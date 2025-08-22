Kategórie
dnes 22. augusta 2025 o 9:48
Čas čítania 0:45
Hana Divišová

Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video

Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha
OSOBNOSTI LOVE ISLAND SLOVENSKO
Neznámy muž ho mal opakovane provokovať a napadnúť, konflikt vyústil až do bitky.

Bývalý účastník šou Love Island, Adam Štrba, sa na Instagrame podelil o nepríjemný zážitok z bratislavských ulíc. Vo svojich stories opísal, že ho v stredu večer napadol neznámy muž, ktorý ho mal provokovať a opakovane vyhľadávať konflikt. Adam si z potýčky odniesol doráňanú tvár.

Celé sa to začalo v podniku Alchymista, kde naňho mal muž začať pokrikovať na toaletách. Druhýkrát na seba narazili pred iným podnikom. „V momente, keď som sa rozhodol odísť, dal mi facku a vtedy som si povedal, že idem radšej preč. Chalan chcel mať asi natočené, ako sa so mnou bije,“ zhodnotil situáciu.

adamstrba
Zdroj: Instagram/@adamstrba


Tretie stretnutie už vyústilo do bitky, pri ktorej Adam utrpel zranenia na nose a čele. Po incidente odišiel osloviť policajtov, no muž medzičasom utiekol. „Policajti mi bez identity muža nevedeli pomôcť,“ vysvetlil Adam vo svojom príbehu na Instagrame.

Instagram/@adamstrba
Zdroj: Instagram/@adamstrba
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@adamstrba
