Neznámy muž ho mal opakovane provokovať a napadnúť, konflikt vyústil až do bitky.
Bývalý účastník šou Love Island, Adam Štrba, sa na Instagrame podelil o nepríjemný zážitok z bratislavských ulíc. Vo svojich stories opísal, že ho v stredu večer napadol neznámy muž, ktorý ho mal provokovať a opakovane vyhľadávať konflikt. Adam si z potýčky odniesol doráňanú tvár.
Celé sa to začalo v podniku Alchymista, kde naňho mal muž začať pokrikovať na toaletách. Druhýkrát na seba narazili pred iným podnikom. „V momente, keď som sa rozhodol odísť, dal mi facku a vtedy som si povedal, že idem radšej preč. Chalan chcel mať asi natočené, ako sa so mnou bije,“ zhodnotil situáciu.
Tretie stretnutie už vyústilo do bitky, pri ktorej Adam utrpel zranenia na nose a čele. Po incidente odišiel osloviť policajtov, no muž medzičasom utiekol. „Policajti mi bez identity muža nevedeli pomôcť,“ vysvetlil Adam vo svojom príbehu na Instagrame.
Posledný stret sa odohral vtedy, keď mu neznámy muž vytrhol z ruky mobil. Adam na Instagrame zdieľal aj video, na ktorom je vidieť, ako sa útočník pred privolanými policajtmi tvári, že mu ublížil práve on. Celú situáciu Adam zdieľal so svojimi followermi, aby si na muža dávali pozor a vyhýbali sa mu.