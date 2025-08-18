Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 18. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 0:56
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich

KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Zdroj: Unsplash / Nejc Soklič
ZAUJÍMAVOSTI BRATISLAVA KVÍZ
Trafíš správne aspoň polovicu otázok?

Ak máš ako-taký všeobecný prehľad, tak odpovedať na niekoľko otázok o našom hlavnom meste by nemalo byť problematické, však? Pripravili sme niekoľko náročnejších otázok, ktoré preveria tvoje znalosti najmä o známych pamiatkach, historických zaujímavostiach alebo geografických faktoch. Sme zvedaví, či sa ti podarí vyplniť kvíz na 100 %.

Jeden užitočný fakt ti prezradíme už teraz – vedel*a si, že na kúpu MHD lístka alebo vyhľadanie odchodov spojov v Bratislave môžeš využiť aj apku ČSOB SmartBanking? Priamo v aplikácii si môžeš kúpiť aj parkovanie, lístky na vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov.

A to nie je všetko. Ak si teraz otvoríš Smart účet v ČSOB online cez náš web, získaš k nemu predplatné Refresher+ na 6 mesiacov a môžeš získať navyše aj bonus vo výške 30 €. Otvorenie aj vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €. Tento balík sa volá ČSOB Smart predplatné. Bonus vo výške 30 € získaš po otvorení účtu a po prihlásení do apky ČSOB SmartBanking.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Navyše získaš prístup k exkluzívnym benefitom, ktoré pravidelne obmieňame.

📲 Otvorenie účtu je naozaj jednoduché. Stačí kliknúť na tento odkaz a urobiť pár klikov na tvojom smartfóne. Pre istotu sme celý postup zhrnuli aj v prehľadnom článku
otvor si účet

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.

Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Na zahriatie začneme zľahka. Koľko mestských častí má Bratislava?
Zdroj: Unsplash / Kenny
1 10
Na zahriatie začneme zľahka. Koľko mestských častí má Bratislava?
15
17
20
23
Vysvetlenie
Bratislava sa delí na 5 okresov a tie pozostávajú z 17 mestských častí: Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.
V ktorej mestskej časti sa nachádza najvyšší prirodzený bod nad morom?
Zdroj: Unsplash / Martin Katler
2 10
V ktorej mestskej časti sa nachádza najvyšší prirodzený bod nad morom?
Devínska Nová Ves
Lamač
Rača
Dúbravka
Vysvetlenie
Devínska Kobyla s výškou 514 m n. m. je najvyšším bodom Bratislavy a leží v katastri mestskej časti Devínska Nová Ves.
V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným a korunovačným mestom Uhorska. V Dóme sv. Martina bolo dokopy korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek, pričom všetci boli z rodu Habsburgovcov.&nbsp;Ktorý panovník bol korunovaný v Dóme sv. Martina ako prvý?
Zdroj: Wikimedia Commons / Hiroki Ogawa
3 10
V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným a korunovačným mestom Uhorska. V Dóme sv. Martina bolo dokopy korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek, pričom všetci boli z rodu Habsburgovcov. Ktorý panovník bol korunovaný v Dóme sv. Martina ako prvý?
Leopold I.
Maximilián II.
Mária Terézia
Karol VI.
Vysvetlenie
Maximilián II. bol korunovaný 8. septembra 1563 v Dóme sv. Martina v Bratislave ako prvý uhorský kráľ korunovaný v tomto chráme.
Ako sa volala známa bratislavská štvrť, ktorú zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP?
Zdroj: Unsplash / Lukáš Kulla
4 10
Ako sa volala známa bratislavská štvrť, ktorú zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP?
Zuckermandel
Kopčany
Blumentál
Vydrica
Vysvetlenie
Kvôli výstavbe Mostu SNP zbúrali historické domy bratislavského podhradia, vrátane Vydrice a najväčšej neologickej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave.
Ktorá časť Bratislavského hradu je jeho najstaršou zachovanou časťou?
Zdroj: Unsplash / Michael Pointner
5 10
Ktorá časť Bratislavského hradu je jeho najstaršou zachovanou časťou?
Korunná veža
Južná veža
Severozápadná veža
Východná veža
Vysvetlenie
Bratislavský hrad v skutočnosti nemá 4 veže ale iba jednu, Korunnú vežu, ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane. Ostatné vežičky sú len pristavané na streche Hradného paláca. Korunná veža je zároveň najstaršou zachovanou časťou hradu. Bola postavená v 13. stor. ako obranná veža staršieho hradu. V rámci návštevy múzea môžeš vyjsť až na jej vrchol.
Ktorý kostol v Bratislave je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v Starom Meste?
Zdroj: Unsplash / Raymond Petrik
6 10
Ktorý kostol v Bratislave je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v Starom Meste?
Dóm sv. Martina
Františkánsky kostol
Kostol sv. Alžbety
Klariský kostol
Vysvetlenie
Františkánsky kostol Zvestovania Pána je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v historickom centre mesta.
Ktorá bratislavská brána je jedinou zachovanou z pôvodného mestského opevnenia zo 14. storočia?
Zdroj: Unsplash / Robin Ulrich
7 10
Ktorá bratislavská brána je jedinou zachovanou z pôvodného mestského opevnenia zo 14. storočia?
Laurinská brána
Rybárska brána
Vydrická brána
Michalská brána
Vysvetlenie
Jediná zachovaná brána mestského opevnenia zo 14. storočia je Michalská brána. Dnes je sídlom Múzea zbraní.
Táto ulica je považovaná za najužšiu v meste, pričom jej šírka v niektorých miestach presahuje len jeden meter. V dome číslo 7 údajne býval kedysi mestský&nbsp;kat. Tipneš si názov tejto ulice?
Zdroj: Flickr / Jorge Franganillo
8 10
Táto ulica je považovaná za najužšiu v meste, pričom jej šírka v niektorých miestach presahuje len jeden meter. V dome číslo 7 údajne býval kedysi mestský kat. Tipneš si názov tejto ulice?
Baštová ulica
Kapitulská ulica
Židovská ulica
Michalská ulica
Vysvetlenie
Za najužšiu ulicu v Bratislave je považovaná Baštová ulica.
Ktorý bratislavský park je považovaný za najstarší verejný park v strednej Európe?
Zdroj: Unsplash / Martin Katler
9 10
Ktorý bratislavský park je považovaný za najstarší verejný park v strednej Európe?
Horský park
Sad Janka Kráľa
Medická záhrada
Železná studnička
Vysvetlenie
Sad Janka Kráľa je najstarší verejný park v strednej Európe, dokonca ide o jeden z najstarších verejných parkov vôbec.
Ignác Lamár bol neodmysliteľnou súčasťou bratislavských&nbsp;ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Ľudia ho poznali usmievavého a vždy pekne oblečeného človeka. Jeho sochu môžeš vidieť v uliciach mesta. Vieš, ktorá socha ho zobrazuje?
Zdroj: Wikimedia Commons / Pavol Poljak
10 10
Ignác Lamár bol neodmysliteľnou súčasťou bratislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Ľudia ho poznali usmievavého a vždy pekne oblečeného človeka. Jeho sochu môžeš vidieť v uliciach mesta. Vieš, ktorá socha ho zobrazuje?
Schöne Náci
Čumil
Napoleonov vojak
Paparazzi
Vysvetlenie
Ignáca Lamára zobrazuje Schöne Náci.
Vyhodnotiť kvíz
Náhľadový obrázok: Unsplash / Martin Katler, Kenny
