Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. augusta 2025 o 15:26
Čas čítania 0:51
Zdenka Hvolková

V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo

V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo
Zdroj: Instagram / USA Today, Reuters
ZAUJÍMAVOSTI DOMÁCE ZVIERATÁ PES SÚŤAŽ
Kým niektorí sa možno pohoršujú nad názvom súťaže, organizátori tvrdia, že ide o oslavu jedinečnosti a šarmu mimo bežných štandardov krásy.

Tohtoročný titul Najškaredší pes sveta si z kalifornského Sonoma County Fair odniesla Petunia. Ide o kríženca francúzskeho buldočka, ktorý svojím zjavom a osobnosťou očaril porotu aj publikum.

Petunia sa počas víkendového finále suverénne predviedla na červenom koberci a dokázala, že škaredosť môže byť novým synonymom pre výnimočnosť. Za svoje prvenstvo získala nielen titul, ale aj peňažnú výhru 5 000 dolárov (približne 4 280 eur). Napriek nelahodivému prívlastku si však získala obrovské množstvo obdivu a lásky zo strany z celého sveta.

Hoci názov súťaže môže znieť drsne, podujatie má hlbší zmysel - upozorňuje na dôležitosť adopcie psíkov, ktorí nemusia spĺňať bežné estetické normy, no majú veľké srdce a zaslúžia si domov. Mnohí z finalistov, vrátane Petunie, majú za sebou ťažké životné príbehy, ktoré len podčiarkujú ich výnimočnosť.

Petunia bude mať tiež tú česť objaviť sa na limitovanej edícii plechoviek piva Mug Root Beer, sponzora súťaže, a objaví sa v pondelok 11. augusta v relácii Today, uvádza The New York Times.

najškaredší psi na svete najškaredší psi na svete najškaredší psi na svete najškaredší psi na svete
Zobraziť galériu
(4)

Buldog porazil 10 silných konkurentov, medzi nimi aj 8-ročného čínskeho chochlatého psa Little Prince Wonder a 13-ročnú čivavu Nezumi.

Náhľadový obrázok: Instagram / USA Today, Reuters
