Separ opäť prekvapil výberom auta.
Raper Separ, známy aj svojím extravagantným vkusom na autá, sa opäť prekonal. Tentokrát sa predviedol s novým GMC, ktoré, aj keď je v nenápadnej čiernej farbe, určite zaujme značkou a masívnosťou.
K príspevku napísal: „Pre tých, čo zaujímalo, za čo som vymenil X7... GMC Yukon Denali 2025 v turbo fullečke, je to vraj prvé takéto GMC na SK, inak celkom príjemná zmena po tých Nemcoch.. samozrejme som mu doprial aj jemný custom.“
Nový GMC Yukon Denali 2025 je obrovské SUV, ktoré kričí luxus už z diaľky. Má vymakanú prednú masku, celé LED osvetlenie a masívne disky, ktoré ho robia neprehliadnuteľným aj v kolóne. Vo vnútri nechýba obrovský dotykový displej, masážne sedadlá a materiály, ktoré by si čakal skôr na luxusnej jachte než v aute.
Pod kapotou má silný motor, ktorý bez problémov potiahne aj poriadne ťažký príves, a keďže ide o verziu Denali Ultimate, výbava je úplne top. Super Cruise dovolí Separovi pustiť volant na diaľnici a nočné videnie sa postará o bezpečnosť aj po koncerte. Yukon 2025 v raperovej garáži len potvrdzuje, že ide o štýl a komfort, na ktorý si potrpí.