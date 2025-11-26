Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti VISA.
dnes 26. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:20
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu

Rozpoznávať obsah vytvorený AI je čoraz ťažšie a ťažšie.

Možno to poznáš: Mama ti pošle video mačky, ktorá robí gymnastické premety, kamarát ti zase ukáže fotografiu peknej ženy s ktorou sa matchol a babka nechápe, ako sa objavil mamut v jej rodnej dedine. Je tu malý háčik – tie fotky a videá nie sú skutočné.

Umelá inteligencia je súčasťou nielen kreatívcov a IT-čkárov, ale s jej obsahom sa stretávajú dennodenne na sociálnych sieťach bežní ľudia. Vďaka AI môžeme vytvoriť umelecké diela, reklamy, memes a bizarné videá, ktoré zaujmú mnoho ľudí. Problém nastane vtedy, keď sa funkcie umelej inteligencie zneužijú na zlé účely a nejeden Slovák kvôli tomu naletí na rôzne podvody.

Digitálna platobná sieť Visa priniesla znepokojivé štatistiky: Ľudia, ktorí si obsah generovaný umelou inteligenciou mýlia s originálnym, sú viac ako päťkrát náchylnejší stať sa terčom podvodu a jeho obeťou ako tí, ktorí ho vedia rozpoznať (53 % oproti 10 %). Dvaja z piatich Slovákov (41 %) zase nie sú veľmi presvedčení o svojej schopnosti rozpoznať obsah generovaný umelou inteligenciou.

AI
Zdroj: Gemini AI

Visa preto spúšťa celoeurópsku kampaň Kyberbezpečnosť & AI, ktorá má za cieľ posilniť dôveru v online nákupy a naučiť ľudí, ako sa nenechať nachytať – najmä v období Black Friday, keď je internet plný superponúk a falošných reklám.

Kampaňou chce ukázať, ako ľahko sa môžeš stať obeťou podvodu, ak konáš pod tlakom emócií alebo naliehavosti, a ako sa tomu môžeš vyhnúť vďaka jednoduchým tipom:

Overuj zdroj informácií: Predtým, ako klikneš na odkaz, zamysli sa, či je dôveryhodný.

Zastav sa: Darčeky zadarmo, obrovské zľavy či časovo obmedzené ponuky? Aj to môže byť lákadlo podvodných stránok.

Over odosielateľa – nielen profil: Správa od kamoša, influencera alebo organizácie, v ktorej ťa žiadajú o peniaze alebo osobné údaje? Nepredpokladaj, že je legitímna.

Zostaň v bezpečí a nahlasuj podozrivé aktivity: Ochráň si svoje účty najviac, ako sa to dá. Aktualizuj si apky a pravidelne si kontroluj svoje zariadenia.

Plať bezpečne – alebo neplať vôbec: Vždy používaj bezpečné platobné metódy, ktoré ponúkajú ochranu kupujúceho. Ak to nie je možné, radšej nekupuj nič.

A ako sú na tvom tvoje overovacie schopnosti v rozpoznávaní obsahu od umelej inteligencie? Pusti sa do nášho kvízu nižšie.

Kvíz
KVÍZ: Dokážeš rozoznať reálnu fotku od AI obrázka? Otestuj sa
Začneme zvieracou ríšou. Ktorá žaba je skutočná?
Zdroj: Unsplash/Jared Evans, Gemini AI
1 10
Začneme zvieracou ríšou. Ktorá žaba je skutočná?
naľavo
napravo
Ktoré z miest na obrázku je reálne a môžeš ho navštíviť?
Zdroj: Unsplash/filipo cesarini, Gemini Ai
2 10
Ktoré z miest na obrázku je reálne a môžeš ho navštíviť?
naľavo
napravo
Vysvetlenie
Naľavo je čínske mesto Chongqing.
Na oboch fotografiách sú zívajúce mačičky. Ktorá z nich JE vytvorená umelou inteligenciou?
Zdroj: Unsplash/Loan, Gemini AI
3 10
Na oboch fotografiách sú zívajúce mačičky. Ktorá z nich JE vytvorená umelou inteligenciou?
naľavo
napravo
Uhádneš, ktorú fotku odfotil fotograf?
Zdroj: Unsplash/nathan dumlao, Gemini Ai
4 10
Uhádneš, ktorú fotku odfotil fotograf?
naľavo
napravo
Ktorá z osôb na obrázku je skutočná?
Zdroj: Unsplash/danie franco, gemini Ai
5 10
Ktorá z osôb na obrázku je skutočná?
naľavo
napravo
AI-čko dokáže zreplikovať aj známy model auta. Uhádni, ktoré auto je reálne.
Zdroj: Unsplash/pacha shot, Gemini AI
6 10
AI-čko dokáže zreplikovať aj známy model auta. Uhádni, ktoré auto je reálne.
naľavo
napravo
Ktorú modelku NEvytvorila umelá inteligencia?
Zdroj: Unsplash/duane mendes, gemini ai
7 10
Ktorú modelku NEvytvorila umelá inteligencia?
naľavo
napravo
Vieš ktorý hamburger je skutočný?
Zdroj: Unsplash/David foodphototasty, Gemini AI
8 10
Vieš ktorý hamburger je skutočný?
naľavo
napravo
Tipni si, ktorá rybka je naozajstná.
Zdroj: Unsplash/Francesco Ungaro, Gemini Ai
9 10
Tipni si, ktorá rybka je naozajstná.
naľavo
napravo
To najťažšie na záver. Uhádni ktorý interiér je skutočný.
Zdroj: Unsplash/clay banks, Gemini AI
10 10
To najťažšie na záver. Uhádni ktorý interiér je skutočný.
naľavo
napravo
Vyhodnotiť kvíz
BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE KVÍZ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ UMELÁ INTELIGENCIA
