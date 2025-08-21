Kategórie
dnes 21. augusta 2025 o 18:55
Čas čítania 2:18
Michaela Kedžuchová

Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné

Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi
ZAUJÍMAVOSTI CHAT GPT GOOGLE UMELÁ INTELIGENCIA VYSOKÁ ŠKOLA
Bývalý šéf AI z Googlu tvrdí, že štúdium práva a medicíny je strata času – kým dokončíš školu, AI ťa dobehne.

Absolventi Gen Z majú problém nájsť si prácu. Ale podľa Jada Tarifiho, zakladateľa prvého generatívneho AI tímu v Google, doktorát nie je riešením – študenti by tak mohli len „zahodiť“ roky svojho života, pretože technológia napreduje príliš rýchlo.

Medzitým šéf OpenAI Sam Altman tvrdí, že ChatGPT už dokáže pracovať na úrovni odborníkov s PhD, aj Bill Gates priznáva, že rýchlosť vývoja AI ho prekvapuje.

Keďže bakalárske tituly už často neprinášajú dostatočnú návratnosť kvôli nástupu AI, mnohí mladí ľudia sa obracajú na ďalšie vzdelanie, aby získali lukratívne pracovné miesta so mzdou nad 170-tisíc eur (v Amerike nad 200-tisíc dolárov). No podľa bývalého lídra z Googlu by si Gen Z mala dobre rozmyslieť, či sa pustiť do PhD – aj doktoráty totiž môžu strácať svoju hodnotu.

„Kým dokončíš PhD, AI už tu nebude taká, ako ju poznáme dnes. Dokonca aj veci ako použitie AI v robotike budú do tej doby vyriešené,“ povedal Tarifi pre Business Insider.

Sám Tarifi získal doktorát z AI v roku 2012, keď táto téma ešte nebola v centre pozornosti. Dnes, ako 42-ročný, však tvrdí, že by bolo lepšie venovať sa niečomu špecifickejšiemu - napríklad AI pre biológiu. 

Systém vyššieho vzdelávania, ako ho poznáme, je na pokraji zastarania... v budúcnosti nebude rozhodovať počet titulov, ale schopnosť nadväzovať hlboké vzťahy, vlastná iniciatíva, emočné povedomie a silné ľudské väzby.“

Odporúča mladým sústrediť sa na dve veci: umenie budovať skutočné medziľudské vzťahy a vnútorný rozvoj – teda schopnosť spoznať sám seba.

Študenti. Ilustračné foto.
Študenti. Ilustračné foto. Zdroj: Trnavská univerzita

Varovanie pre vzdelávací systém: AI mení pravidlá hry

Podľa Tarifiho už ani štúdium medicíny alebo práva nemusí byť pre ambicióznu generáciu Z výhodné. Trvá totiž príliš dlho – a AI sa medzitým posunie tak ďaleko, že roky strávené štúdiom môžu byť zbytočné.

Tarifi nie je jediný z technologického sektora, kto tvrdí, že vysoké školstvo nestíha držať krok s AI. Mnohí lídri v technológiách upozorňujú na to, že vysoké náklady na vzdelanie v kombinácii so zastaraným obsahom tvoria nebezpečný mix pre budúcnosť pracovnej sily.

„Nie som si istý, či vysoké školy dnes pripravujú ľudí na to, čo potrebujú vedieť pre dnešné zamestnania,“ povedal Mark Zuckerberg v apríli v podcaste This Past Weekend s Theom Vonom. „Dlh študentov je obrovský problém.“

„Dlho bolo tabu povedať: ‚Možno nie každý musí ísť na vysokú školu,‘ no dnes sa zdá, že ľudia sa k tomuto názoru prikláňajú viac než pred desiatimi rokmi,“ dodal Zuckerberg.


GPT-5 ako náhrada doktora?

Šéf OpenAI Sam Altman nedávno vyhlásil, že najnovší model AI (GPT-5) už dokáže pracovať ako PhD odborník v akejkoľvek oblasti.

„GPT-5 pôsobí ako doktorand – vie sa rozprávať o čomkoľvek na úrovni PhD odborníka,“ povedal Altman tento mesiac. „Niečo ako GPT-5 by bolo v minulosti úplne nepredstaviteľné.“

chat gpt opean ai
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi

Doktoráty v AI sa stále oplatia – zatiaľ

Pre tých, ktorí už doktorát v oblasti AI študujú, zostáva súkromný sektor lákavou možnosťou. V roku 2023 išlo až 70 % absolventov PhD v AI priamo do firiem – čo je výrazný nárast oproti len 20 % spred dvadsiatich rokov, uvádza MIT.

Tento trend však vyvoláva obavy z tzv. „odlivu mozgov“, keď veľa špičkových odborníkov uprednostňuje prácu v súkromnom sektore pred akademickou kariérou, čím sa oslabuje budúce vzdelávanie.

Henry Hoffmann, predseda katedry informatiky na University of Chicago, pre Fortune uviedol, že jeho doktorandi boli už dlho terčom náboru, no dnes sa im ponúkajú oveľa vyššie platy. Jeden študent bez akýchkoľvek pracovných skúseností nedávno ukončil štúdium, aby prijal ponuku „vysoko v šesťciferných číslach“ od spoločnosti ByteDance.

„Keď si môžu študenti nájsť takúto prácu už počas štúdia, nie je dôvod ich nútiť, aby pokračovali ďalej,“ dodal Hoffmann.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Unsplash/Emiliano Vittoriosi
