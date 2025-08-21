Kategórie
dnes 21. augusta 2025 o 17:31
Čas čítania 1:40
Michaela Kedžuchová

Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu

Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu
Zdroj: instagram / @serenawilliams
OSOBNOSTI SERENA WILIAMSOVÁ TENIS
Celoživotná atlétka priznala, že pre ňu nefunguje chudnutie prirodzenou cestou.

Americká tenistka Serena Williams pre Vogue prezradila viac o svojej fyzickej premene. Ľudia totiž často komentujú jej postavu a chcú vedieť, ako sa jej podarilo schudnúť.

„Počula som negatívne, ale aj obrovské množstvo pozitívnych komentárov o svojom tele celý život,“ hovorí 23-násobná grandslamová víťazka, ktorá ukončenie kariéry oznámila v septembri 2022 v magazíne Vogue. „Nemám lepší spôsob, ako to povedať, ale úprimne ma už nezaujíma, čo ľudia hovoria o mojom tele. Ale čo je pre mňa dôležité, je transparentnosť.“

serena williams
Zdroj: instagram / @serenawilliams

Práve táto potreba úprimnosti ju priviedla k tomu, aby sa podelila o osobnú skúsenosť s liekom Zepbound - typ GLP-1 medikácie, pôvodne určenej pre pacientov s cukrovkou, dnes často používanej na reguláciu hmotnosti. Serena sa k nemu dostala prostredníctvom spoločnosti Ro, s ktorou v súčasnosti spolupracuje.

Jej manžel Alexis Ohanian je v tejto firme investorom a zároveň členom predstavenstva. Nie je pritom jedinou známou osobnosťou, ktorá priznala používanie lieku na báze semaglutidu – rovnako tak to verejne uviedli aj Oprah, Kelly Clarkson či Charles Barkley.

„V mojom HBO dokumente je scéna, kde môj tréner hovorí: 'Musíš schudnúť',“ hovorí. „Ale po narodení Olympie (jej dcéry, pozn. red.) to bolo naozaj ťažké. Bola som doslova každý deň na kurte, nerobila som nič iné. Bola som vrcholová športovkyňa, celý život v súťaži, mimoriadne zdravá, ale nikdy som sa nedokázala dostať späť tam, kde som potrebovala byť – nech som robila čokoľvek.“

Po príchode druhého dieťaťa v roku 2023 sa jej frustrácia ešte prehĺbila. V tom čase sa dozvedela o možnosti užívania GLP-1 liekov.

Celý môj život je o posilňovaní, cvičení, behaní, tréningoch, HIIT tréningoch, tanci – všetkom, čo si viete predstaviť. Vždy som sa dostala len po určitú hranicu na váhe, ale nikdy som sa nedostala pod ňu. Vtedy som si povedala, že je čas skúsiť niečo iné, a začala som užívať GLP-1 s Ro.

Serena však zdôrazňuje, že túto tému neberie na ľahkú váhu. „Je pre mňa dôležité hovoriť o tejto téme úprimne. Som mama dvoch dievčat a chcem byť voči nim úprimná – aby sme si mohli vždy dôverovať a otvorene spolu hovoriť.“

View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

Liečbu pritom nevníma ako náhradu pohybu a zdravej životosprávy. Na jej sociálnych sieťach je jasne vidieť, že naďalej tvrdo trénuje a dbá na stravu – a hoci neexistuje zázračný liek, ktorý by zabezpečil vyrysované brucho, ona si ho poctivo vycvičila.

Otvorením sa svetu chce zároveň pomôcť odbúrať spoločenskú stigmu, ktorá GLP-1 liečby často sprevádza – obzvlášť v prípade žien a matiek. Netreba však zabúdať na možné vedľajšie účinky.

Náhľadový obrázok: instagram / @serenawilliams
