KVÍZ: Ktorý bol prvý album Travisa Scotta či Drakea? Priraď názvy debutov k správnym interpretom

Ktorý raper je autorom albumu s názvom Thank Me Later?

Vysvetlenie

Drake vydal svoj debutový sólový album Thank Me Later v roku 2010 pod vydavateľstvom Universal. Album, ktorý obsahuje skladby Over, Miss Me alebo Best I Ever Had, ihneď obsadil prvé miesto v rebríčku Billboard 200 a RIAA mu udelila 4× platinovú platňu za štyri milióny predaných kópií v USA.