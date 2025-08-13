Rasťo Zvara a Karolína sa po intenzívnom vzťahu po reality šou rozhodli ísť každý svojou cestou.
Minuloročný ženích reality šou Ruža pre nevestu Rasťo Zvara a jeho vyvolená Karolína už nie sú spolu. Rasťo o ukončení vzťahu informoval na svojom Instagrame, kde napísal aj srdcervúci post.
„V živote sa všetko deje pre niečo. Nám to s Karolínou, bohužiaľ, nevyšlo, napriek tomu, že sme sa obaja snažili. Som vďačný za každý jeden moment s ňou a za to, že sme sa spoznali. Je to pre mňa úžasná žena a myslím, že sme si navzájom toho odovzdali veľmi veľa. To, čo sme zažili počas show a po nej, vieme pochopiť asi iba my dvaja,“ zveril sa fanúšikom 33-ročný ženích.
Rasťo ďalej priznal, že vzťahy sú komplikované a náročné najmä v kombinácii s vzdialenosťou, tlakom zvonka a inými okolnosťami: „Bolo to krásne a skutočné. Ako z filmu, na ktorý nikdy nezabudnem. Zem sa však točí ďalej a my pokračujeme na našich cestách, len oddelene. Všetko len to najlepšie, Karolína. Ďakujem ti.“