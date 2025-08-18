Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
Trafíš správne aspoň polovicu otázok?
Ak máš ako-taký všeobecný prehľad, tak odpovedať na niekoľko otázok o našom hlavnom meste by nemalo byť problematické, však? Pripravili sme niekoľko náročnejších otázok, ktoré preveria tvoje znalosti najmä o známych pamiatkach, historických zaujímavostiach alebo geografických faktoch. Sme zvedaví, či sa ti podarí vyplniť kvíz na 100 %.
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Zdroj:
Unsplash / Kenny
110
Na zahriatie začneme zľahka. Koľko mestských častí má Bratislava?
15
17
20
23
Vysvetlenie
Bratislava sa delí na 5 okresov a tie pozostávajú z 17 mestských častí: Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.
Zdroj:
Unsplash / Martin Katler
210
V ktorej mestskej časti sa nachádza najvyšší prirodzený bod nad morom?
Devínska Nová Ves
Lamač
Rača
Dúbravka
Vysvetlenie
Devínska Kobyla s výškou 514 m n. m. je najvyšším bodom Bratislavy a leží v katastri mestskej časti Devínska Nová Ves.
Zdroj:
Wikimedia Commons / Hiroki Ogawa
310
V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným a korunovačným mestom Uhorska. V Dóme sv. Martina bolo dokopy korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek, pričom všetci boli z rodu Habsburgovcov. Ktorý panovník bol korunovaný v Dóme sv. Martina ako prvý?
Leopold I.
Maximilián II.
Mária Terézia
Karol VI.
Vysvetlenie
Maximilián II. bol korunovaný 8. septembra 1563 v Dóme sv. Martina v Bratislave ako prvý uhorský kráľ korunovaný v tomto chráme.
Zdroj:
Unsplash / Lukáš Kulla
410
Ako sa volala známa bratislavská štvrť, ktorú zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP?
Zuckermandel
Kopčany
Blumentál
Vydrica
Vysvetlenie
Kvôli výstavbe Mostu SNP zbúrali historické domy bratislavského podhradia, vrátane Vydrice a najväčšej neologickej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave.
Zdroj:
Unsplash / Michael Pointner
510
Ktorá časť Bratislavského hradu je jeho najstaršou zachovanou časťou?
Korunná veža
Južná veža
Severozápadná veža
Východná veža
Vysvetlenie
Bratislavský hrad v skutočnosti nemá 4 veže ale iba jednu, Korunnú vežu, ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane. Ostatné vežičky sú len pristavané na streche Hradného paláca. Korunná veža je zároveň najstaršou zachovanou časťou hradu. Bola postavená v 13. stor. ako obranná veža staršieho hradu. V rámci návštevy múzea môžeš vyjsť až na jej vrchol.
Zdroj:
Unsplash / Raymond Petrik
610
Ktorý kostol v Bratislave je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v Starom Meste?
Ktorá bratislavská brána je jedinou zachovanou z pôvodného mestského opevnenia zo 14. storočia?
Laurinská brána
Rybárska brána
Vydrická brána
Michalská brána
Vysvetlenie
Jediná zachovaná brána mestského opevnenia zo 14. storočia je Michalská brána. Dnes je sídlom Múzea zbraní.
Zdroj:
Flickr / Jorge Franganillo
810
Táto ulica je považovaná za najužšiu v meste, pričom jej šírka v niektorých miestach presahuje len jeden meter. V dome číslo 7 údajne býval kedysi mestský kat. Tipneš si názov tejto ulice?
Baštová ulica
Kapitulská ulica
Židovská ulica
Michalská ulica
Vysvetlenie
Za najužšiu ulicu v Bratislave je považovaná Baštová ulica.
Zdroj:
Unsplash / Martin Katler
910
Ktorý bratislavský park je považovaný za najstarší verejný park v strednej Európe?
Horský park
Sad Janka Kráľa
Medická záhrada
Železná studnička
Vysvetlenie
Sad Janka Kráľa je najstarší verejný park v strednej Európe, dokonca ide o jeden z najstarších verejných parkov vôbec.
Zdroj:
Wikimedia Commons / Pavol Poljak
1010
Ignác Lamár bol neodmysliteľnou súčasťou bratislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Ľudia ho poznali usmievavého a vždy pekne oblečeného človeka. Jeho sochu môžeš vidieť v uliciach mesta. Vieš, ktorá socha ho zobrazuje?
Schöne Náci
Čumil
Napoleonov vojak
Paparazzi
Vysvetlenie
Ignáca Lamára zobrazuje Schöne Náci.
