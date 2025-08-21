Žene naúčtovali v španielskej reštaurácii 12 eur len za to, že jej pri stole pripevnili držiak na kabelku.
Nečakaný zážitok z večere na Ibize vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach. Žena si chcela užiť večeru v reštaurácii, no zostala po nej negatívne prekvapená.
Na účtenke si totiž všimla 12-eurový príplatok za skutočne bizarnú vec. Reštaurácia jej naúčtovala takúto sumu len za to, že jej pri stole pripevnili držiak na kabelku, píše portál El Espanol.
Ženu situácia rozhorčila, a preto sa rozhodla o celý incident podeliť a pridať fotku bločku na sociálnu sieť X, aby zistila, či to je vôbec legálne.
La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos.— laU (@LauraCunei) August 12, 2025
Nuestra sorpresa al ver la cuenta...
¿Es normal @soycamarero?
¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza pic.twitter.com/vsLNRsdQDN
Zaujímavé je aj to, že čašníčka na ňu naliehala, a preto najskôr ponuku odmietla, no po opakovanom naliehaní nakoniec súhlasila.
Prípad si všimlo aj španielske združenie na ochranu spotrebiteľov FACUA, ktoré upozornilo, že takéto praktiky sú v rozpore so zákonom. Celou situáciou sa už zaoberajú úrady.
K celému sa vyjadrila aj samotná reštaurácia, ktorá to však označila za omyl. Podľa ich slov sa suma na účtenke objavila nedopatrením a v skutočnosti ide o internú poznámku alebo zálohu. Ak by si zákazník držiak zobral domov, reštaurácia by si poplatok ponechala.