dnes 21. augusta 2025 o 14:56
Čas čítania 0:51
Sofia Angušová

Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku

Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku
Zdroj: X /@LauraCunei
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVNÝ RUCH GASTROPRIEMYSEL
Žene naúčtovali v španielskej reštaurácii 12 eur len za to, že jej pri stole pripevnili držiak na kabelku.

Nečakaný zážitok z večere na Ibize vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach. Žena si chcela užiť večeru v reštaurácii, no zostala po nej negatívne prekvapená.

Na účtenke si totiž všimla 12-eurový príplatok za skutočne bizarnú vec. Reštaurácia jej naúčtovala takúto sumu len za to, že jej pri stole pripevnili držiak na kabelku, píše portál El Espanol.

Ženu situácia rozhorčila, a preto sa rozhodla o celý incident podeliť a pridať fotku bločku na sociálnu sieť X, aby zistila, či to je vôbec legálne.

Zaujímavé je aj to, že čašníčka na ňu naliehala, a preto najskôr ponuku odmietla, no po opakovanom naliehaní nakoniec súhlasila.

Prípad si všimlo aj španielske združenie na ochranu spotrebiteľov FACUA, ktoré upozornilo, že takéto praktiky sú v rozpore so zákonom. Celou situáciou sa už zaoberajú úrady.

K celému sa vyjadrila aj samotná reštaurácia, ktorá to však označila za omyl. Podľa ich slov sa suma na účtenke objavila nedopatrením a v skutočnosti ide o internú poznámku alebo zálohu. Ak by si zákazník držiak zobral domov, reštaurácia by si poplatok ponechala.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
