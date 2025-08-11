Počas koncertu zo série Up All Night: Live in 2025, predstaveného v Almaty, sa Jennifer Lopez postavila tvárou v tvár nielen publiku, ale aj úplne nečakanému hosťovi - veľkému hmyzu, ktorý sa jej vyšplhal až na krk.
Kým sa speváčke hmyz, pravdepodobne svrček, šplhal na krk, pokračovala v speve bez jediného zaváhania. Vzápätí ho bez straty rytmu elegantne zmietla z vlastného ramena a odhodila stranou. Následne s úsmevom doplnila: „Len ma šteklil.“
Video z momentu sa okamžite rozšírilo na sociálnych médiách prostredníctvom jej fanúšikovských účtov s vtipnými komentármi ako: „Zvrat v deji: @JLo práve začala so skúškami filmu Kiss of the Cricket Woman... na pódiu... v reálnom čase.“ Ide tak o slovnú hru s filmom Kiss of the Spider Woman.
JLo dokáže aj tie najneočakávanejšie situácie povýšiť na ikonické momenty - podobne ako pred niekoľkými týždňami v Poľsku, keď jej spadla sukňa počas výkonu a ona s noblesou pokračovala, dokonca vtipne pripomenula: „Tak teraz som tu v spodnej bielizni.“