Letná sezóna je v plnom prúde a mnohí z nás už plánujú výlety, víkendové pobyty či dlhšie dovolenky. A čo naši štvornohí parťáci? Zobrať ich so sebou, alebo im dopriať pokoj doma?

Pri dôkladnom rozhodovaní by sme v prvom rade mali zvážiť, že nie každý pes je typ dovolenkára. Prvé a zároveň najdôležitejšie rozhodnutie tak prichádza ešte pred samotným balením kufrov.

„Pred cestovaním na dovolenku so psíkom si treba vždy najmä premyslieť, či je naozaj nutné s ním cestovať, a či radšej nevyužiť služby psích hotelov alebo požiadať o pomoc so strážením známych či rodinu. Sú psíky, ktoré cestujú radi, ale aj také, pre ktoré to predstavuje enormný stres,“ upozorňujú odborníci z VetLine - veterinárnej nemocnice v Bratislave.

Komik Fero Joke. Zdroj: Instagram/@ferojoke

Niektoré psy zvládajú cestovanie úplne bez problémov, užívajú si nové vône, výlety v prírode, kúpanie a spoločný čas s majiteľom. Iné však môžu reagovať stresom, nepokojom, nechutenstvom či dokonca zdravotnými ťažkosťami.

Premysli si výber destinácie

Ak patrí tvoj psík k tým „dobrodružnejším“, začni predovšetkým výberom vhodnej destinácie. Slovensko ponúka krásne možnosti - hory, jazerá aj viacero dog-friendly ubytovaní. V zahraničí sa medzi najobľúbenejšie destinácie so psom radí Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko, ktoré má hneď niekoľko psích pláží.

Ako na pohodlné a bezstarostné cestovanie

Ak sa napokon rozhodneš, že tvoj psík cestovanie zvládne, najčastejšou voľbou býva auto. Je pohodlné, máš ho pod kontrolou, môžeš sa zastaviť, kedy chceš - aj tu však platí, že cestu musíš dokonale naplánovať.

„Pri ceste autom je potrebné počítať s pravidelnými zastávkami,“ pripomína veterinár. Zároveň odporúča plánovať trasu tak, aby ste mohli zastaviť na väčších odpočívadlách, kde sa psík bezpečne vyvenčí a napije sa.

Zdroj: Unsplash/Alison Pang/volně k užití

Ak tvoj pes patrí medzi tých, ktorí sa cestovania boja alebo im býva zle, nie si v tom sám. Psia kinetóza je bežná vec. Tak ako pri ľuďoch, aj medzi našimi štvornohými priateľmi sa nájdu tí, ktorým cestovanie spôsobuje tráviace ťažkosti.

„Psíkov, ktorých cesta stresuje, je možné upokojiť rôznymi prípravkami v podobe sirupov či pást, ktoré psíka mierne utlmia. Konkrétne prípravky vám doporučí a predá váš veterinárny lekár,“ vysvetľuje odborník. „Čo sa týka nevoľnosti pri jazde autom, veterinárny lekár vám môže predpísať tabletky proti zvracaniu vhodné pre vášho psíka. V žiadnom prípade psíkovi nepodávajte kinedril,“ varuje.

Do výbavy patrí aj psia lekárnička - mala by obsahovať napríklad probiotiká, čierne uhlie a háčiky na kliešte.

A čo ak chcem letieť?

Ak cestuješ lietadlom, buď dôkladný. Každá letecká spoločnosť má totiž iné pravidlá pre prepravu zvierat. „Sú lety, na ktoré si môžete zobrať malého psíka v prepravke do kabíny, ale prepravka musí mať presné rozmery,“ objasňuje veterinár. Väčší psi môžu poputovať do batožinového priestoru, čo je pre ne mimoriadne stresujúce.

Čo sa týka vlakov a autobusov, psík musí mať vlastný cestovný lístok a v drvivej väčšine prípadov aj náhubok. Pred cestou sa preto o pravidlách verejnej dopravy informuj, aby ťa nezaskočili obmedzenia.

Zdroj: Getty

Dokumenty, vakcinácie a špecifické požiadavky krajín

Cestovanie mimo Slovenska znamená aj povinnosť mať v poriadku všetky doklady a očkovania psa. Ich zabezpečenie je jednoduché, no musí sa vykonať v dostatočnom predstihu. Psík musí mať vystavený cestovný pas, ktorý vydáva väčšinou na počkanie každý poverený veterinárny lekár.

Pas musí obsahovať:



- platnú vakcináciu proti besnote

- číslo mikročipu

- potvrdenie zdravotného stavu - spravidla nie staršie ako 7 dní

Odborníci z VetLINE kliniky však upozorňujú, že pred cestovaním do cudzej krajiny je majiteľ psíka povinný si skontrolovať podmienky pre vstup do príslušnej krajiny. Niektoré, napríklad Nórsko, vyžadujú navyše aj ošetrenie proti echinokokóze (parazitárne ochorenie spôsobené pásomnicou) alebo kompletné vakcinácie proti ďalším infekčným ochoreniam.

„Iné krajiny, ako napríklad UAE alebo Japonsko, môžu vyžadovať titračný test protilátok proti besnote - teda nie len samotnú vakcináciu, ale aj krvný test, že daná vakcinácia bola efektívna. Čakacia doba na výsledok tohto testu býva minimálne 4 týždne, keďže sa robí v externom národnom laboratóriu, treba na to teda myslieť dlho pred termínom dovolenky,“ vysvetľuje odborník.

Maltézsky psík. Zdroj: Unsplash/dole777 Hire



Zodpovedne a s rešpektom

Cestovanie so psíkom znamená aj zodpovednosť. Aj keď si na dovolenke, zbieraj exkrementy, rešpektuj miestne pravidlá a nevstupuj so psom tam, kde to nie je povolené. Nie každý turista je milovník zvierat a aj pre psíkov samotných je dôležité zachovať rutinu, pokoj a istotu.

Ak sa spoločne chystáte do prírody, maj psíka na vôdzke - nielen kvôli zákonu, ale aj kvôli divokej zveri či ochrane iných návštevníkov. V mestách zas pozor na asfalt a horúce chodníky, labky sa totiž môžu rýchlo spáliť. Pre tento problém existujú rôzne krémy, ktoré psie vankúšiky na labkách dokážu zjemniť a dostatočne hydratovať.

Zdroj: Pixabay/volně k užití



Letná dovolenka so psom vie byť nezabudnuteľným zážitkom. Ak to celé uchopíš zodpovedne a s ohľadom na pohodu svojho parťáka, čakajú vás spoločné dobrodružstvá, ktoré budú stáť za to.