KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu

Rozpoznávať obsah vytvorený AI je čoraz ťažšie a ťažšie.
Možno to poznáš: Mama ti pošle video mačky, ktorá robí gymnastické premety, kamarát ti zase ukáže fotografiu peknej ženy s ktorou sa matchol a babka nechápe, ako sa objavil mamut v jej rodnej dedine. Je tu malý háčik – tie fotky a videá nie sú skutočné.
Umelá inteligencia je súčasťou nielen kreatívcov a IT-čkárov, ale s jej obsahom sa stretávajú dennodenne na sociálnych sieťach bežní ľudia. Vďaka AI môžeme vytvoriť umelecké diela, reklamy, memes a bizarné videá, ktoré zaujmú mnoho ľudí. Problém nastane vtedy, keď sa funkcie umelej inteligencie zneužijú na zlé účely a nejeden Slovák kvôli tomu naletí na rôzne podvody.
Digitálna platobná sieť Visa priniesla znepokojivé štatistiky: Ľudia, ktorí si obsah generovaný umelou inteligenciou mýlia s originálnym, sú viac ako päťkrát náchylnejší stať sa terčom podvodu a jeho obeťou ako tí, ktorí ho vedia rozpoznať (53 % oproti 10 %). Dvaja z piatich Slovákov (41 %) zase nie sú veľmi presvedčení o svojej schopnosti rozpoznať obsah generovaný umelou inteligenciou.
Visa preto spúšťa celoeurópsku kampaň Kyberbezpečnosť & AI, ktorá má za cieľ posilniť dôveru v online nákupy a naučiť ľudí, ako sa nenechať nachytať – najmä v období Black Friday, keď je internet plný superponúk a falošných reklám.
Kampaňou chce ukázať, ako ľahko sa môžeš stať obeťou podvodu, ak konáš pod tlakom emócií alebo naliehavosti, a ako sa tomu môžeš vyhnúť vďaka jednoduchým tipom:
Zastav sa: Darčeky zadarmo, obrovské zľavy či časovo obmedzené ponuky? Aj to môže byť lákadlo podvodných stránok.
Over odosielateľa – nielen profil: Správa od kamoša, influencera alebo organizácie, v ktorej ťa žiadajú o peniaze alebo osobné údaje? Nepredpokladaj, že je legitímna.
Zostaň v bezpečí a nahlasuj podozrivé aktivity: Ochráň si svoje účty najviac, ako sa to dá. Aktualizuj si apky a pravidelne si kontroluj svoje zariadenia.
Plať bezpečne – alebo neplať vôbec: Vždy používaj bezpečné platobné metódy, ktoré ponúkajú ochranu kupujúceho. Ak to nie je možné, radšej nekupuj nič.
A ako sú na tvom tvoje overovacie schopnosti v rozpoznávaní obsahu od umelej inteligencie? Pusti sa do nášho kvízu nižšie.