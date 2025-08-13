Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Tentokrát sme s foodblogerom Čojem prelustrovali viac aj menej známe palacinkárne v Bratislave, aby sme našli, kde sa oplatí zájsť na sladkú bodku.
V našom pátraní sme nevynechali klasické prevádzky ako Lacinka či Pán Cakes. Odporúčiť sme si však nechali aj ďalšie tri miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.
Poradili nám naši kolegovia a viacero podnikov "zabili". V piatich prevádzkach sme ochutnali slané aj sladké varianty, prečítali recenzie a zanechali vlastné hodnotenie.
Jedno nám môžeš veriť, objavili sme poklad. Sleduj preto video a nechaj sa inšpirovať.