dnes 13. augusta 2025 o 18:00
Čas čítania 0:14
Petra Nižnanská

Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?

Tentokrát sme s foodblogerom Čojem prelustrovali viac aj menej známe palacinkárne v Bratislave, aby sme našli, kde sa oplatí zájsť na sladkú bodku.

V našom pátraní sme nevynechali klasické prevádzky ako Lacinka či Pán Cakes. Odporúčiť sme si však nechali aj ďalšie tri miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.

Poradili nám naši kolegovia a viacero podnikov "zabili". V piatich prevádzkach sme ochutnali slané aj sladké varianty, prečítali recenzie a zanechali vlastné hodnotenie.

Jedno nám môžeš veriť, objavili sme poklad. Sleduj preto video a nechaj sa inšpirovať.

Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
