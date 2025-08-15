Vyšehrad Dvje sa na Netflixe objavil štyri mesiace po svojej premiére. Do kín si ho prišlo pozrieť viac ako 450-tisíc divákov.
Legendárny futbalista Július Lavický alias Lavi sa opäť vracia na scénu a prichádza s ešte väčšou dávkou nekorektného humoru a prešľapov v osobnom živote aj na ihrisku. Na veľké prekvapenie všetkých získa angažmán v Anglicku, ale nebol by to Lavi, keby sa od začiatku niečo nepokazilo.
Hneď jeho let sa skončí úplným fiaskom a jeho jazykové znalosti mu v novom pôsobisku veľa úspechov neprinesú. Preto sa rýchlo vracia do rodnej krajiny, nie však do FC Slavoj Vyšehrad, padá totiž do dedinského FK Smrkov. A tam sa to práve začína.
Najväčší český hit roka
Filmu sa komerčne veľmi darilo, do kín naň prišlo viac ako 450 000 divákov a diváčok, zarobil takmer 90 miliónov českých korún (3 676 680 eur) a stal sa zatiaľ najúspešnejším českým filmom roka. Dokonca ani zahraničná F1 s Bradom Pittom sa naň nechytala. Treba však dodať, že jej výrazne pomohol prvý diel Vyšehrad: Fylm, ktorý pred tromi rokmi videlo takmer 700 000 divákov.
V sledovanosti však na tom bol horšie, na ČSFD získal len 53 percent. Na druhej strane spomínaný Řezníkov film Na plech získal 65 percent, ale mal menšiu sledovanosť ako Vyšehrad, s 286 000 divákmi a diváčkami.
V pokračovaní Vyšehradu sa môžete opäť tešiť na Jakuba Štáfka v hlavnej úlohe, ďalej Jakuba Prachařa, Lukáša Vaculíka, Šárku Krausovú, Ondřeja Pavelku a ďalších.