs of ’23, ktorý zostavil Jay-Z pre Tidal. Zakladateľa Roc Nation zaujala skladba Not a Drill.

Veeze si urobil dobré meno najmä vďaka spoluprácam s interpretmi ako Pooh Shiesty, Lil Baby, Babyface Ray či 42 Dugg, aby našiel svoju sólovú cestu v podobe úprimného rapu, ktorý sa na nič nehrá, a čím viac ho kopírujú druhí, tým väčším sa stáva.

Nie nadarmo nájdeš na spomínanom albume Ganger hviezdne obsadenie v podobe Lil Uzi Verta, Lil Yachtyho alebo Icewear Wezza.

Teezo Touchdown

Teezo Touchdown je známy jedinečným talentom a odmietaním podriadiť sa tradičným žánrom, čím si okrem iných získal pozornosť mien ako Tyler, The Creator, Travis Scott či Vince Staples, s ktorým absolvoval turné v roku 2022, a všetkým ukázal svoj potenciál.

Minulý rok vydal Teezo svoj debutový album How Do You Sleep At Night?, ktorý kombinuje prvky rapu, popu aj punku, a Drake o tomto projekte vyhlásil, že ide o „jednu z najlepších hudieb vôbec“. Poznať ho môžeš aj zo skladieb MODERN JAM, ktorú nahral s Travisom Scottom či Amen s jeho obdivovateľom Champagne Papim.

Excentrický texaský umelec, ktorý v súčasnosti zbiera milióny streamov na Spotify, oznámil, že svoj úspech maximalizuje na svojom prvom sólovom turné s príznačným názvom Spend The Night Tour. Ak jeho súčasná dráha naznačuje, aký rok ho čaká, bude to rok, ktorý sa zapíše do histórie.