dnes 11. augusta 2025 o 11:19
Čas čítania 0:47
Michaela Kedžuchová

Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku

Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Zdroj: Instagram / @separ__dms
TECH AUTÁ RAPOVÁ SCÉNA SEPAR
Separ opäť prekvapil výberom auta.

Raper Separ, známy aj svojím extravagantným vkusom na autá, sa opäť prekonal. Tentokrát sa predviedol s novým GMC, ktoré, aj keď je v nenápadnej čiernej farbe, určite zaujme značkou a masívnosťou.

View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SEPAR (@separ__dms)

K príspevku napísal: „Pre tých, čo zaujímalo, za čo som vymenil X7... GMC Yukon Denali 2025 v turbo fullečke, je to vraj prvé takéto GMC na SK, inak celkom príjemná zmena po tých Nemcoch.. samozrejme som mu doprial aj jemný custom.“

Nový GMC Yukon Denali 2025 je obrovské SUV, ktoré kričí luxus už z diaľky. Má vymakanú prednú masku, celé LED osvetlenie a masívne disky, ktoré ho robia neprehliadnuteľným aj v kolóne. Vo vnútri nechýba obrovský dotykový displej, masážne sedadlá a materiály, ktoré by si čakal skôr na luxusnej jachte než v aute.

Pod kapotou má silný motor, ktorý bez problémov potiahne aj poriadne ťažký príves, a keďže ide o verziu Denali Ultimate, výbava je úplne top. Super Cruise dovolí Separovi pustiť volant na diaľnici a nočné videnie sa postará o bezpečnosť aj po koncerte. Yukon 2025 v raperovej garáži len potvrdzuje, že ide o štýl a komfort, na ktorý si potrpí.

AUTÁ RAPOVÁ SCÉNA SEPAR
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @separ__dms
