Odmietol chemoterapiu a verejne ponúkol svoje telo na výskum a prevenciu choroby, ktorú mu diagnostikovali. Robert nechce, aby iní zažívali niečo podobné, ako on a preto urobil odvážne rozhodnutie. Dnes má možno nádej na záchranu.
Pred pol rokom diagnostikovali 24-ročnému Robertovi Szaniszlóovi z Rožňavy nebezpečnú diagnózu – lekári mu potvrdili veľmi vzácny a agresívny nádor mozgu s názvom difúzny stredočiarový glióm. Ide o ochorenie, ktoré je na Slovensku považované za nevyliečiteľné a neoperovateľné. Liečba, ktorá je v takýchto prípadoch bežná (chemoterapia a rádioterapia), dokáže rast nádoru spomaliť, no pacientom zvyčajne predĺži život len o pár mesiacov, s prognózou prežívania asi tri roky.
Róbert sa rozhodol, že namiesto umelého predlžovania utrpenia, chce ísť inou cestou. Hľadať peniaze na liečbu, ktorá by ho aj tak nevyliečila odmietol a ponúkol svoje dáta a celý priebeh svojej choroby pre výskum. Na Instagrame vyzval ľudí, aby ho skúsili spojiť s vedcami, ktorí sa venujú inovatívnym metódam, ako je napríklad imunoterapia (CAR T-cell).
Na jeho slová reagovali desiatky ľudí, ktorí ho spojili s poprednými odborníkmi. Aj vďaka nim je dnes o krok bližšie k riešeniu svojho zdravotného problému a dokonca existuje nádej, že jeho nádor bude možné operovať.
Svojim príbehom a dátami sa rozhodol pomôcť posunúť výskum tohto ochorenia vpred, aby v budúcnosti už žiadni iní pacienti nemuseli prechádzať tým, čo prežíva on. Navyše má Róbert za sebou aj operáciu hlavy. Pôvodne mal bypass z tylovej oblasti do brucha, no kvôli zápalu mu ho museli vymeniť a teraz ho má z čelovej časti.
Pamätáš si moment a tvoje pocity, keď si sa prvýkrát dozvedel, že máš problém s centrálnou nervovou sústavou? Ako si sa cítil? Pamätám si to presne. Sedel som na urgente v nemocnici, keď prišla lekárka a oznámila mi, že našli niečo, čo by tam nemalo byť. Vtedy sa mi nahrnula krv do hlavy, no moja prvá reakcia bola, priam až, bol by som povedal, s kľudom Angličana: „Bude to v poriadku.“ Bola to aj psychická obrana mojej mysle, no zároveň som bol celý život nastavený tak, že sa s osudom netreba biť.
